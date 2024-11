Donald Trump, apariție-surpriză la gala MMA UFC 309, alături de Elon Musk

Cu toate că asistarea la lupte de MMA nu este o noutate pentru Trump, care a participat și la altele în trecut, vizita de sâmbătă a marcat prima sa apariție de la câștigarea alegerilor prezidențiale.

Cu puțin înainte de ora 22:00 ET (duminică 5:00, ora României), Trump a intrat în arena din New York, alături de CEO-ul UFC, Dana White, care a fost un aliat apropiat al președintelui ales pe parcursul campaniei sale electorale din 2024.

În urma lui au intrat Elon Musk, președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Johnson, Robert F. Kennedy Jr., fiul său, Donald Trump Jr., și cântărețul Kid Rock.

La începutul acestei săptămâni, Trump l-a numit pe Kennedy la conducerea Departamentului de Sănătate. Musk a fost și el numit la conducerea noului Departament al Eficienței Guvernamentale.

Americanul Jon Jones, starul artelor marţiale mixte (MMA) şi-a păstrat titlul de campion UFC la categoria grea, învingându-l prin KO pe compatriotul său Stipe Miocic, sâmbătă seara la New York, sub privirile lui Donald Trump, preşedintele ales al Statelor Unite.



În vârstă de 37 de ani, Jones şi-a făcut la New York o revenire foarte aşteptată, după ce şi-a amânat cu un an lupta cu Miocic din cauza unei rupturi la muşchii pectorali şi o operaţie la un cot.



Stipe Miocic (42 ani), o fostă glorie a MMA, a renunţat la retragere pentru a-l înfrunta pe Jon Jones, care şi-a trecut în palmares cu această ocazie a 28-a victorie în 29 de lupte.