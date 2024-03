Copii luați de polițiști și jandarmi de pe stradă, cu tot cu bonă. O familie disperată își cere dreptatea

Deși instanța a decis ca trei copii minori să rămână în grija tatălui, mama micuților și-a luat doi dintre copii înainte de pronunțarea hotărârii definitive, cu ajutorul unei ordonanțe emise de un procuror din Constanța. Este vorba despre două fete cu vârsta de 2 ani, care au fost luate de pe stradă, de o echipă de polițiști și de jandarmi, anul trecut, fără să existe o hotărâre executorie, fără un executor judecătoresc și în absența reprezentanților Direcției de Protecția Copilului. Tatăl micuțelor a încercat să-și intre în drepturi, cerând să se aplice hotărârea definitivă a instanței, care i-a atribuit copiii. A cerut și anchetarea procurorului care a decis plasarea minorelor în grija mamei, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive în instanța de judecată, însă nu poate nici măcar să-și vadă fetele.

Mihăiță Bădăruță este tatăl a trei copii – două fete gemene, care acum au un 2 ani, și un băiat, care are 3 ani și jumătate. Ar fi trebuit să-i crească în lipsa mamei micuților, după ce s-a despărțit de aceasta și mai ales în urma deciziei definitive a instanței de judecată. Dar cum în România hotărârile judecătorești sunt simple formalități, chiar dacă sunt definitive și executorii, acum se străduiește să aplice ceea ce instanța a decis în favoarea lui, singura soluție care i-a rămas fiind să iasă în stradă, la proteste.

Mama copiilor lui a obținut o ordonanță de aducere a micuților în locuința ei, înainte de pronunțarea hotărârii definitive a Judecătoriei Constanța, care a stabilit domiciliul minorilor la tată. Cei doi concubini s-au despărțit anul trecut, după ce tatăl micuților, care era mai mult plecat în străinătate, la muncă, a aflat că femeia își bate copiii. Fetele gemene aveau 1 an, iar băiatul avea 2 ani.

În primă instanță a avut câștig de cauză mama copiilor, deși declarase ea însăși că i-a agresat fizic pe micuți. A câștigat la judecătoria din Hârșova.

Apoi s-a judecat recursul la Constanța, unde instanța a stabilit că domiciliul celor mici va fi la tată. Însă mama a reușit să ia fetele chiar cu două zile înainte de pronunțarea deciziei definitive a instanței, fără hotărâre definitivă, fără executor judecătoresc și fără prezența Protecției Copilului.

„Închiriasem o casă la Buftea, unde ne-am mutat, împreună cu copiii. Am vrut să scăpăm de mafia de la Constanța, dar nici acolo nu am scăpat. Au fost trimiși polițiștii și jandarmii de la Constanța să ia copiii, pe 2 iulie 2023, pentru că pe 4 iulie se pronunța instanța. N-au apucat să ia băiatul, pentru că nu era acasă. Pe bonă au luat-o din fața casei, de pe stradă, împreună cu fetele, și au ținut-o la secție 6 ore, cât timp au stat și fetele acolo”, explică bărbatul.

Fug de rudele și prietenii procurorului

Deși bărbatul a semnalat legăturile de rudenie sau de prietenie ale procurorului cu alți factori de decizie, nicio instituție nu a dat curs sesizărilor. Până și executorul judecătoresc era prieten cu procurorul. „Am fost cu executorul judecătoresc la ea, apoi am mai încercat să mergem, dar executorul a tot găsit motive să nu se ducă. Apoi am aflat că e prieten cu același procuror care a dat ordonanța prin care mi s-au luat fetele de pe stradă. Am schimbat executorul judecătoresc, însă acum e altă problemă, pentru că mama fetelor își schimbă mereu domiciliul și s-a mutat în București, unde nu pot merge cu executorul de la Constanța”, explică tatăl copiilor.

Acum, cei doi părinți se judecă pentru stabilirea custodiei copiilor, dar fetele sunt în continuare la mamă. Procesul pentru custodie se judecă tot la Constanța, de unde tatăl micuților a cerut strămutare, după tot ce s-a întâmplat, pentru a nu se lovi din nou de rudele și de prietenii procurorului care a decis să-i ia abuziv copiii.

„Am depus plângeri la Parchetul de la Hârșova și de la Babadag, dar au fost cerute la Constanța și retrimise la Hârșova, apoi cerute din nou de Parchetul Constanța. Totul ca să amâne la infinit și să nu dea niciun răspuns”, mai spune bărbatul.

Petiție pentru aplicarea legii

Văzând că fosta lui concubină se sustrage de la executarea hotărârii judecătorești și nicio instituție din România nu intervine, bărbatul s-a gândit să apeleze și la DGASPC, dar a avut aceeași surpriză. „Am făcut sesizări la Protecția Copilului, să meargă să facă anchetă socială, dar după ce eu am făcut sesizare, în loc să meargă la ea în control, a doua zi m-am trezit eu cu control acasă, cu anchetă socială la mine, iar mie mi-a răspuns DGASPC după o săptămână. Absolut totul este absurd și inexplicabil”, spune tatăl copiilor.

Singura soluție care le-a rămas este să protesteze în stradă, pentru a atrage atenția autorităților și a opiniei publice, în speranța că astfel se va aplica hotărârea instanței de judecată.

„Facem protest, pentru că văd că altfel nu ne bagă nimeni în seamă. Am făcut plângere împotriva procurorului, la CSM și la Inspecția Judiciară. Am cerut și strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Constanța, dar nu ni se răspunde. Pe 20 martie vom protesta, împreună cu peste 100 de persoane care ne susțin, în fața CSM, apoi, în fața Ministerului Justiției și a Ministerului Familiei. Familia lui Mihăiță Bădăruță și toți cei care îl susțin pe acesta au semnat și o petiție prin care cer să se aplice legea și hotărârile instanțelor de judecată, precum și să fie anchetat de CSM și de Inspecția Judiciară acest caz de abuz. Domnul procuror de la Constanța a obținut, pe 2 iulie 2023, o Ordonanță împotriva mea, în baza căreia mi-a luat fetele din fața casei. Noi am avut o problemă cu acel procuror, în trecut. Am fost în instanță și la televiziuni, pentru că ne-a acuzat pe nedrept, pe mine și pe tatăl meu. El ar fi trebuit să nu se bage în acest caz. Mihăiță Bădăruță, tatăl minorilor

››› Vezi galeria foto ‹‹‹