Academicianul a intrat în al 100-lea an al vieții. Predă 3 cursuri și nu vrea să iasă la pensie. Constantin Bălăceanu Stolnici, secretul longevității

Omul care l-a cunoscut personal pe Nicolae Iorga și pe care-l vizitau Elena Văcărescu, Didina Cantacuzino sau Regina Maria nu a ieșit nici acum la pensie, predă, scrie, citește, se uită la filme, mănâncă trei mese pe zi și nu pierde nopțile. Academicianul în vârstă de 99 de ani a dezvăluit cum reușește să se mențină sănătos.

„Eu am intrat în al 100-lea an al vieții mele. Deci am o foarte mare experiență. Aici, la biroul meu îmi fac cursurile mele, pot să fac examene, pot să particip la diferite congrese, pot să particip la diferite manifestări culturale. Eu mă scol la 8.00 şi intru la muncă până pe la 10.30. Pe urmă fac o siestă de o oră şi lucrez cam până la 19.00-19.30. Pe urmă mă duc la cinematograf, cum spun eu. Mă uit la filme sau am vizite”, declarat Bălăceanu Stolnici, care lucrează pe calculator de aproape 20 de ani. „Stau și cinci ore, dar mai greu, că am o degenerescență retiniană, și încep să îmi pierd vederea”.

Genă bună de la părinți și bunici

Academicianul a spus la un moment dat că în familia sa atât părinții, cât și bunicii, și străbunicii domniei sale au fost longevivi, așa că are această genă fundamentală.

„E foarte simplu. Părinții mei au fost longevivi, bunicii şi străbunicii mei au fost longevivi, așa că avem gena aceasta și ăsta este elementul fundamental. Și al doilea este că prin educație am dus o viață care n-a forțat biologic”, a declarat Constantin Bălăceanu Stolnici într-o emisiune TV.

„Nu am un regim de viaţă special. Am avut o viaţă regulată, am avut ore fixe de mâncare, nu am avut abuzuri de niciun fel, am respectat orele de odihnă, de distracţie, fără excese. Alcool nu am consumat decât sporadic, nu am fumat niciodată. În plus, am avut şi o anumită activitate fizică. Am fost un adept al sporturilor de masă, nu al sporturilor de performanţă. Am jucat fotbal şi rugby, am mers cu motocicleta, am mers călare, am jucat fotbal, volei, tenis. Eram foarte moderat, nu am făcut niciun fel de exces, n-am pierdut nopţile”.

10-20 de nopți nedormite într-o sută de ani!

„Iată că, la aproape 100 de ani, dacă sunt 10-20 de nopţi în care nu am dormit. Nici nopţile de Revelion nu le pierdeam, eu, de regulă, nu făceam Revelionul. Mi se dădea de Revelion să fac de gardă pentru că se ştia că mie nu îmi place să petrec noaptea. Preferam să fac gardă pentru că, făcând gardă, nu deranjam pe nimeni şi uşuram situaţia celui care trebuia să facă garda şi, în felul ăsta, putea şi el să se distreze”, a povestit Bălăceanu Stolnici.

Fără excese

Academicianul le oferă sfaturi celor care vor să ajungă la o vârstă înaintată, ca domnia sa: „Poți să fii longeviv, dar dacă îți bați joc de corpul tău, degeaba ai gene bune. Trebuie să ai o viață în regulă! Să nu faci excese, să nu consumi droguri, să ai o activitate continuă. Și pe undeva să știi să te relaxezi în limitele posibile ale rezistenței organismului. Cu sport, cu plimbări. Trebuie să ai grijă. Ideea nu e atât să prelungești viața, ci ideea e ca și anii de bătrânețe să fie ani corespunzători. Cum spunea Ana Aslan, să nu dai numai ani vieții, ci și viață anilor. Nu există ceva numeric, dar în principiu e bine să respecți 7-8 ore de somn, noaptea, și să îți mai iei masa la ore regulate, ca să nu forțezi ceasurile biologice, și să ai mișcare, să nu fii sedentar! Eu am cam fost sedentar în ultimul timp! E bine să te miști, adică să ai o oarecare activitate fizică!”, a încheiat medicul neurolog.

Munca îl ține în picioare

Bălăceanu Stolnici crede că activitățile de zi cu zi îl ajută să trăiască. „Munca, da! Așa am fost tot timpul. Și acum! Văd prost, aud prost, merg greu, dar totuși în fiecare zi îmi fac câteva ore de lucru. Prin faptul că nu mai pot să văd bine, nu mai pot să scriu, și atunci toate lucrările mele trebuie să le construiesc, să le păstrez în memorie și când vine cineva să i le dictez!”.