Cât ne costă să lenevim inteligent

Dacă robotul aspirator nu știe singur unde este mizeria, dacă aparatul de cafea nu poate fi pornit din telefon și dacă pisica încă trebuie hrănită de un om în carne și oase, înseamnă că ai rămas puțin în urmă cu tehnologia.

În goana după confortul absolut, producătorii de electronice au început să automatizeze tot ce prind. Curățenia, cafeaua, îngrijirea animalelor de companie, spălatul geamurilor și, probabil, în curând, și certurile dintre membrii familiei. În acest context intră oficial pe piața din România și compania chineză MOVA. Fondată în 2024, cu țintă clienții premium, compania nu vrea să vândă doar un robot aspirator sau un uscător de păr. Vrea să-ți transforme casa într-un mic centru de comandă, în care aproape orice activitate poate fi preluată de un dispozitiv conectat la internet. La lansarea din București au fost prezentate aspiratoare verticale, roboți aspiratori, aparate de cafea, electrocasnice de bucătărie, produse de îngrijire personală, roboți pentru curățarea geamurilor și piscinelor, dar și gadgeturi pentru animale de companie. Pentru că, evident, dacă tu ai un telefon de 1.000 de euro, de ce n-ar avea și pisica o litieră cu AI care costă 499 de euro.

Vedeta momentului - dacă ignorăm imprimanta 3D de 2.999 de euro care știe să lucreze cu 12 materiale diferite și 36 de culori - a fost robotul aspirator V70 Ultra Complete. Costă în jur de 1.399 de euro, adică aproximativ 7.000 de lei. Cu banii aceștia poți cumpăra un robot care îți curăță podelele sau un automobil foarte respectabil cu peste 350.000 de kilometri la bord. Alegerea este a ta. Problema este că MOVA nu intră într-o piață goală. Aici îi așteaptă deja Roborock, Dreame, Ecovacs și Xiaomi, nume care au transformat aspiratul într-o adevărată cursă a înarmării tehnologice. Astăzi nu mai câștigă robotul care aspiră mai bine, ci cel care are mai mulți senzori decât o sondă spațială și o aplicație care îți trimite notificări despre starea prafului de sub canapea. Nici aspiratoarele verticale nu sunt mai ieftine. Dyson, Samsung, Bosch și Dreame vând modele premium care costă între 2.500 și peste 5.000 de lei. Cu alte cuvinte, există aspiratoare care valorează mai mult decât mașinile cu care destui români merg la serviciu. Dar adevărata transformare este alta. Nu mai vorbim despre simple electrocasnice. Vorbim despre un ecosistem. Există aparate de cafea conectate la internet, uscătoare de păr care își reglează singure temperatura, hrănitoare inteligente pentru pisici, sisteme care monitorizează animalele când nu ești acasă sau roboți de piscină care urcă pe pereți încercând parcă să evadeze. Pe scurt, trăim într-o perioadă în care tehnologia încearcă să elimine orice activitate care presupune ridicarea de pe canapea.

Iar dacă toate acestea sună tentant, trebuie spus și cât costă confortul. În timp ce casa devine tot mai inteligentă, cardul proprietarului riscă să devină tot mai gol, pentru că, vorba aia, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Dar mă și întreb, oare în piața Obor cât mai costă o mătură făcută din nuiele?

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