Adrian Năstase: PSD pare a fi a cincea roată la căruţa guvernării; nici "cârmaciul" nu e de la PSD

"Pornind de la ultimele evoluţii din Guvern (numiri, comunicare publică), din Parlament, de la Curtea Constituţională, etc, îmi este foarte clar că s-a format o axă PNL/USR în interiorul Guvernului, cu sprijin de la Cotroceni. Acest tandem din cadrul coaliţiei se va întări prin numirile în zona serviciilor de informaţii, a serviciului extern din MAE, din Ministerul Economiei (regii de stat, etc). Poziţia PSD în această configuraţie va deveni tot mai slabă, inclusiv la nivelul administraţiei locale. Sigur, tandemul PNL/USR are încă nevoie de PSD pentru a avea o majoritate în Parlament, dar PSD a ajuns un partener-junior, care devine, treptat, prizonier al unei politici care îi afectează electoratul. Băsescu îşi dorea un PSD care să aibă

'doar' 20% din electorat, astfel încât să nu mai fie nucleul unor posibile formule de guvernare (pe vremea când avea 35 - 40%). Iată că dorinţa lui s-a îndeplinit. În plus, PSD nu mai dispune nici de posibili aliaţi în zona de stânga", a scris Năstase, marţi, pe blog.



Potrivit acestuia, în ultimii ani, "politica de supravieţuire, bazată pe conducerea partidului de la nivel local, în funcţie de interesele 'baronilor' din judeţe şi ale câtorva de la Centru, a dus la epuizarea resurselor de lideri naţionali, la o reprezentare slabă în Parlament şi la o penurie de idei sau programe credibile".



"Marea dilemă a membrilor partidului este acum dacă să rămână în continuare la guvernare sau să treacă în opoziţie. Chiar şi cei care vor să rămână la guvernare, pe ideea de a continua - unii dintre ei - să rămână conectaţi la anumite surse de finanţare sau pentru a-şi asigura un tip de protecţie împotriva unor eventuale dosare, îşi dau seama că, în perspectiva următoarelor alegeri parlamentare, AUR poate 'aspira' cea mai mare parte a votanţilor PSD. Pe de altă parte, regândirea unui nou mesaj, a unor noi programe şi a unui nou leadership sunt greu compatibile cu prezenţa în actualul Guvern", a adăugat preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu.



Fostul lider al PSD a evidenţiat că un partid "responsabil" nu se poate despărţi de responsabilitatea ieşirii din această situaţie, la care a contribuit împreună cu PNL, dar şi cu USR, dar poate, însă, că sprijinirea din Parlament, pe baza unui acord solid, a unui Guvern minoritar PNL/USR/UDMR ar oferi răgazul necesar pentru atingerea acestor obiective.



El îi îndeamnă pe social-democraţi "să iasă din mediocritate" şi să revină în prim-planul politicii româneşti la Congresul din toamnă al PSD.



"Reamintesc că Guvernul PSD din 2000 - 2004 a fost un Guvern minoritar, sprijinit în Parlament de UDMR, pe baza de acorduri negociate anual. Din acest punct de vedere, Congresul din toamnă al partidului poate însemna ieşirea PSD din mediocritate şi revenirea în prim-planul politicii româneşti", a mai transmis fostul prim-ministru.

