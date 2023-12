Greva foamei la Probațiune. Șefii din Ministerul Justiției sunt în America

Ieri, sindicaliștii din acest sector de activitate i-au transmis o scrisoare deschisă premierului Marcel Ciolacu, pentru a-i explica situația în care se află: drepturi salariale câștigate în instanță, dar neplătite de stat, deficit de personal de peste 50%, muncă în condiții de ev mediu, uneori și fără toaletă sau fără căldură în birouri și cu materiale cumpărate din banii lor. Deși acest domeniu a fost introdus în legislația românească pentru a salva milioane de euro din bugetul statului, prin transferul condamnaților din penitenciare către probațiune, ministerul de resort nu a găsit niciodată o variantă prin care să rezolve problemele angajaților.

Premierul României a fost înștiințat, astăzi, în legătură cu toate problemele pe care le au consilierii de probațiune și cu faptul că 27 dintre ei au intrat în greva foamei. În această instituție lucrează circa 700 de angajați ai Ministerului Justiției, deși ar fi trebuit să fie 1.500.

Aceștia gestionează peste 100.000 de cazuri de condamnați în fiecare an, fiecare consilier de probațiune având în supraveghere, în medie, 150 de persoane care execută sancțiunea penală în libertate sau care sunt liberate condiționat din pedepse privative de libertate și al căror rest de pedeapsă neexecutată este de cel puțin 2 ani.

Sindicatul consilierilor de probațiune a calculat la circa 7.000.000 lei lunar economia pe care ei o fac la bugetul statului, prin faptul că cele 100.000 de persoane din evidența lor nu se află în penitenciar, dar la această sumă se adaugă și costurile statului cu condamnările primite de la CEDO pentru situații care nu se vor putea rezolva niciodată, cum ar fi mucegaiul din camerele de detenție, pentru care toți deținuții câștigă procesele.

La aceste economii se adaugă banii pe care deținuții îi câștigă, tot cu ajutorul probațiunii, prin faptul că fiecare persoană supravegheată este integrată în muncă și contribuie la bugetul de stat. Cu toate acestea, pentru ei nu se găsesc bani, nici măcar pentru a li se plăti drepturile salariale câștigate în instanță, după ce li s-a făcut o nedreptate, greșindu-li-se calculul veniturilor.

Toate acestea, în condiții de muncă foarte grele și cu multe riscuri pe care trebuie să și le asume, inclusiv cu amenințări cu moartea din partea beneficiarilor nemulțumiți.

Ispășesc pedeapsa ca niște condamnați

„Fiecare zi de muncă a unui consilier de probațiune este un fel de închisoare fără gratii, în care intră în contact direct cu foarte multe persoane condamnate penal sau care urmează sa fie condamnate penal, pe care trebuie să le evalueze, să le controleze, să le sprijine și să le modeleze comportamental, în același timp. Înseamnă să facă față, în permanență, și revoltelor și dramelor acestor persoane, înseamnă să își asume responsabilitatea de a lua decizii în legătură cu acestea și, de multe ori, înseamnă asumarea unor riscuri personale în scopul evitării unui risc social”, i-au explicat sindicaliștii premierului.

O situație îngrijorătoare este și cea a problemelor de sănătate și a demisiilor generate de stresul profesional, toate aceste aspecte fiind amplificate de problemele de salarizare ale sistemului, care au devenit unele acute în ultima perioadă. „În situația în care nivelul salarizării rămâne cel actual, estimăm că în cursul anului următor personalul se va înjumătăți, alternativele pe piața muncii pentru acești profesioniști fiind uriașe, cu salarii mult mai ridicate și condiții de muncă despre care nici nu îndrăznim să vorbim”, spun sindicaliștii.

Secretarele câștigă dublu față de specialiști

La intrarea în vigoare a noilor coduri penale, salarizarea sistemului de probațiune nu a acoperit toate atribuțiile și responsabilitățile. Deși se știe acest lucru, nu li s-a făcut dreptate. Salariul unui consilier de probațiune nu a mai fost modificat de 6 ani, condiții în care acesta se situează, în prezent, între valoarea salariului minim pe economie și aproximativ 50% din salariul funcționarilor publici din structura centrală a sistemului de probațiune. Astfel, s-a ajuns la situația absurdă în care contabilii și secretarele ajung să câștige și de două ori mai mult decât specialiștii din acest sistem.

Au fost sancționați cei care au protestat

„Forma de protest pe care am început-o pe 11 decembrie reprezintă expresia disperării unui întreg sistem, care continuă să muncească, îndeplinindu-și cu conștiinciozitate îndatoririle de serviciu, în ciuda unor salarii mult sub nivelul responsabilităților. Pe noi nici măcar nu ne cheamă nimeni la discuții, la Guvern, pentru că suntem foarte puțini și nu interesează pe nimeni. Când am declanșat grevă generală, directoarea ne-a diminuat salariile, iar unii dintre oameni au luat sub 200 de lei în luna de grevă, deși ei au lucrat. Apoi li s-au dat ordine de suspendare, nelegal, pentru că greva era închisă. Acum s-au declanșat proteste spontane, iar 18 consilieri de probațiune de la Bihor, 7 de la Arad și 2 de la Cluj sunt în greva foamei”, explică Andreea Faur, Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP).

În ultima evaluare a funcțiilor din sistemul public efectuată împreună cu experții Băncii Mondiale, funcția de consilier de probațiune a fost poziționată în structura de grade la nivelul unor funcții de specialitate din sistem, respectiv personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Criminalistică, în timp ce nivelul de salarizare al consilierilor de probațiune este situat sub cel al personalului auxiliar din justiție, aspect care prejudiciază grav și drepturile și motivația profesională a acestora.

Sindicaliștii nu au cu cine să vorbească la Ministerul Justiției, pentru că ministrul Alina Gorghiu a plecat în interes de serviciu în SUA, iar directorul general al Direcției de Probațiune este plecat în America de Sud, în concediu de odihnă.