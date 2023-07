Misteriosul caz al bărbatului care 14 ani a condus o instituţie de stat fără să fie angajat

Un anume Marian, fără a fi angajat al instituţiei, a condus reprezentanţa RAR Griviţa aproape de la înfiinţare, din anul 2009. El era cel care dicta ce se întâmplă, ce maşini intră pe bandă la programare, iar soţul actualei directoare se transformase în şoferul personal. Şi mai şocant e că, spun poliţiştii, din ordinul lui Marian, 360 de maşini ar fi fost „verificate”, iar actele - măsluite, ca şoferii să nu fie nevoiţi să dea examen pentru o altă categorie de permis.

„Nu ştiu de ce am fost adus aici”, spunea Marian Sora pe 29 iunie, atunci când poliţiştii ilfoveni au descins la 7 adrese. Bărbatul are 57 de ani şi nu este şi nu a fost niciodată angajat la Registrul Auto Român. A reuşit însă să-şi creeze o poveste pe care şi cei mai mari scenarişti de filme ar fi invidioşi. A fost reţinut pentru complicitate la fals intelectual în formă continuată şi uzurpare de calităţi oficiale. Mai pe româneşte, poliţiştii ilfoveni l-au săltat pentru că vreme de, atenție, 14 ani a condus în fapt, dar ilegal, fără acte, fără studii, fără certificări, fără concurs, una dintre reprezentanţele Registrului Auto Român. Marian Sora, spun surse din anchetă, a reuşit aproape de la înfiinţarea RAR Griviţa să fie şeful clandestin al acestei instituţii de stat. Cum? La întrebarea asta ar trebui să răspundă chiar toţi cei care s-au succedat la conducerea Registrului. Șase directori a avut RAR, iar reprezentanţa de la Griviţa - doi, din 2009, de când s-a înfiinţat şi odată cu ea s-a instalat acolo Marian Sora.

Funcția: capo di tutti capi

Surse din anchetă spun că, 14 ani, bărbatul a venit în fiecare dimineaţă, de luni până vineri, în curtea RAR Griviţa, ca şi cum ar fi lucrat acolo, comportându-se ca şeful reprezentanţei. Programa expertizarea maşinilor, dădea ordine, făcea liste cu maşinile care aveau prioritate, dădea indicaţii paznicilor pentru accesul unor maşini care nu erau pe listele oficiale la programare, le cerea inginerilor de linie ca anumite maşini să fie expertizate tehnic sau să fie declarate bun tehnic fără o verificare amănunţită, introducea personal maşinile în atelierele de mecanică, făcea fotografii beneficiarilor. Deşi nu a fost vreodată angajatul RAR, Marian Sora era cunoscut de angajaţii adevăraţi ca directorul în fapt al reprezentanţei Griviţa. Toată echipa îi spunea „capo di tutti capi” şi toată lumea ştia că se bucură de protecţie la nivel înalt. Se lăuda că putea schimba şi numi directorii de drept ai instituţiei. Cu sau fără spate, Sora a ajuns să dicteze tot ce se întâmplă în RAR Griviţa. S-a ajuns până într-acolo încât i s-a pus la dispoziţie şi un birou, ca să poată controla mai bine activitatea inginerilor de linie. Nicio maşină nu ieşea de pe rampă, spun surse judiciare, fără avizul său. Şi cel puţin din 2019, au reuşit să probeze anchetatorii, îşi găsise o modalitate pentru a nu veni gratis la aşa-zisul serviciu. Ajutat de un alt individ, la fel, fără ca acesta să fie angajat al RAR, ar fi introdus în atelierul de mecanică aproximativ 360 de maşini pentru expertizare.

„Din probatoriul administrat până în prezent, a rezultat faptul că, mai multe autovehicule ar fi fost expertizate, din punct de vedere tehnic, de către instituția de profil respectivă, în alte condiții decât cele prevăzute de lege”, declara purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, comisar şef Anne Marie Ciolcă.

Hummer-uri și basculante, „micșorate” în funcție de client

Bombe pe roţi spun poliţiştii. Cu ajutorul mai multor angajaţi de la RAR Griviţa, bărbatul ar fi ajutat sute de şoferi să schimbe în acte anumite specificaţii ale maşinilor. Percepea pentru fiecare maşină între 600 şi 7.000 de lei, reiese din anchetă.

„Unele autovehicule ar fi fost detarate, fiindu-le menționată o masă maximă autorizată mai mică decât cea reală, astfel încât acestea să poată fi conduse cu permis categoria B”, a mai declarat reprezentata Poliţiei. Adică modificări doar în acte, de pildă pentru şmecherii cu Hummer. Unele modele, având o masă mai mare, nu pot fi conduse cu permis categoria B, ci cu cel de categoria C.

Marian Sora şi aghiotantul său au fost săltaţi fix din biroul amenajat pentru cei doi angajaţi clandestini.

„Alte autovehicule, tip basculantă, ar fi fost transformate în platforme de transport auto, fără deținerea unor documente care să ateste noile caracteristici, emise de producător sau de firme autorizate”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov.

360 de dosare au ridicat anchetatorii de la RAR Griviţa şi l-au pus sub acuzare şi pe soţul directoarei de drept. Angajat cu acte în regulă la Departamentul Transport, bărbatul este acuzat de delapidare. Practic, potrivit anchetatorilor, acesta se comporta cu Marian Sora ca subordonatul perfect: lua maşina instituţiei şi făcea servicii de transport marfă pentru „capo di tutti capi”. Mai mulţi angajaţi ai reprezentanţei sunt puşi şi ei sub acuzare.

Marian Sora şi aghiotantul sunt deocamdată cercetaţi sub control judiciar. Am încercat să obţinem răspunsuri de la conducerea RAR Griviţa, însă directoarea, Mărioara Paraschiv, a intrat subit în concediu. Singura reacţie a venit de la centru: „Pe parcursul derulării cercetărilor, până la o sentință definitivă a unei instanțe de judecată, RAR nu este abilitat să comenteze situația sau să furnizeze informații despre mersul anchetei. RAR acordă tot sprijinul autorităților pentru buna desfășurare a procedurilor legale și a pus la dispoziția procurorilor documentele și datele solicitate. Registrul Auto Român se dezice de orice activități care se derulează dincolo de cadrul legal și reiterează toleranța zero față de aceste aspecte”.

