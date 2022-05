Anularea și întârzierea trenurilor aduce sancțiuni pentru companiile feroviare

Acestea vor fi aplicate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), iar măsura este prevăzută într-un proiectul de ordin al ministrul Transporturilor și Infrastructurii lansat în dezbatere publică. De asemenea, se prevăd și bonificații pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță.

Potrivit proiectului de ordin, în perioada 1 ianuarie – 10 decembrie 2022, ARF va aplica sistemul de premiere și penalizare pe baza îndeplinirii sau neîndeplinirii indicatorilor cantitativi și calitativi (punctualitatea la destinație, realizarea veniturilor minime obligatorii, disponibilitatea materialului rulant etc.). Valoarea maximă a premierii, respectiv a penalizării, va fi de 3% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea de către operatorii feroviari a contractului de servicii publice. Efectul pozitiv sau negativ al sistemului de premiere/penalizare va fi luat în considerare atunci când se calculează compensația finală pe care o primesc operatorii din partea statului pentru executarea serviciului public. Procentul marjei de profit aferente compensației de serviciu public rămâne la maximum 3%. Din acesta, maximum 1% va fi stabilit pe baza îndeplinirii indicatorului cantitativ tren-km și va fi acordat proporțional cu gradul de realizare a indicatorului. De asemenea, 1% se va acorda în funcție de îndeplinirea indicatorilor de calitate, cum ar fi punctualitatea, gradul de ocupare, anularea de trenuri sau disponibilitatea materialului rulant. Vor fi luate în calcul doar anulările de trenuri care se produc din cauza operatorului, nu cele survenite ca urmare a unor situații neimputabile acestuia, cum ar fi închiderile de linie pentru lucrări la infrastructură sau carantinarea unor zone din cauza situației epidemiologice.

Nu în ultimul rând, 1% depinde de îndeplinirea indicatorului privind veniturile minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate

Companiile, obligate să facă raportări la ARF

Proiectul de ordin vine și cu o serie de reglementări referitoare la obligația operatorilor feroviari de a face raportări către ARF pentru a putea fi evaluată îndeplinirea sau neîndeplinirea indicatorilor de performanță. Astfel, fiecare OTF are obligația de a transmite către ARF situația realizărilor pe rute de transport, cu indicatorii realizați (tren-km pe categorie de tren), până la data de 28 a fiecărei luni calendaristice. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA va transmite, până la data de 28 a lunii următoare pentru care se face raportarea, situația volumului de tren-km realizat de fiecare OTF, pe categorie de tren. De asemenea, CFR SA va transmite și anexele cu situația volumului de tren-km realizat de fiecare operator de transport feroviar de călători, pe rute de circulație care fac obiectul contractelor de servicii publice. În ceea ce privește raportarea indicatorilor de calitate, până la data de 28 a fiecărei luni calendaristice, fiecare OTF va transmite către ARF, spre verificare, situația detaliată a volumului de călători-km realizat în luna N-2, din sistemul propriu de ticketing pe rute de transport ce fac obiectul obligației de serviciu public. Până la ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru al anului, OTF vor transmite către ARF situația detaliată pe luni calendaristice a realizării, în trimestrul încheiat, a parametrilor de performanță, însoțită de documente doveditoare. În plus, toți operatorii au obligația să comunice, până la data de 1 septembrie 2022, către ARF veniturile minime estimate pentru perioada mersului de tren 2022/2023, pe fiecare rută de circulație și categorii de trenuri. Apoi, până la data de 31 ianuarie 2023, operatorii de transport au obligația să transmită către ARF decontul final privind utilizarea compensațiilor acordate de la bugetul de stat

Volumul scadenţelor la reînnoire a căii ferate a depăşit deja 75,7% din lungimea totală la sfârşitul anului 2021, în condiţiile în care media anuală a scadenţelor la reînnoire este de peste 350 km/an, iar după anul 2006 media anuală a realizărilor a fost sub 10 km/an.

1.230 de restricţii de viteză permanente, cu o lungime totală de 1.276 km, erau instituite anul trecut pe calea ferată

Despăgubiri pentru pasageri, din 2024

În prezent, pot solicita despăgubiri pentru întârzierea trenurilor CFR doar cei care fac reclamații cu privire la întârzieri care au loc pe rutele internaţionale. Pentru rutele interne, acestea se vor acorda începând cu anul 2024, după ce România a solicitat mai multe amânări pentru aplicarea acestei prevederi incluse în legislația UE. Ultima solicitare, a treia, pentru amânarea plății despăgubirilor a fost formulată în 2019, pentru o perioadă de cinci ani, după care companiile feroviare vor fi obligate să le acorde. Explicația Guvernului pentru această ultimă amânare a fost că plata despăgubirilor ar crea pagube semnificative companiilor. Deși termenul se apropie de expirare, autoritățile nu au făcut prea multe pentru a evita plata lor. De exemplu, anul trecut, în contextul degradării infrastructurii feroviare, 47% din numărul total de poduri şi podeţe aveau o durată normală de funcţionare expirată, iar efectuarea reparațiilor este vitală pentru asigurarea exploatării feroviare în condiţii de siguranţă. Situaţia era similară şi în cazul tunelurilor, unde 20% aveau o vechime mai mare de 100 de ani, iar 64% aveau vechimi cuprinse între 40 şi 100 de ani.

Ce spune legislația UE

De exemplu, în 2020, la CFR Călători un tren din trei a înregistrat întârzieri, ceea ce a însemnat 31,47% din totalul trenurilor operate companie. Totalul întârzierilor a fost de 4,7 ani doar în cazul unei companii, este adevărat, și cea mai mare. Conform regulamentului UE, dacă un tren este anulat sau întârzie mai mult de 60 de minute, pasagerul are dreptul să aleagă între: rambursarea contravalorii biletului sau continuarea călătoriei cât mai curând posibil sau la o dată ulterioară, aleasă de pasager. Dacă biletul nu este rambursat, pasagerul poate solicita despăgubire pentru întârzierea trenului. Regulamentul stabilește nivelul minim al acestei compensații, după cum urmează: în cazul unei întârzieri de 60-119 minute, trebuie acordată o compensație de 25% din prețul biletului și în cazul unei întârzieri de cel puțin 120 de minute, obligația de plată este de cel puțin 50% din prețul biletului. Dacă cineva are abonament, persoana respectivă poate fi despăgubită în conformitate cu condițiile companiei feroviare. Termenul-limită pentru plata rambursării și a compensației este de o lună și la cererea pasagerului aceasta trebuie plătit în numerar. Regulamentul subliniază în mod specific că valoarea compensației nu poate fi redusă de costurile tranzacțiilor financiare, cum ar fi taxele, costurile telefonice sau poștale. Cu toate acestea, companiile feroviare sunt libere să stabilească o limită sub care nu plătesc despăgubiri, dar aceasta nu poate fi mai mică de 4 euro. Pasagerul nu are dreptul la despăgubiri dacă întârzierea a fost notificată înainte de achiziționarea biletului sau dacă întârzierea nu depășește 60 de minute, deoarece s-a realizat continuarea călătoriei cu un alt serviciu sau deviere.

