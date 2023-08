Clotilde Armand a ajuns „penală”

Ancheta a plecat de la o sesizare a Agenției Naționale de Integritate, care a constatat că Armand s-a numit în funcția de manager al unui proiect finanțat prin fonduri europene, încasând, cu încălcarea legii, venituri de 18.720 de lei. Edilul USR a încercat, fără succes până în prezent, să scape de aceste acuzații, acționând ANI în judecată. Instanța a respins cererea de suspendare a raportului inspectorilor, iar procesul va fi reluat în luna octombrie. În acest dosar, a încercat să intervină chiar USR Sector 1, însă cererea de intervenție a fost respinsă de judecători.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 i-a adus, ieri, la cunoștință primăriței USR a Sectorului 1, celebra Clotilde Armand, că are calitatea de suspect, fiind începută împotriva ei urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată. Este vorba de cinci acte materiale, potrivit anchetatorilor.

Armand este acuzată că a semnat o dispoziție prin care s-a numit pe sine în funcția de manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale pentru dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”. Prin această autonumire, Clotilde Armand a realizat foloase materiale, constând în venituri aferente activităților prestate în calitate de manager de proiect. Primărița Sectorului 1 a încasat, în acest mod, câte 3.744 de lei pentru lunile aprilie și iunie 2022, și câte 5.616 lei pentru lunile mai și iulie 2022.

Conform unui comunicat de presă remis de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, „suspectei i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile”.

Riscă pușcăria și interdicția de a mai fi primar

Acest dosar a fost constituit ca urmare a unei sesizări făcute de Agenția Națională de Integritate (ANI). În noiembrie 2022, ANI a constatat că Clotilde Armand s-a aflat în stare de incompatibilitate, începând cu data de 18 februarie 2022, când s-a numit pe sine manager al respectivului proiect, deoarece a exercitat simultan această funcție cu cea de primar al Sectorului 1. Proiectul în cauză este finanțat din fonduri europene și acțiunile primăriței au produs pentru aceasta un folos material de 18.720 de lei, prin încălcarea articolelor 70, 71, 76 și 87 alineat 1, litera „k” din Legea 161/2003.

La momentul respectiv, inspectorii de integritate au sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către primărița USR Clotilde Armand a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, faptă prevăzută de articolul 301 Cod penal.

Conform acestui articol, fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II, inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii cinci ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Edilul progresist se laudă cu faptele sale

La ieșirea de la audieri, Clotilde Armand a susținut că a venit la sediul Parchetului „la solicitarea domnului procuror pentru a lămuri situația de la ANI, bazată pe plângerea lui Dan Tudorache”. „Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, înțeleg că aceasta este procedura. Cum că aș fi fost remunerată ilegal cu 3.000 de euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupție la Primăria Sectorului 1. Un proiect care a fost finalizat cu succes, la sfârșitul lunii mai (…). Primăria Sectorului 1 a fost una dintre primele administrații locale din România care a obținut certificarea pentru sistemul de management antimită. Așa cum am mai spus, am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene și am contestat în instanță raportul ANI. Am încredere în Justiție”, a adăugat Clotilde Armand.

Partidul, alături de împricinată, împotriva ANI, la Curtea de Apel București

„Jurnalul” a dezvăluit, recent, că Clotilde Armand, primărița USR a Sectorului 1, încearcă, fără succes, să scape de acest dosar de incompatibilitate făcut de ANI, iar în 24 noiembrie 2022 a acționat în judecată Agenția Națională de Integritate, la Curtea de Apel București, solicitând anularea raportului de evaluare al ANI nr. 49614/G/II din 4 noiembrie 2022. Culmea, în acest dosar Uniunea Salvați România - Filiala Sector 1, a cerut să aibă calitatea de intervenient.

În data de 13 martie 2023, Curtea de Apel București a respins cererea lui Clotilde Armand de suspendare a raportului de evaluare, ca lipsită de interes. Iar la data de 8 mai 2023 judecătorii au amânat judecarea cauzei privind anularea raportului, pentru ca Clotilde Armand să formuleze un punct de vedere cu privire la cererea de intervenție formulată de USR - Filiala Sector 1, și pentru ca acest terț să depună înscrisurile legale în susținerea cauzei.

Procesul s-a reluat în data de 19 iunie 2023, când Curtea de Apel București a respins ca inadmisibilă cererea de intervenție voluntară accesorie formulată de cei de la USR și a fixat următorul termen pentru data de 2 octombrie 2023.

