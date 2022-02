Aspirina, contraindicată înainte sau după vaccinarea anti-Covid

„Este o «recomandare» nu numai falsă, dar și periculoasă”, spune cardiologul, care avertizează că acest medicament considerat banal „poate crește major riscul de hemoragii”.

Dezinformarea cu privire la riscurile vaccinurilor anti-Covid și îngrijorările legate de cheagurile de sânge, o complicație rară post-vaccinare, i-au făcut pe foarte mulți oameni să caute răspunsuri pe internet și mai ales să accepte cu ușurință tot felul de sfaturi și recomandări, oferite de multe ori fără ca acestea să aibă vreo bază științifică. Una dintre recomandările devenite „virale” în ultimul an, pe rețelele de socializare, care a fost și pusă în aplicare de cei mai temători, se referă la administrarea aspirinei cu una - două săptămâni înainte și după vaccinare, pe motiv că acest medicament - considerat banal și la îndemâna oricui - ar împiedica formarea cheagurilor de sânge.

Cunoscutul cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu atrage atenția că „este o «recomandare» nu numai falsă, dar şi periculoasă”, cu atât mai mult cu cât sfatul vine de la un medic estetician.

De ce este inutilă în fața anticorpilor implicați în coagulare

Dr. Tatu Chiţoiu a explicat pe pagina sa de Facebook că mecanismul prin care pot apărea cheaguri post-vaccinare nu are nimic de-a face cu modul în care acţionează aspirina.

„Mecanismul post vaccinare este identic cu ceea ce se întâmplă (rar) după administrarea de heparine (sindromul HIT - Heparin Induced Thrombocytopenia). Practic, apar niște anticorpi împotriva factorului IV al trombocitelor. Urmarea? Scăderea dramatică a numărului de trombocite (trombocitopenie) concomitent cu aglutinarea (îngrămădirea) lor în artere/vene, rezultând apariția de cheaguri care astupă (ocluzionează) arterele/venele. Aspirina are cu totul alt efect (blochează o enzimă din trombocite numită ciclooxigenaza, prin aceasta reducând capacitatea lor de a se agrega). Aspirina nu împiedică apariția de anticorpi antifactor IV ceea ce înseamnă că acești anticorpi nu au nici o treabă cu aspirina pe care o ignoră complet și, prin urmare, își văd de treaba lor pe trombocite fără să le pese că tu te-ai chinuit să iei aspirină 2 săptămâni”, explică reputatul cardiolog.

„Exact de aspirină NU ai nevoie!”

Potrivit specialistului, nu numai că nu există nicio dovadă că pre-tratamentul cu aspirină ar putea preveni eventualele cheaguri induse de vaccin, dar chiar poate creşte semnificativ riscul de hemoragii digestive sau cerebrale, sau le poate agrava pe cele deja declanşate.

„Reducerea severă a numărului de trombocite (trombocitopenie) prin mecanismul descris mai sus crește enorm riscul de hemoragii (digestive, cerebrale) prin simplul fapt că nu mai ai trombocite cu care să te aperi, ele fiind blocate și îngrămădite prin acțiunea anticorpilor anti-factor IV. În acest context exact de aspirină NU ai nevoie! Aspirina, al cărei potențial de a induce hemoragii este arhicunoscut, poate crește major riscul de hemoragii sau le poate agrava pe cele deja declanșate la acești pacienți cu trombocitopenie postvaccin. Pe scurt - nu numai că nu te ajută, dar poate chiar să agraveze această situație. Și mai pe scurt: este total contraindicată”, avertizează fostul președinte al Societăţii Române de Cardiologie (SRC).

Nu previne nici infarctul sau AVC

Și nu doar în cazul vaccinării anti-Covid este contraindicat acest medicament atât de popular în rândul românilor. Medicul reamintește că, în urmă cu câțiva ani, chiar și „mitul potrivit căruia o doză mică de aspirină ne ajută să nu facem infarct a fost spulberat”, prin mai multe lucrări științifice.

Mai multe studii publicate, în septembrie 2018, în The New England Journal of Medicine, au arătat că, deși milioane de persoane sănătoase consumau mici doze de aspirină, regulat, considerând că aceasta va preveni infarctul sau accidentul vascular cerebral, medicamentul nu a un efect în acest sens. Ba, din contră, a crescut riscul sângerărilor din tractul digestiv sau creier.

„Drept urmare, aspirina este strict indicată numai la bolnavi cardiovasculari severi sau cu risc de complicații severe și este prohibită la a fi administrată la alte persoane. De ce? Prin simplul fapt că riscul de a face hemoragii (digestive sau cerebrale) depășește semnificativ un beneficiu ipotetic. Pe scurt: nu luați aspirină înainte / după vaccinare. Nu ajută cu nimic, ba mai mult vă poate face rău”, concluzionează cardiologul, care oferă pe rețeaua de socializare și opiniile altor experți în legătură cu acest medicament.

„Nu există - și nici nu avea cum să existe - vreo dovadă că pre-tratamentul cu aspirină poate preveni cheagurile induse de vaccin. Din acest motiv, plus riscurile hemoragice, administrarea de aspirină înainte de vaccinare nu este recomandată în reglementările actuale legate de vaccinare”,

dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu, cardiolog