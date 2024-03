Piedone bate marile partide sprijinit de electoratul acestora: 18% de la USR, 12% PSD-PNL, 11% AUR

Astfel, 18,04% ar alege să-l viteze pe Nicușor Dan, 12,76% ar da votul candidatului PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu, iar 11,88% ar pune ștampila pe candidatul AUR, Mihai Enache. Acest lucru rezultă din ultimul sondaj Avangarde realizat la nivelul Capitalei și devoalează capacitatea lui Cristian Popescu Piedone de a atrage electorat de pe întregul eșichier politic. Concret, 42,68% din cele 44 de procente cu care este creditat Piedone vin dinspre alegătorii USR, PNL, PSD și AUR, contrar argumentelor liderilor Coaliției care, printre altele, au respins susținerea liderului umanist din cauză că nu at atrage voturi pe de partea dreaptă.

Unul dintre pretextele invocate de către conducerile Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal, atunci când se aflau în căutări asidue pentru găsirea unui candidat comun pentru Primăria Capitalei, de a nu-l susține pe liderul umanist Cristian Popescu Piedone, a fost acela că edilul în funcție al Sectorului 5 nu este un candidat capabil să atragă electoratul de dreapta, în special cel al PNL, dar nici să rupă din bazinul electoral al USR, pentru a fi cu șanse de câștig în lupta contra lui Nicușor Dan.

Mai mult, din cercetările sociologice interne, cele două partide aflate la guvernare au constatat că, dacă Gabriela Firea ar fi fost candidatul comun al PSD și PNL la Primăria Municipiului București, 40% din electoratul Partidului Național Liberal ar fi migrat către Nicușor Dan, în timp ce, dacă Sebastian Burduja ar fi fost ales drept candidat comun al Coaliției pentru Primăria Capitalei, 60 la sută din electoratul PSD ar fi migrat către Cristian Popescu Piedone.

Acesta este și motivul oficial pentru care nici Gabriela Firea, nici Sebastian Burduja, dar nici Cristian Popescu Piedone nu au fost acceptați de Coaliție, fiind scos din „joben” medicul Cătălin Cîrstoiu.

Scorul lui Cîrstoiu, același cu al lui Sebastian Burduja

Ei bine, socoteala de acasă pare să nu se potrivească deloc, ba, mai mult, motivul pentru care PSD și PNL au respins oferta lui Cristian Popescu Piedone s-a năruit precum un castel de nisip. Luni seară, casa de sondare a opiniei publice Avangarde, condusă de Marius Pieleanu, a prezentat rezultatele celei mai recente cercetări sociologice, la nivelul Capitalei, sondajul fiind realizat la comanda Digi 24.

La întrebarea „dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Municipiului București, cu ce candidați ați vota?”, 44 la sută dintre respondenți l-au indicat pe Cristian Popescu Piedone. Pe locul al doilea, la mare distanță, se situează primarul în funcție al Capitalei, Nicușor Dan, cu 27 la sută. Candidatul comun al Coaliției PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, se situează abia pe locul al treilea, cu o intenție de vot de 16 la sută. Este exact scorul pe care l-a reliefat și sondajul realizat de CURS, în luna februarie, în dreptul lui Sebastian Burduja, ca și potențial candidat comun la Primăria Capitalei. Iar pe poziția a patra a sondajului Avangarde se află candidatul AUR, Mihai Enache, cu un scor de 10% în intenția de vot.

Diferența dintre primul loc și locul al doilea, adică dintre Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan, este, astfel, de 17 procente, în timp ce diferența dintre Cristian Popescu Piedone și Cătălin Cîrstoiu este de 28 de procente. De asemenea, diferența dintre Nicușor Dan și Cătălin Cîrstoiu este de 11 procente.

Piedone îi bate pe adversari cu sprijinul alegătorilor acestora

Și mai spectaculoase sunt rezultatele răspunsurilor la întrebarea „Dacă Cristian Popescu Piedone s-ar retrage din cursă, dumneavoastră cu ce candidat ați vota?”. Nicușor Dan ar obține, în acest scenariu ipotetic, o intenție de vot de 54 a sută, iar Cătălin Cîrstoiu, doar 40 la sută.

Cei care s-au declarat votanți cerți ai lui Cristian Popescu Piedone au explicat și către ce candidat își vor direcționa voturile, dacă liderul umanist s-ar retrage din funcție. Astfel, 41 la sută dintre votanții lui Piedone ar vota cu Nicușor Dan, 29 la sută ar vota cu Cătălin Cîrstoiu și 27 la sută ar vota cu candidatul AUR, Mihai Enache.

Acest lucru înseamnă faptul că Cristian Popescu Piedone are capacitatea de a atrage 41 la sută din cele 44 de procente ale sale dinspre electoratul USR-PMP-Forța Dreptei, ba chiar și o parte din electoratul liberal nemulțumit de alianța cu PSD. În cifre absolute, înseamnă un scor de 18,04%. Mai înseamnă, de asemenea, că Cristian Popescu Piedone are capacitatea de a atrage 29 la sută din cele 44 de procente ale sale dinspre electoratul PNL și PSD, adică în cifre absolute un scor de 12,76%. Dar mai înseamnă că același Cristian Popescu Piedone este capabil să atragă și 27% din cele 44 de procente ale sale de la cei care ar vota, mai degrabă, AUR, în mod obșnuit. Ceea ce în cifre absolute mai înseamnă un procent de 11,88%. Adunate aceste procente, concluzia este exact opusă celei care a stat, oficial, la baza deciziei PNL și PSD de a nu-i susține candidatura lui Cristian Popescu Piedone, respectiv că liderul umanist adună 42,68% doar din electoratul care ar vota, în mod obișnuit, USR, PMP, Forța Dreptei, PSD, PNL și AUR.

Lider și la nivelul încrederii – 58 la sută

Lucrurile nu se opresc aici în ceea ce privește „bombele” pe care le explodează sondajul Avangarde. Cristian Popescu Piedone are o cotă pozitivă de încredere de 58 la sută, în timp ce Nicușor Dan are o cotă pozitivă de încredere de 35%. Cătălin Cîrstoiu beneficiază de o cotă pozitivă de încredere de doar 18%/

Cea mai mare cotă negativă de încredere, de 70%, o are Gabriela Firea. Nicușor Dan are o cotă negativă de încredere de 61 de procente iar candidatul comun al PSD-PNL, medicul Cătălin Cîrstoiu, are o cotă negativă de încredere de 57 la sută.

Cine riscă să fie retras din bătălie, dacă lucrurile rămân la fel și peste două săptămâni

Rezultatele acestui sondaj Avangarde arată că fotografia de moment, la finalul lunii martie, cu 83 de zile înainte de alegerile din 9 iunie 2024, este una care ar fi justificat un Cristian Popescu Piedone în calitate de candidat susținut de PSD și PNL la Primăria Capitalei. Scorul său, de 44 la sută, la care s-ar fi adăugat cele 16 procente ale lui Cătălin Cîrstoiu ar fi însemnat o cotă de vot de 60 la sută, mult peste Nicușor Dan (27%) și și mai mult peste Mihai Enache, de la AUR, cu 10%.

Cristian Popescu Piedone exclude vehement o eventuală retragere a sa din cursa pentru Primăria Capitalei, arătând că nici prin gând nu i-ar trece să facă acest pas. În schimb, există un zvon venit dinspre culoarele PSD și PNL care vorbesc despre o propunere ce urmează a fi analizată care se referă la o posibilă retragere a candidatului comun Cătălin Cîrstoiu, dacă, peste două săptămâni, sondajele de opinie l-ar plasa tot pe locul al treilea în cursa pentru Primăria Municipiului București.

