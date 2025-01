Ministerul Justiției vrea să-și construiască 5 peșteri ale lui Ali Baba: Noi depozite pentru bunurile confiscate și sechestrate

Pentru a rezolva problema, agenția a lansat o licitație pentru construirea a trei depozite. Valoarea proiectului este estimată la 12 milioane de euro, fără TVA. Două din cele trei depozite ar urma să fie amplasate în Portul Constanța, iar cel de al treilea la Deva, în județul Hunedoara. Agenția funcționează în subordinea Ministerului Justiției.

În decembrie 2023, ANABI a lansat o licitație pentru realizarea studiilor de fezabilitate în vederea construirii a cinci depozite la Deva, Focșani, Afumați, Constanța Port Sud și Constanța Port Nord. Termenul stabilit pentru finalizarea depozitelor era data de 30 septembrie 2025. Finanțarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), agenția având la dispoziție 77,35 milioane de lei, din care fondurile nerambursabile eligibile sunt de 65 milioane de lei. Tot prin PNRR, ANABI mai beneficiază de 2,79 milioane de lei pentru îmbunătățirea site-ul propriu de licitații, din care 2,35 milioane de lei sunt fondurile nerambursabile.

Până la finalul lui 2025 trebuie crescută cu 50% valoarea activelor sechestrate de ANABI, ținta fiind în strânsă legătură cu obiectivul referitor la construirea celor cinci depozite, până cel târziu în septembrie 2025, arată agenția.

Câți bani a indisponibilizat ANABI

Potrivit ultimelor date publicate de ANABI, la 30 septembrie 2024, sumele indisponibilizate în cadrul unor proceduri juridice penale în contul agenției erau echivalenul a 469,45 milioane de lei (echivalentul a 94,35 milioane de euro). De asemenea, tot până la acea dată, sumele de bani indisponibilizate, dar aflate în prezent încă în sistemul financiar bancar național sunt echivalentul a 529,36 milioane de lei (106,39 milioane de euro). La aceste sume de bani se adaugă imobilele, mașinile și alte bunuri indisponibilizate de ANABI, multe dintre aceste fiind scoase ulterior la licitație după ce procesele s-au finalizat cu o decizie favorabilă statului român.

Statul vinde bolizi de lux la preț promoțional

Una dintre cele mai scumpe mașini pentru care se caută un cumpărător este un Lamborghini, modelul Urus. Scoasă pentru a doua oară la licitație online în decembrie la un preț de un milion de lei (circa 200.000 de euro), mașina nu a reușit să-și găsească un nou proprietar. ANABI a anunțat ieri organizarea unei a treia licitație pentru vânzarea autoturismului, ea urmând să aibă loc pe 25 februarie. De această dată prețul de pornire este scăzut la 680.692 lei (circa 136.000 euro). Fabricată în 2020 și cu o capacitate cilindrică de 3.996 centimetri cubi, mașina este practic nouă. Are un rulaj de numai 18.909 km și nu a suferit avarii. Atinge o viteză maximă de 305 km/h și are transmisie automată. Pe piața second hand, prețul unui Lamborghini Urus cu mai puțin de 20.000 km la bord este în jurul a 250.000 de euro. Tot pe lista de vânzări a ANABI mai figurează un Lamborghini Huracan, Și acesta a fost scos la vânzare în decembrie la un preț de 896.439 lei (circa 180.000 de euro), dar licitația va fi reluată la un preț cu 25% mai mic pentru că nu s-a găsit niciun cumpărător. Ea a fost scoasă ieri pentru a treia oară la vânzare la un preț de 597.626 lei (circa 120.000 de euro), licitația urmând să aibă loc pe 25 februarie. Bolidul este aproape nou, având doar 27.000 km la bord. Toate mașinile au ajuns la ANABI după ce au fost confiscate, iar banii obținuți în urma licitațiilor vor fi folosiți pentru acoperirea prejudiciilor. Cele două mașini de lux, la care se mai adaugă un BMW M850I XDRIVE și un Mercedes Benz AMG G 63, au aparținut unui român judecat în SUA pentru fraude cu carduri, iar în România pentru spălare de bani. În cazul în care mașinile se vor vinde, o parte din bani vor fi trimiși în SUA pentru a fi împărțiți persoanelor păgubite, iar surplusul se va face venit la bugetul statului.

În vara anului 2021, ANABI a mai vândut un Lamborghini. Atunci modelul era Aventador și pentru el s-a obținut un milion de lei. Era fabricat în 2014 şi avea cu puţin peste 56.000 de kilometri la bord.

Ce se mai vinde

Oferta este mult mai bogată în ceea ce privește mărcile Mercedes și BMW, TIR-urile și autoutilitarele de marfă. Cu puțin noroc, doritorii pot să-și găsească și o locuință la un preț mai bun, electrocasnice, ceasuri și chiar bijuterii. Toate acestea provin din confiscările dispuse de instanțe în cadrul unor procese și ele sunt scoase la vânzare prin licitații online pentru acoperirea pagubelor provocate de cei condamnați.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹