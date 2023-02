Sat vechi de 300 de ani, lăsat fără drum: l-a arat un arendaș!

Strigătul de ajutor ne-a fost adresat de câțiva locuitori ai satului Târnava, care face parte din comuna Radovan. „Ne confruntăm de mai mulți ani cu abuzul de putere și nepăsarea unui individ care ar fi trebuit să aibă grijă de comunitatea noastră: primarul Marius Cîrstianu. Lângă el, pe drumul distrugerii unei localități, se poziționează socrul său Petrișor Dobrică”, ne-au scris localnicii, care acuză că se fac abuzuri și nimeni nu intervine pentru a le stopa.

A scos și bornele kilometrice

„Concret, problemele actuale sunt următoarele: distrugerea parțială, cu intenția distrugerii totale, a tronsonului Radovan -Târnava din DC 26, drumul satului, marcat de mulți ani ca atare. Socrul primarului Cîrstianu Marius, arendașul Petrișor Dobrică, deranjat de faptul că DC 26 Radovan-Târnava îi încurcă terenurile agricole, a hotărât să-l are! A scos bornele kilometrice, pomii de pe margine și a intrat cu utilajele pe drum etc. Asta chiar dacă DC 26 Radovan-Târnava-Mărăcine pleacă din drumul național Craiova-Calafat, fiind marcat cu indicatoare rutiere, scuar de acces etc. Acest drum, neasfaltat, a fost distrus pe tronsonul Radovan-Târnava; utilajele lui Petrișor Dobrică au făcut un adevărat dezastru”, spun localnicii în petiție.

Constatând că satul Târnava va rămâne fără drumul său istoric, săteanul Alexandru Gherman a făcut o plângere la Poliția Radovan, care s-a deplasat la fața locului, împreună cu un criminalist, făcând fotografii și deschizând un dosar penal, nefinalizat până acum.

20 de nuci scoși din rădăcini

O altă ispravă de care este acuzat socrul primarului a fost distrugerea viilor oamenilor din satul Târnava, pe care le-ar fi a scos din pământ. Odată cu ele au fost scoși din rădăcini peste 20 de nuci. „Respectivele vii sunt arendate altei persoane, nu lui. O parte din nuci a fost cărată, nu se știe unde. O alta a rămas în câmp. Unul dintre proprietarii cu vie distrusă și nuci scoși a făcut plângere la Poliție și sesizare la Direcția Agricolă Dolj. Acest om a fost amenințat de Petrișor Dobrică în repetate rânduri. Acest individ se laudă în sat că are bani, că ne cumpără pe toți, că face ce vrea cu noi și că satul o să dispară, că nimeni nu are ce să-i facă”, acuză localnicii, care concluzionează: „Nu putem tolera acest dezastru ecologic, bătaia de joc la adresa oamenilor, distrugerea unui sat istoric, atestat înainte de 1700”.

„Eu, în naivitatea mea, am crezut, când am văzut zarva de pe drum, că Primăria se apucă de asfaltat, nu de scos borne și de arat! Rămâne întrebarea: până unde mergeți, domnilor? Când ne veți ara și pământul de sub case? Realitatea este că într-o comunitate adormită, oricine poate face ce vrea! Concluzia: ne merităm soarta, dacă nu ne solidarizăm împotriva oricărei forme de abuz!”, ne-a spus cu amărăciune o altă localnică.

Al doilea mandat, puține realizări

Marius Cîrstianu este la al doilea mandat ca primar al comunei Radovan. Înainte de el, edil a fost tatăl său. Făcând cercetări asupra subiectului, am găsit programul electoral al primarului din Radovan, intitulat „Parteneriat pentru bun simț” și girat de PNL. Privind imaginile din localitate, i-am putea spune „Parteneriat lipsit de bun simț”. Să vedem ce s-a promis: 1. Asfaltarea a 6 km în satele Târnava, Mărăcine și Radovan. 2. Realizarea proiectului de canalizare în comuna Radovan. 3. Realizarea proiectului de apă în comuna Radovan. Conform localnicilor, iată ce e a realizat primarul Marius Cîrstianu: nimic, nimic și nimic. În afara nereușitelor în calitate de edil, primarului î se impută că a lăsat ca pe „moșia”sa să se întâmple lucruri abuzive: drumul arat și tăierea nucilor. Până la ora închiderii ediției, primarul Cîrstianu nu a răspuns solicitării noastre de a-și exprima un punct de vedere.

Nucul, protejat prin lege

Cultura nucului din categoria pomi răzleți este supusă şi următoarelor prevederi speciale:

- tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizației-model prevăzute în anexa nr. 3;

- cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleți solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o luna înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiștii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului Bucureşti;

- criteriile care stau la baza documentației în vederea autorizării tăierii nucilor răzleți/castanilor comestibili sunt:

1. pomii sunt îmbătrâniți şi prezintă ramuri uscate în proportie de 60% din coroană;

2. pomii sunt amplasați într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;

3. pomii sunt amplasați pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.

