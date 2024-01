CFR Călători sărbătorește Unirea cu 8 minute întârziere

Compania feroviară a statului a trecut foarte ușor peste toate scandalurile legate de întârzierile de peste 200 de minute ale unor trenuri, comunicând oficial rezultatul statistic din care reiese că media este de numai 8 minute de întârziere, pentru trenurile care au circulat în anul 2023. Sindicaliștii din CFR spun că Trenul Unirii va fi atent monitorizat și va circula în cele mai bune condiții, ca să nu se facă de râs compania, însă nu toate garniturile au aceleași privilegii care sunt rezervate doar pentru festivități. Compania are în continuare aceleași probleme foarte grave ce par a fi de nerezolvat - nu sunt locomotive și vagoane noi, dar nici bani de reparații. În ultima săptămână, CFR Călători nici măcar nu a mai cerut scuze pentru trenurile care au avut întârzieri foarte mari.

CFR Călători sărbătorește 165 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre înfăptuirea statului național unitar român, punând în circulație „Trenul Unirii” - mai exact, sunt două garnituri: IR 1661 și IR 1664, care circulă din București către Iași și retur.

„Trenul Unirii” pleacă de la Gara de Nord din București la ora 6.51, remorcat de o locomotivă vopsită în culorile steagului național, pe ruta Ploieşti Sud (~7.29), Mizil (~8.05), Buzău (~8.37), Râmnicu Sărat (~9.07), Focşani (~9.47), Tecuci (~10.28), Bârlad (~11.17), Vaslui (~12.08), Bârnova (~13.00), Iaşi (~13.20). De Ziua Unirii Principatelor Române, trenul IR 1661 „Trenul Unirii” în stațiile Bârlad și Vaslui va avea o staționare suplimentară de aproximativ 10 minute.

„Trenul Unirii” ar putea fi un simbol pozitiv, dacă CFR Călători nu ar avea întârzieri de peste 200 de minute, mii de călători nemulțumiți și angajați care așteaptă de 34 de ani o reformă reală. Imaginea locomotivei îmbrăcate în tricolor nu face însă, decât să amintească despre problemele grave ale companiei feroviare, chiar dacă trenul simbolic nu va înregistra nicio întârziere, de Ziua Unirii.

Regim special și monitorizare permanentă

„Sincer, nu cred că va avea întârziere, pentru că o să fie în regim special. Va avea locomotiva cea mai bună și garnitura cea mai bună, va fi urmărit peste tot și i se va acorda prioritate. Sunt multe probleme legate de comunicarea CFR Călători și realitate. Noi, sindicatele, am atras atenția conducerii și Guvernului României că trebuie să se facă investiții, pentru că nu se va mai putea circula, în curând”, a explicat, pentru Jurnalul, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România.

Singurul tren nou care a ajuns în România anul trecut este dintr-un lot de garnituri electrice care au fost prezentate ca o mare realizare a CFR Călători, dar la primul drum pe căile ferate din România a făcut scurtcircuit. Sindicalistul spune că problema nu este foarte gravă, pentru că are recepția în luna august a acestui an, iar până atunci se fac toate verificările necesare, din septembrie urmând să intre în România și alte garnituri. Dar până la finalul acestui an, situația trenurilor CFR Călători rămâne la fel de proastă, pentru că bani de reparații tot nu sunt.

Mecanicii vor fi buni de plată

Mecanicii de locomotivă de la CFR nu sunt deloc fericiți de noile achiziții, pentru că ei vor avea doar responsabilități suplimentare și vor fi buni de plată dacă le deteriorează, fără a avea și beneficii, adică bani în plus la salariu, pentru răspunderea pe care trebuie să și-o asume. Sindicaliștii se plâng de faptul că nu sunt ascultate problemele lor sau ale călătorilor de către conducerea companiei statului.

„A-nțeles ministrul Transporturilor, a-nțeles Guvernul, dar acum trebuie să explicăm conducerii CFR. Le explic peste tot că nu se poate merge mai departe cu bătaia asta de joc și avem nevoie de investiții. De la Autoritatea de Reformă Feroviară s-au schimbat doi președinți și așteptăm în continuare să se facă ceva bun. Directorul general al CFR Călători spune că el știe mai bine decât noi ce face, pentru că e atributul lui și nu trebuie să ne dea socoteală nici nouă, nici călătorilor. Dar nu iese public să spună ce anume întreprinde pentru a schimba situația actuală”, mai spune Rodrigo Maxim.

Liderul de sindicat este nemulțumit și de faptul că CFR Călători nu a comunicat nimic în legătură cu situația care a dus la întârzieri ale trenurilor companiei în ultima săptămână din cauza problemelor pe care le-au avut, pe căile ferate, unele companii private, iar toată lumea acuză compania statului, chiar și atunci când vina nu îi aparține.

Au început să crape șinele

Întârzierile din aceste zile geroase au fost cauzate atât de incidente ale unor trenuri private, cât și de șinele de cale ferată care au crăpat, în unele locuri, din cauza temperaturilor foarte scăzute. Pentru a preîntâmpina astfel de situații periculoase, CFR Infrastructură ar fi trebuit să facă investiții în traverse, dar nici pentru acestea nu sunt bani, de foarte mulți ani.

Ca răspuns la toate nemulțumirile sindicaliștilor și ale călătorilor, compania statului a dat un singur răspuns, la începutul acestei săptămâni: în anul 2023 a transportat cu aproximativ 5% mai mulţi călători decât în 2022, iar întârzierea medie calculată a fost de circa 8 minute pentru fiecare tren al CFR Călători.

Asta nu înseamnă că un tren al companiei statului întârzie 8 minute, ci doar că din punct de vedere statistic, adunând numărul total de trenuri care au circulat în anul 2023, nu contează câte au avut întârzieri de câteva ore, ci doar calculul matematic prin care minutele de întârziere se împart în mod egal la totalul trenurilor - o modalitate ideală de a face imagine bună companiei, sfidând realitatea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹