Ciomăgeala politică s-a mutat pe online

Fostul polițist și ex-prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, a intrat în polemici contondente cu fanii lui Dacian Cioloș, după ce i-a comentat liderului PLUS la o postare în care acesta din urmă îi mulțumea lui Dan Barna pentru “munca” de echipă depusă în vederea definitivării procesului de fuziune dintre formațiunea politică a fostului premier “tehnocrat” și USR. Ofertat fără succes atât de Dacian Cioloș, cât și de Clotilde Armand, edilul USR al Sectorului 1, Traian Berbeceanu a revenit în PNL și a fost “uns” City Manager al Devei, după ce mandatul său de prefect al Bucureștiului a încetat, ca urmare a distribuirii acestei funcții, pe crtiterii politice, Alianței USR-PLUS. Comentariul ironic pe care Berbeceanu i l-a scris lui Dacian Cioloș a generat o serie de reacții, fostul polițist fiind acuzat că “s-a dat cu liberalii”, că “dezamăgește” sau că ar fi chiar PSD-ist. Unul dintre internauți îl dojenește, atrăgându-i atenția că Berbeceanu “se diferențiază” de Laura Codruța Kovesi, care, spre deosebire de el, “nu vorbea, ea făcea”.

Conflictul “fesbucilitic” a pornit în urma unei postări a liderului PLUS, Dacian Cioloș, din 16 aprilie, în care acesta sărbătorea “online” fuziunea cu USR. “De mai bine de doi ani, cele două partide, USR și PLUS, au fost în logica unei singure echipe, iar aprobarea fuziunii de astăzi doar formalizează ceea ce noi simțeam deja natural. Suntem de azi un singur partid, unul puternic, cu cea mai mare dorință de reformare a țării, un partid cu aleși locali, naționali, europeni și cu membri în Guvern. Fuziunea este, de astăzi, definitivă, în ciuda multora care au încercat să împiedice acest moment. Îi mulțumesc lui Dan Barna pentru că am reușit să aducem proiectul politic în acest punct. Mulțumiri tuturor colegilor și susținătorilor care au crezut în noi. Împreună suntem puternici”, a scris fostul premier tehnocrat.

Primul comentariu la această postare îi aparține fostului prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, care îi scrie ironic lui Dacian Cioloș: “Nu mai rămâne decât să-l lăudați puțin pe Dan Barna”. Atât i-a trebuit fostului ofițer pensionar de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate. Imediat, un anume George Tudor Mitelea i-a replicat: “Traian Berbeceanu, aveți fff (foarte-foarte-foarte – n.red.) mult timp liber, mai ales că PNL-ul a renunțat la dumneavoastră”.

Berbeceanu nu s-a lăsat nici el mai prejos, replicându-i cetățeanului respectiv: “George Tudor Mitelea, așa v-a spus la noul partid?”. În discuție a intervenit Sava Viorel, care îi scrie interlocutorului lui Berbeceanu: “Nu vă mai certați, fiți buni unii cu alții”.

Internaut: “Să nu pună trupele speciale pe mine”

Discuția s-a încins, fiind introdusă tema profesionalismului lui Traian Berbeceanu. Mariana Bat îi scrie lui George Tudor Mitelea că “Traian Berbeceanu este un profesionist, lucru ce l-a dovedit, nu un politruc. Niciodată un profesionist nu se plictisește. Însă este o vorbă la români: < calul moare de drum lung și prostul de grija altuia >”. Iar Ionuț Cătălin Dimache îi răspunde: “Vă sfătuiesc să citiți cartea lui Berbeceanu, ca să nu muriți de grija aluia. Mie-mi pare că se victimizează cam mult profesionistul în cartea cu pricina, ca să nu zic că se văicărește. Să nu pună trupele speciale pe mine”.

Intervine Cristi Zeic, care spune că Traian Berbeceanu “îi pensionar și asistat social în ministerul lu’ Vela. Că, deh, familie mare, remunerație mică…, după buget. Un trântor în plus pe bani publici. Sau n-o poate strânge material pentru altă carte. Aventuri în politică, cum serveam cafeaua în minister”.

Certat pentru orientarea politică

Un utilizator cu numele Bogdă PN îl ceartă pe fostul prefect: “Jos pălăria pentru dumneavoastră, dar cred în continuare că și dumneavoastră sunteți același infractor din PSD”. Altcineva, Mihai Doroftei, îl ironizează pe Berbeceanu, scriindu-i că “o fi PNL-ul mai bun”.

Aversiunea dintre suținătorii lui Dacian Cioloș față de Dan Barna nu a lipsit nici din acest schimb de replici între Traian Berbeceanu și ceilalți comentatori. Andrei Doroftei îi răspunde lui Mihai Doroftei că “dacă rămâne Barna președinte, nu durează mult și se transformă în PNL (partea lui Orban de PNL)”, iar Carmen Farcaș îi răspunde direct lui Berbeceanu la comentariul de la care a pornit “gâlceava”: “Cu ce să îl laude (pe Dan Barna – n.red)? Poate pentru că a numit în funcția de subprefect de Mureș un analfabet funcțional? Și nu doar în Mureș. Mi-ar lua o zi să vă povestesc mizeriile din USR, premise sau chiar provocate de Dan Barna”.

Lucrurile s-au precipitat. Adrian Tudorache scrie: “Traian, fără supărare, dar dumneavoastră ați greșit total că ați acceptat funcția oferită de PNL, acest partid e plin de persoane toxice, mai exact se aseamănă foarte mult cu PSD”. În aceeași logică, Gabriel Tgi scrie: “aveam alte așteptări, dar se pare că orice om are un preț”, în timp ce Adrian Bârsu îi scrie lui Berbeceanu: “Ta’major, tot ta’major rămâne; un Daniel Ghiță de «fabricație» liberală”.

Berbeceanu este atacat la baionetă de Bocoș Adrian: “Te-ai găsit tu să vorbești, domnule dragă, că pentru funcție ai lins PNL și în față, și în dos. Acu’ veniși la Deva, iară, cu ditamai pensia și salariile compensate; nu te satură Dumnezeu de bani. Să lași funcția celor tineri cu școală, nu tot ceaușiști ca voi să ocupe funcțiile astea”.

Concluzia pentru Berbeceanu o trage un domn pe nume Ferenc Josef: “Da, oricât v-a umflat presa, cu asta diferiți de Kovesi. Ea nu vorbea, făcea”.

“Bezelele” transmise de Cioloș și de Clotilde Armand n-au funcționat. S-a reînscris în PNL

În toamna anului trecut, fostul ofițer BCCO Traian Berbeceanu, intrat în PNL, a fost numit de Ludovic Orban prefect al municipiului București. După alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, când PNL, USR-PLUS și UDMR au luat decizia de a forma o coaliție de guvernare, s-au împărțit politic toate funcțiile parlamentare și guvernamentale centrale sau locale. La începutul acestui an, împărțeala cea mai dură s-a dovedit a fi, pe lângă cea referitoare la funcțiile de secretari de stat, de șefi de agenții și de deconcentrate, pozițiile de prefect. Una dintre prefecturile care au revenit USR-PLUS, mai exact PLUS, formațiunii conduse de Dacian Cioloș, este cea a Capitalei. Lucru care a condus, inevitabil, la debarcarea lui Traian Berbeceanu.

Fostul polițist și-a anunțat plecarea de la Prefectură la începutul lunii februarie, însă, imediat, Dacian Cioloș i-a aruncat mesaje să nu se grăbească. În 2 februarie, liderul PLUS scria, tot pe Facebook, că “am văzut că domnul Traian Berbeceanu și-a luat la revedere de la funcția de prefect, după negocierile politice în care s-au stabilit unde numește prefecți fiecare partid din Coaliția de guvernare. Eu știu că e un om care nu fuge la greu, așa că nu înțeleg unde se grăbește să plece”. Mai mult, Cioloș preciza, la acel moment, că “chiar dacă numirea în funcția de prefect la București revine PLUS, asta nu înseamnă că avem în vedere doar criterii de partid”.

A lăsat Bucureștiul pentru Deva

O lună mai târziu, după ce PLUS și-a impus omul – Alin Stoica - la conducerea Prefecturii, Berbeceanu a părăsit funcția. Pe 4 martie, edilul USR al Sectorului 1, l-a ofertat, la rândul ei, pe Berbeceanu, tot pe Facebook: “Îi mulțumesc mult lui Traian Berbeceanu pentru tot ce a făcut din funcția de prefect al Capitalei pentru bucureșteni și Sectorul 1. Am avut o colaborare excelentă și îmi doresc să menținem această legătură. Vă spun aici tuturor că voi apela la experiența lui Traian Berbeceanu pentru problemele de siguranță și ordine publică din Sectorul nostru”.

N-a fost să fie, deoarece Traian Berbeceanu s-a reînscris în PNL, iar, pe data de 15 martie, a devenit membru cu carnet în cadrul Organizației Deva a Partidului Național Liberal.

Pentru ca, în data de 5 aprilie, fostul prefect al Capitalei să fie numit, de către primarul municipiului Deva, liberalul Florin Oancea, în funcția de City-Manager al municipiului, urmând să se ocupe de activitatea Poliției Locale, de cea a Direcției de Asistență Socială și de cea a Departamentului de Implementare a Proiectelor finanțate din Fonduri Europene.

Fuziunea s-a încheiat. Începe ciomăgeala pentru șefia partidului

Disputa on-line dintre Traian Berbeceanu, Dacian Cioloș și susținătorul acestuia din urmă are loc în contextul în care, pe de o parte, între USR-PLUS și PNL are loc un adevărat război de gherilă generat de decizia premierului Florin Cîțu de a-l demite din funcție pe ministrul PLUS al Sănătății, Vlad Voiculescu. Pe de altă parte, odată cu validarea, de către Curtea de Apel București, a procesului de fuziune dintre USR și PLUS, în interiorul noii formațiuni politice începe o luptă pe viață și pe moarte pentru preluarea șefiei partidului. Bătălie care se dă între Dacian Cioloș și Dan Barna. Ambii urmează să candideze la congresul pentru alegerea noii structuri de conducere a formațiunii, iar Dan Barna este din ce în ce mai contestat în interiorul partidului.

De altfel, demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății, funcție distribuită PLUS, ca parte a alianței USR-PLUS, toarnă gaz peste focul acestui conflict, mai ales că Dan Barna a anunțat deja că premierul Florin Cîțu nu mai beneficiază de încrederea politică a USR-PLUS. Cu toate acestea, Cioloș îl acuză voalat pe Barna că a participat, fără să aibă acceptul său, la o întâlnire privată cu președintele Klaus Iohannis.

Oamenii lui Cioloş, din fostul PLUS, au reacţionat vehement, în discuţiile din interiorul partidului, la vestea că Dan Barna s-a întâlnit cu preşedintele Iohannis. Discuţia dintre preşedinte şi vicepremier ar fi avut loc săptămâna trecută. Dan Barna nu ar fi avut un mandat din partea partidului pentru a avea asemenea discuţii cu preşedintele, la o zi după demiterea lui Vlad Voiculescu.