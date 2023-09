Clădirile abandonate, problema ignorată. Expert: Cadavrul găsit în clădirea din București poate fi al unui om al străzii

De obicei, în astfel de locuri se adăpostesc oamenii străzii și cei care consumă droguri, fiind o adevărată lume paralelă cu cea pe care o știm, o altfel de societate, cu reguli proprii și cu o ierarhie a ei, unde legea pumnului este singura pe care o cunosc cei care se adăpostesc acolo. Dan Antonescu, fost șef al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, explică de ce nu pare a fi o crimă.

Cadavrul descoperit întâmplător, de o echipă de instalatori, luni, în subsolul inundat al unei clădiri din sectorul 2 al Capitalei, pare a fi al unui bărbat, după rezultatele preliminare ale cercetării pe care o face Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Inițial nu s-a putut spune dacă este corpul unei femei sau al unui bărbat, pentru că a fost găsit la foarte mult timp de la deces, fiind în stadiu foarte avansat de descompunere.

Clădirea în construcție de pe Bd. Barbu Văcărescu este una dintre multele locuri în care își caută adăpost oamenii străzii, iar situații similare s-au mai întâlnit în ultimii ani. Puține au fost, însă, cazuri de omor, spune fostul anchetator Dan Antonescu.

„În urma primelor cercetări, cadavrul nu prezintă semne de violență, dar se așteaptă rezultatul expertizei medico-legale.

Problema, în astfel de cazuri, este că sunt foarte mulți oameni ai străzii care se adăpostesc în astfel locuri. Ei vin și pleacă, nu există o evidență, o stabilitate care să le permită măcar polițiștilor care fac patrulă acolo să știe că în clădirea respectivă stă permanent un anumit număr de persoane pe care să le poată verifica periodic”, a explicat Dan Antonescu, pentru Jurnalul.

O lume paralelă, cu regula pumnului

Lumea aceasta de dincolo de zidurile pe care le vedem în construcție sau abandonate de proprietari, fie din cauza litigiilor nerezolvate timp de 10-15 ani sau mai mult, fie din cauza falimentelor unor dezvoltatori imobiliari, este una foarte violentă. Cel mai puternic se impune prin forța fizică, iar un adăpost bun se cucerește efectiv prin luptă, mai ales când se apropie iarna.

„De multe ori au loc scandaluri între ei, pentru un loc de adăpost mai bun. Acum, în perioada de început de iarnă, mulți dintre oamenii străzii încep să caute adăpost. Din punctul meu de vedere, nu cred că avem în acest caz o faptă penală, un omor, lovituri cauzatoare de moarte sau alte violențe”, mai spune expertul.

Deși au fost situații când s-au găsit oameni ai străzii uciși, de cele mai multe ori autorii crimelor fiind tot din acest mediu, în cazul cadavrului găsit recent ar fi deja destul de multe indicii care arată că moartea a fost fie din cauza bolii, fie a bătrâneții persoanei care probabil locuia în acel subsol.

„Pentru ei, aceste adăposturi sunt din ce în ce mai rare. În București sunt multe clădiri dezafectate, dar de obicei sunt folosite de cei care consumă droguri. Se poate face foarte greu și verificarea unor astfel de locuri, pentru că e vorba de proprietatea cuiva. Oamenii străzii consideră că aceste clădiri sunt ale lor, că le aparțin”, explică Antonescu.

Oamenii fără adăpost ajută ancheta

De fiecare dată când se descoperă cazuri de omor sau LCM, în acest mediu al oamenilor străzii, ancheta este dificilă până în momentul în care sunt identificați cei care au stat acolo și știu ce s-a întâmplat. Dacă sunt găsiți, ei sunt cooperează foarte bine cu anchetatorii și ajută la rezolvarea cazului.

Polițiștii spun că acestora le este frică doar de cei care comit fapte penale, să nu cumva să scape de pedeapsă și să se răzbune pe ei.

Ucigașul de oameni ai străzii care și-a atribuit o faptă în plus

Marius Csampar este unul dintre oamenii străzii care a ucis mai multe persoane fără adăpost, în București. Dar după ce a fost condamnat a încercat să-și ia inclusiv o crimă pe care nu a comis-o. Nu a reușit, pentru că anchetatorii - dosarul fiind coordonat de Dan Antonescu - au reușit să dovedească nevinovăția lui.

Marius Csampar i-a și ajutat pe anchetatori să ajungă la canalul în care le-a arătat cadavrul uneia dintre victime și chiar le-a furnizat martorul ocular cu ajutorul căruia s-a rezolvat unul dintre cazuri - un om al străzii murise după ce mai mulți au spart un magazin și n-au vrut să-i dea și lui din ce furaseră. Pentru că a spus că se duce să-i reclame la Poliție, l-a omorât.

Csampar s-a considerat întotdeauna un justițiar în lumea aceasta ascunsă în subteran și după zidurile părăsite. A-ncercat să-și ia fapte care nu erau ale lui. Și-a făcut autodenunț, după ce unul dintre dosare a apărut la urmărire generală.

„În acel dosar am păstrat un element pe care nu-l cunoșteau decât fie autorul, fie doi dintre anchetatori, dintre care unul eram eu. Elementul respectiv nici la ora actuală nu este cunoscut de cineva care să poată confirma că a comis acea faptă. Am avut foarte multe autodenunțuri, mai ales din partea celor care erau în penitenciare și care voiau să se plimbe. Csampar a fost unul dintre oamenii străzii în cazul căruia s-au anchetat mai multe fapte, omor, LCM și o tâlhărie urmată de moartea victimei, investigația făcându-se în zona aceasta a oamenilor fără adăpost. Crima pe care și-a luat-o Marius Csampar ca „bonus”, a fost un act de bravadă a lui. Încerca să se plimbe, să mai iasă din penitenciar și am dovedit că fapta nu era comisă de el”, a explicat Dan Antonescu, pentru Jurnalul.

În București au fost găsite mai multe cadavre, în aceleași condiții precum cel de săptămâna aceasta, fără prea multe indicii pentru identificare, dar anchetatorii au găsit făptuitorii, cu ajutorul celor din această societate paralelă. Cele mai cunoscute cazuri au fost în ruinele fostului cinematograf „Feroviarul”, într-un canal din zona parcului IOR și la baza sportivă Rapid, într-o clădire dezafectată, unde a fost găsit un cadavru incendiat, în urma unui conflict între niște oameni ai străzii.

Expertiza antropologică de la IML durează cel puțin un an. Din primele date ale anchetei reiese că bărbatul murise cu aproximativ 7-8 luni în urmă. Cadavrul nu era foarte descompus și nu s-au observat leziuni cauzate de lovituri.