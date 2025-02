Democrația se mimează în Parlamentul României: Bugetul s-a votat fără prezență în sală și cu 30 de amendamente pe minut

Amendamentele depuse pentru legile care se votează nici măcar nu sunt ascultate de Putere, în comisiile de specialitate și în Plen. La fel s-a votat și Legea bugetului, pe repede înainte, în ultimele zile. Deși opoziția vine la dezbateri cu sute de amendamente, iar senatorii și deputații încearcă să le prezinte, timpul alocat pentru aceste încercări ratate de a menține regimul democratic în România a devenit derizoriu, iar mulți nici măcar nu mai sunt lăsați să vorbească, votul fiind dat doar în conformitate cu ceea ce decide fiecare partid de la putere, nu după o analiză a amendamentelor. Mai mult, unii parlamentari nici nu se mai obosesc să voteze din sala de Plen, folosind tabletele, de la distanță. Aleșii din Opoziție sunt revoltați și vor să depună plângeri pentru a modifica regulamentul.

Marți și miercuri s-a dezbătut Legea Bugetului, mai întâi în comisiile de specialitate, apoi în Plen. Dezbaterea a devenit, însă, doar o formalitate pentru a mima procesul democratic, pentru că, de fapt, niciun amendament al partidelor de opoziție nu mai este nici măcar ascultat de parlamentarii de la putere.

Timpul alocat pentru fiecare comisie a fost extrem de scurt, de cele mai multe ori fiind alocate mai puțin de 30 de minute pentru prezentarea a peste 60 de amendamente, iar votul s-a dat doar „pe linie de partid”. Același lucru s-a întâmplat și miercuri, după ora 14:00, în Plen, unde timpul a fost redus până la câteva secunde pentru fiecare amendament prezentat. În mod evident, mulți parlamentari nu au mai apucat să vorbească și opiniile lor au fost ignorate. Dar unii dintre parlamentarii Puterii care au ignorat amendamentele Opoziției nici măcar nu s-au mai obosit să fie prezenți în sală, votul fiind de la distanță.

„Tot bugetul s-a votat pe tabletă. Au fost mulți care nu au fost prezenți în sală. Nici nu se știe cine votează, de fapt, pe tabletă. Poate își pun consilierii să voteze. Noi, toți cei din opoziție, am fost prezenți. Dacă am fi făcut o numărătoare efectivă, sigur am fi constatat că eram mai mulți din opoziție prezenți în sală”, a explicat, pentru Jurnalul, senatorul AUR Ciprian Iacob.

Parlamentarul a declarat că AUR se pregătește să facă o plângere pentru a cere prezența obligatorie a aleșilor, atunci când se votează legile în Parlament. La fel de revoltați sunt și parlamentarii USR.

„Se votează și pe tabletă. Așa se întâmplă mereu cu voturile hibrid. O fac intenționat. Noi am terminat în prima noapte la ora 4:00, a doua zi am stat până la 23:00. A fost un timp foarte scurt alocat pentru prezentarea amendamentelor. S-au alocat 90 de minute pentru Culte, dar la Transporturi și la Sănătate au fost alocate câte 7 minute pentru 65 de amendamente. Practic, cei care nu apucă să prezinte nu mai au ce să facă. Toate aceste lucruri se fac pe banii românilor”, a explicat Adelina Dobra, senator USR.

Citește pe Antena3.ro Ultimele cuvinte ale unui criminal înainte de a fi executat le-au dat fiori celor prezenți

10 parlamentari pe minut, la pupitru

Maratonul prezentării amendamentelor a devenit un spectacol trist, în care unii parlamentari încearcă să expună o situație, iar ceilalți îi ignoră pur și simplu. Pentru a se putea încadra în timpul alocat, ar trebui ca într-un minut să ajungă la pupitru câte 10 parlamentari, să vorbească despre câte un amendament. Cum așa ceva efectiv nu este posibil, ajung să facă prezentarea numai cei care reușesc să se înscrie primii la cuvânt, dar și așa este doar o formalitate, pentru că nu-i ascultă decât colegii de partid.

În cazul votului de miercuri, pentru Buget, s-au alocat 5 minute pentru prezentarea a 40 de amendamente la Educație, 3 minute pentru 20 de amendamente la Cultură, 2 minute pentru 7 amendamente la Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, 30 de minute pentru 478 de amendamente la Dezvoltare și tot 30 de minute pe textul legii, timp în care ar fi trebuit să fie prezentate 99 de amendamente. În schimb, s-a pierdut câte un minut alocat degeaba la secțiunile pentru care nici măcar nu erau depuse amendamente.

În acest fel se face așa-zisa dezbatere din Parlament, atunci când se votează legile, în Plen. La fel se întâmplă și în comisiile de specialitate, unde totul se prezintă pe repede-înainte, iar în 15-20 de minute se presupune că se dezbat zeci de amendamente pe care partidele le votează în bloc, fără măcar să le mai asculte, mimând democrația.

S-a trecut peste timpul alocat dezbaterii

Din 464 de parlamentari, 243 sunt ai partidelor din opoziție, însă rezultatele votului electronic pentru Buget arată că o parte dintre cei de la SOS România și POT au votat cu Puterea, chiar dacă amendamentele venite din partea partidelor de opoziție nici nu au fost băgate în seamă de parlamentarii Puterii.

Astfel se explică de ce Plenul Parlamentului a adoptat, miercuri seara, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2025 cu 254 de voturi pentru și 192 de voturi împotrivă, în mare grabă și cu majoritatea asigurată de partidele de la putere. Conform programului, miercuri ar fi trebuit să aibă loc ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea proiectului de buget pe anul 2025, iar joi trebuia să fie votul final, dar cum dezbaterile nici măcar nu se mai fac, în realitate, s-a adoptat Bugetul cu o zi mai devreme.

La fel se întâmplă și în cazul celorlalte legi, iar Parlamentul a devenit un instrument în plus pe care îl au partidele de la guvernare, pentru a-și vota propriile legi, fără a mai ține cont de nimic. După ce Puterea a mai dislocat senatori și deputați de la SOS România și POT, au crescut și mai mult șansele Guvernului de a-și trece propriile decizii prin Parlament doar ca o formalitate. În votul electronic pentru Buget se poate observa clar cum parlamentarii neafiliați desprinși din partidele de opoziție au votat toți pentru, chiar dacă nu s-au înscris în PSD sau PNL. Un singur vot de la UDMR a fost împotriva Legii Bugetului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹