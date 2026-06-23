„Buzduganul” lui Bolojan. Ludovic Orban amenință, pentru a doua oară, cu suspendarea și demiterea președintelui Nicușor Dan

Ludovic Orban, premierul de „sacrificiu” al lui Klaus Iohannis, înlăturat, prin congres, de la conducerea PNL, fost aliat al Elenei Lasconi la prezidențialele din 2024, după care a trecut cu arme și bagaje în tabăra lui Nicușor Dan, își pregătește „cărțile” pentru a fi reprimit în PNL-ul lui Ilie Bolojan. Iar una dintre cărțile jucate este să-l amenințe pe președintele României, Nicușor Dan, cu suspendarea și cu demiterea din funcție. A mai făcut-o o dată, săptămâna trecută, revenind, în termeni și mai virulenți asupra acestei teme chiar ieri dimineață. Culmea, și prima, și a doua oară, Orban a atins acest subiect aproape concomitent cu fostul candidat suveranist, Călin Georgescu.

După ce i-a luat apărarea, la congresul extraordinar al PNL de duminică, în calitate de fost urmărit penal, actualului urmărit penal Ciprian Ciucu, Ludovic Orban a declanșat cel mai virulent atac venit din partea unui fost aliat la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Prin această ieșire a lui Orban, este oficializat războiul total dintre Ilie Bolojan și președintele României.

Într-o postare de pe contul său de socializare, Ludovic Orban scrie: „ Nicușor! Te-am susținut ca să lupți alături de noi împotriva lor. Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au construit un sistem ce sufocă România și o ține pe loc. Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, antidemocrați, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească. Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastrul pe care îl provoacă prin nefăcutele acoperiților care le ascultă comenzile din interes sau din frică. Contra rețelei de complicități a magistraților corupți din sistemul de justiție, care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere”.

„Ai «șobolănit» cu PSD ca să-l demiți pe Bolojan”

Postarea continuă cu o serie de atacuri virulente, care ajung până la amenințări pe față. „Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget împotriva lor, dar te-ai aliat cu ei și vrei să conduci alături de ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României. Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii-șefi și adjuncții cât ai zice pește. Ai păstrat aceiași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu un minim de bun-simț că schimbarea lor este vitală și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai «șobolănit» pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie învestit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor”.

„Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider, în curând, cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună-credință din România”, scrie aliatul lui Ilie Bolojan..

Coordonare suspectă cu discursul lui Georgescu

Nu este pentru prima dată când Ludovic Orban îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea și cu demiterea din funcție. „Jurnalul” a dezvăluit că, la data de 17 iunie 2026, Ludovic Orban, prezent într-o emisiune la postul B1TV, întrebat fiind din ce punct se poate discuta despre suspendarea legitimă a lui Nicușor Dan, a răspuns: „Dacă continuă pe drumul ăsta, nu va trece mult timp și cred că orice om politic responsabil și orice cetățean din România, mai ales din zona oamenilor care l-au votat, poate să se gândească foarte serios la procedura de declanșare a procedurii de demitere. Pentru că există un punct în care, atunci când președintele ajunge în situația de a fi o amenințare la adresa sănătății, societății și a siguranței și devine un pericol pentru țară, el trebuie demis”.

Interesant este că mesajul lui Orban de amenințare la adresa președintelui României a urmat exact linia expusă de către fostul candidat suveranist la Președinția României, Călin Georgescu. Acesta din urmă a lansat, în 9 iunie 2026, un mesaj către parlamentari să îl demită urgent pe Nicușor Dan. Opt zile mai târziu, Orban a preluat mesajul și a transmis același lucru.

Apoi, duminică seară, 21 iunie 2026, același Călin Georgescu a revenit cu același mesaj, transmițând că procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan necesită sprijin parlamentar mai larg decât cel al opoziției reprezentate de AUR. „Suspendarea președintelui ilegitim nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om, respectiv Partidul AUR și George Simion. Eu am convingerea că printre parlamentari mai sunt oameni cu inimă, care au dragoste de țară și care înțeleg această situație în care se pune în pericol însăși existența statului român”, a afirmat Călin Georgescu.

A ratat revenirea la congresul de duminică. Urmează, probabil, un nou congres

Ludovic Orban își negociază, în aceste zile, revenirea în Partidul Național Liberal, formațiune din care a demisionat, la finalul anului 2021, după ce partidul l-a înlocuit din funcția de președinte cu Florin Cîțu. După plecarea din PNL, Orban a luat cu el mai mulți parlamentari liberali, alături de care a fondat un nou partid, Forța Dreptei. Acest partid a candidat, pe listă comună cu USR, la alegerile europarlamentare și locale din iunie 2024, nereușind să obțină rezultate semnificative.

Apoi, în noiembrie 2024, Orban a candidat, din partea acestui partid, la alegerile prezidențiale. Pe ultima sută de metri, acesta a renunțat la candidatură, pentru a o susține pe candidata USR de la acel moment, Elena Lasconi. După o săptămână de la primul tur, Forța Dreptei a ratat și intrarea în Parlamentul României.

La alegerile prezidențiale din mai 2025, Ludovic Orban nu a sprijinit candidatul oficial al PNL, Crin Antonescu, dar nici pe candidata oficială a USR, Elena Lasconi. El a ales tabăra care și-a trădat candidati din USR, mergând pe mâna lui Nicușor Dan. Drept recompensă, a fost numit în funcția de consilier prezidențial, din care a fost dat afară, în toamna anului trecut, deoarece a trecut în tabăra lui Ciprian Ciucu și a lui Ilie Bolojan. Acum, Orban încearcă să intre din nou în PNL, printr-o fuziune prin absorbție a Forța Dreptei cu Partidul Național Liberal. Această fuziune nu a fost supusă la vot la congresul extraordinar de duminică, ceea ce înseamnă că, pentru a se oficializa această unire, ar mai trebui să fie convocat un nou congres extraordinar al PNL.