ANSVSA a transformat România în focarul Europei de pestă porcină africană

Virusul pestei porcine africane (PPA) continuă să facă ravagii în România, iar situația este scăpată de sub control la aproape patru ani de când a fost depistat primul caz. Dacă în 2019 erau confirmate 1.728 de focare, după doi ani de luptă pentru eradicarea virusului suntem într-o situație mai gravă. Până pe 22 octombrie fuseseră confirmate 1.436 de focare, iar până la sfârșitul anului avem toate șansele să depășim numărul celor confirmare în 2019. Situația din acest an arată mai prost decât cea de anul trecut când au fost confirmate 1.063 de focare, în țara noastră fiind localizate acum circa 93% din focarele active la nivelul UE în ceea ce privește porcii domestici. Am ajuns deja la 1,3 milioane de animale sacrificate, iar până la sfârșitul anului vom depăși 1,5 milioane, dacă vom continua să nu facem nimic. Luna viitoare sunt așteptați la București reprezentanții Bruxelles-ului, vizita lor venind după ce pe 12 octombrie Comisia Europeană a transmis oficialilor Autorității Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) o adresă în care îi somează să interzică reproducția suinelor în gospodăriile țărănești și să stabilească un număr maxim de animale ce pot fi crescute aici, precum și diminuarea drastică a efectivelor de mistreți.

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a luat acum o măsură radicală și a cerut împușcarea porcilor mistreți la foc automat, numai că problema nu ține de ea, ci de Ministerul Mediului, care însă nu a luat nicio măsură. În aceste condiții, ordinul ANSVSA nu are deocamdată nicio valabilitate. Fermierii spun că ar fi trebuit emis un ordin comun pentru ca acesta să se poată aplica imediat.

Mari întârzieri la plata despăgubirilor

Pentru mulți fermieri situația este disperată. După ce și-au văzut animalele ucise, nu au primit nici banii pentru despăgubiri. Sunt fermieri care așteaptă deja de luni bune banii, dar nu se întrevede nicio speranță să-i primească în perioada următoare, spun aceștia. De ce, nimeni nu știe pentru că autoritățile sanitar veterinare de la nivel județean și central păstrează o tăcere totală. Mulți însă se tem că această tăcere ascunde o veste proastă: Comisia Europeană a sistat acordarea despăgubirilor pentru România deoarece autoritățile nu au luat măsurile solicitate de ea pentru combaterea virusului pestei porcine. Fondurile necesare sunt asigurate în proporție de 75% de la Comisia Europeană, iar restul de la bugetul de stat.

ANSVSA vrea mistreții uciși la foc automat

Potrivit ordinului emis de ANSVSA, numărul mistreților ar urma să fie redus prin orice metodă de vânătoare admisă, până la un nivel de cel mult 0,5% mistreţi pe km². „De la data primei confirmări a pestei porcine africane la mistreti, 29.05.2018, până în prezent au fost identificate 5.856 de cazuri la mistreți, dintre care 4.076 de cazuri la mistreții găsiți morți și 1.780 de cazuri la mistreții vânați, pe întreg teritoriul ţării noastre. În aceste condiţii, managementul populaţiei de porci mistreţi trebuie să fie orientat în sensul reducerii densităţii acestora, pe întreg teritoriul României, până la un nivel de cel mult 0,5% mistreţi pe km²”, se arată în ordinul emis de ANSVSA.

Fără vaccinare, nu avem vânătoare

Pentru a putea organiza partidele de vânătoare pentru uciderea mistreților, vânătorii care participă trebuie să fie însă vaccinați. Conform ultimei Hotărâri de Guvern, emisă vineri, activitățile recreative și sportive vor fi permise cu prezența a cel mult 10 persoane care nu fac parte din aceeași familie și toți trebuie să fie vaccinați cu schema completă împotriva virusului SARS-CoV-2.

Cifra

585 de focare de pestă porcină africană erau active la sfârșitul săptămânii trecute, conform ultimei statistici publicate de ANSVA

370.000 de porcine, ucise rapid

Conform ANSVSA, în prezent virusul PPA a fost identificată în 20 de ferme comerciale și în trei exploataţii comerciale de tip A (de peste cinci animale). Asta face ca nu mai puțin 370.000 de porcine să fie eutanasiate. Cea mai mare răspândire a virusului se manifestă în județul Ialomița, unde sunt active cele mai multe focare din țară, 201, el fiind urmat la mare distanță de Teleorman, unde sunt active 109 focare. De la izbucnirea pandemiei de pestă porcină africană, peste un milion pe porci au fost uciși în România.

Citat

„Ne aflăm într-o situație dezastruoasă, stăm cel mai prost din Europa. Este o catastrofă ce se întâmplă. În doi ani am avut 6 ferme comerciale lovite de pesta porcină africană, iar acum, în două luni și jumătate, avem 20 de ferme. Pierderile sunt foarte mari și deja nu prea mai avem porci. Statisticile nu sunt chiar reale, din cauza medicilor veterinari. Mulți dintre ei nu mai scot din baza de date porcii morți, pentru a nu pierde din banii pe care îi primesc lunar de la direcțiile sanitar veterinare.

Fermier

Despăgubirile, acordate discriminatoriu

O altă problemă ridicată de fermieri este și modul în care se stabilește nivelul despăgubirilor. Aceștia spun că în timp ce ei primesc despăgubiri între 6-6,5 lei/kg, țăranii primesc 10-12 lei/kg. Nimeni nu a explicat de ce apare această diferență. „Este ilogic. Să nu uităm că fermele comerciale au investit în măsuri de biosecuritate, iar aceste nu sunt ieftine deloc, în confortul animalelor etc. În schimb, în gospodăriile țărănești nu se poate vorbi despre norme de biosecuritate, despre investiții. Cu toate aceste, țăranii primesc mai mulți bani”, spune un fermier.

Principalele cauze care duc la apariţia de noi focare

– intrarea/ieşirea porcinelor în/din exploataţii fără a se solicita medicului veterinar documente care să ateste starea de sănătate a acestora;

– scoaterea animalelor din zonele de restricţie (protecţie, supraveghere, infectată);

– sacrificarea animalelor bolnave fără notificarea medicului veterinar, carnea provenită de la acesta constituind în permanenţă o sursă de difuzare a virusului PPA (virusul rezistă în carne congelată peste doi ani);

– nerespectarea obligației de către deţinători de a anunţa medicul veterinar atunci când la porcii pe care-i au apar îmbolnăviri şi/sau mortalităţi;

– de multe ori, aruncarea/abandonarea cadavrelor provenite de la porcii morţi de PPA în pădure, păşune, marginea apelor etc.;

– nerespectarea măsurilor minime de biosecuritate, în multe exploataţii non-profesionale aflate în zonele de protecţie şi supraveghere.

Sursa: ANSVSA

Harta

Cu albastru - zona de risc

Cu roz - zone cu cazuri la porci mistreți

Cu roșu - zone cu cazuri la porci domestici

