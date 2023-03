Apele minerale din România, la fel de puternice ca brandul „Feta” pentru greci

Se consideră un copil adoptiv al Bucovinei, pentru că din 1992, de când a ajuns în Bucovina, s-a îndrăgostit de locuri și de oamenii de aici, de credința lor în Dumnezeu, de ospitalitatea și pioșenia românilor pe care-i consideră frați ai grecilor. A dezvoltat în România un proiect de mare succes, dar vrea să-l transforme într-un brand de țară, după ce a promovat apele din România, cele mai bune din lume.

Jean Valvis a pus și bazele unei companii de îmbuteliere a apei minerale la Vatra Dornei, în 1992, apoi, în anul 1994, a fondat Valvis Holding, înființând Dorna Apemin, societate pe acțiuni cu capital româno-elvețian, în cadrul căreia, între anii 1996-1999 s-au construit, sub brandul Dorna, trei noi fabrici de exploatare a apei minerale în Vatra Dornei, Suceava (Dorna, Poiana Negri, Izvorul Alb). În anul 2010 a fost lansat brandul Aqua Carpatica, singura apă cu 0 mg nitrați/litru.

„România, patria apelor minerale” este proiectul de brand de țară propus de Jean Valvis. „Cred cu tărie că va reuși acest proiect, pentru că apele din România sunt cele mai bune din lume. Am depus un proiect pentru acest brand de țară. Când vom reuni toată industria apelor minerale în jurul acestei idei și vom avea sprijinul Guvernului, vom putea implementa acest proiect. Este o caracteristică de bază a României acest avantaj de a avea apele minerale de cea mai bună calitate. De asta m-am ocupat, din 2010. Știți că fac marketing, am creat șase branduri de succes și sunt foarte mândru de ele. Fiecare are succes, independent de mine. Am prezentat ideile mele, arătând unde România are un avantaj și comparativ, și competitiv. Când spunem „ceas elvețian”, toată lumea știe că e bun, spunem „Scotch Whisky” și toată lumea știe că e bun, Spunem „Feta”, din Grecia, toată lumea știe că e bună, spunem „mașina germană”, toată lumea știe că e bună. La ce suntem noi cei mai buni, în România? Avem 40% din rezervele de apă minerală la nivel mondial, avem 110.000 km pătrați care primesc apă pură și nu avem probleme legate de îngrășăminte, ca alte țări. Suntem numărul unu în lume, ca forță a apelor minerale, la nivel mondial”, spune fondatorul Aqua Carpatica.

Ambasador economic în fața partenerilor

Jean Valvis a lansat brandul și l-a protejat, dar încă așteaptă sprijinul din partea statului, mai ales pentru că în ultimii ani s-au schimbat mai multe guverne și nu s-a ajuns niciodată la un consens, în urma discuțiilor. „Sunt absolut convins că viitorul de succes al României se va baza pe inițiativa privată, pe antreprenoriat privat, dar rolul statului este important în cazul acestui proiect de brand de țară, „România, patria apelor minerale”, pe care îl voi ceda statului român în ziua în care va arăta că și-l dorește”, a explicat Valvis.

În lipsa informațiilor despre resursele de apă minerale ale României la nivel internațional, Jean Valvis a făcut și muncă diplomatică, pentru a-și convinge partenerii de afaceri din alte țări de beneficiile apelor din România. „Sunt foarte mândru că am dus reputația României în 16 țări, cu Aqua Carpatica. Am devenit un fel de ambasador economic al României și mă lupt să explic ce este România. În Phoenix, Arizona, nu știau ce este România. Sunt obligat, pentru a definitiva originea apelor minerale, să explic. Trebuie să fie creat un atlas al apelor minerale, adică o bază de date, să arătăm de ce suntem numărul unu în lume în privința aceasta. Trebuie să structurăm informația adevărată care reprezintă privilegiul nostru. Antreprenorii privați pot crea reputația țării”, mai spune antreprenorul.

Pe plan internațional crește cererea

Pe plan internațional se preconizează că afacerile din industria apelor minerale vor depăși 174 de miliarde de euro în următoarea perioadă, iar ideea prezentată de Jean Valvis, preşedintele Valvis Holding, este de a promova apa din România și de a crea acest brand astfel încât să aibă de câștigat și statul, și mediul privat, care și-ar putea dubla sau tripla volumul vânzărilor în următorii ani. „Este clar să există un viitor al acestei industrii, din punct de vedere al consumului intern. Mesajul nostru este că acest sector, pe lângă altele performante, ca vinul, turismul IT-ul etc., e campion mondial într-un mod tangibil, obiectiv, sustenabil, protejat şi natural. Noi avem ape mult mai bune şi mai curate decât alţii, cu apele lor sărate. Şi Aqua Carpatica, şi Borsec, şi Dorna sunt mai bune decât brandurile din alte țări. Nu suntem cunoscuţi, pentru că nu ne promovăm inteligent”, mai explică antreprenorul grec. Acesta a-nceput o nouă rundă de negocieri cu actualul guvern, pentru ca statul să preia acest proiect de brand de țară și să-l implementeze împreună cu mediul privat.

Extindere la nivel internațional

Statisticile internaționale arată că România se află în topul european în privinţa numărului şi calităţii izvoarelor de apă minerală, având 60% din izvoarele de apă minerală ale Europei, peste 12% din totalul producţiei din Europa de Est şi peste 3% din cea înregistrată în UE. Din 2010 până în 2020, aproape s-a dublat numărul companiilor din România care îmbuteliază ape minerale, sucuri şi băuturi naturale nealcoolice.

Anul trecut, în luna august, Valvis a-ncheiat un parteneriat cu PepsiCo, cedând 20% din acţiunile Aqua Carpatica, dar a păstrat controlul companiei şi funcţiile executive pe care le deţine. Negocierile care au stat la baza acestui parteneriat au durat doi ani şi îi vor permite antreprenorului grec să ducă Aqua Carpatica pe toate pieţele lumii. PepsiCo a preluat 20% din acţiunile Carpathian Springs (Aqua Carpatica) şi drepturile de distribuţie exclusive pe canale specifice din România, Polonia, alte ţări internaţionale, cu perspectiva de a fi extinse şi în alte pieţe, inclusiv în Statele Unite ale Americii, iar Jean Valvis a mers personal să prezinte avantajele apelor minerale din România în toate aceste țări.

Aqua Carpatica, brandul creat de Jean Valvis în 2010, este deja prezent, din 2016, pe 16 pieţe internaţionale. „Prin parteneriatul puternic pe care l-am încheiat, materializarea viziunii noastre îndrăzneţe de a poziţiona România ca „Patria Apelor Minerale” la nivel internaţional devine acum un obiectiv tangibil. Carpathian Springs, compania care operează brandul Aqua Carpatica, a avut în 2021 o cifră de afaceri de 333 mil. lei (68 mil. euro), în creştere cu 20% faţă de 2020 şi o marjă de profit net de 14%, după un rezultat de 47 mil. lei, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.

Cea mai mare cantitate de apă minerală naturală din România provine din zona centrală şi cea de nord ale ţării. Cele mai multe izvoare de apă minerală naturală sunt în judeţele Suceava, Covasna şi Harghita, conform datelor din Lista apelor minerale recunoscute din România, de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM). De aici provine apa îmbuteliată de cele mai cunoscute branduri - Borsec, Dorna, Aqua Carpatica şi Perla Harghitei. AQUA Carpatica are opt surse, în două judeţe, respectiv Suceava şi Harghita.

Țara noastră poate fi promovată și ca destinație turistică de top, la nivel internațional, prin apele minerale naturale de cea mai bună calitate.

