România cumpără tancuri Hyundai și obuziere Samsung

Potrivit unei informații difuzate de publicația electronică belgiană armyrecognition.com, țara noastră se apropie de achiziționarea tancului K-2 „Black Panther” și a obuzierului autopropulsat K-9 Thunder, ambele fiind conforme cu standardele NATO.

În cadrul conferinței privind cooperarea în domeniul apărării industriale dintre România și Coreea de Sud care a avut loc pe 7 iulie, generalul Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale Armamente din MApN, a dezvăluit intenția României de a-și continua modernizarea armatei prin achiziționarea a aproximativ 300 de tancuri de luptă noi, a scris site-ul citat. Această ambiție se adaugă achiziției planificate anterior a 54 de tancuri M1A2 Abrams modernizate din Statele Unite, în valoare de aproximativ un miliard de euro, care a fost aprobată de Parlamentul României în luna mai. De asemenea, oficialii români și-au exprimat interesul și față de tancul Leopard 2A8 în timpul discuțiilor cu producătorii germani de arme, arătându-și hotărârea de a explora diverse opțiuni în achiziționarea de echipamente militare de top.

Inițial destinat să echipeze un singur batalion, Bucureștiul își propune acum să formeze nu mai puțin de cinci batalioane de tancuri, demonstrând astfel hotărârea României de a-și consolida forța militară cu echipamente robuste și moderne, scriu ziariștii de la publicația belgiană.

Ce spun datele tehnice

Tancul K-2 „Black Panther” este produs de Hyundai Rotem, filiala Hyundai Motor Group. Lăudat pentru mobilitatea excepțională și sistemele avansate de protecție, acest tanc de luptă din a treia generație este echipat cu un tun de 120 mm capabil să pătrundă prin cea mai rezistentă armură. K2 este completat cu un încărcător automat și are o cadență maximă de tragere în 15 cartușe pe minut, el fiind similar cu încărcătorul automat utilizat pe tancurile franceze Leclerc. Tancul folosește atât blindaj compozit modular de tip nedezvăluit, cât și blocuri de blindaj reactiv exploziv (ERA). Camuflajul și capacitatea sa de a trage în mișcare oferă un avantaj semnificativ pe câmpul de luptă, oferind o putere de foc superioară și o manevrabilitate excelentă, se arată în prezentarea tancului. La rândul său, K-9 Thunder K9 este un obuzier autopropulsat de calibru 155 mm/52, dezvoltat de Hanwha Techwin, cunoscut anterior sub numele de Samsung Techwin, pentru Forțele Armate ale Republicii Coreea. Obuzierul este conceput pentru a oferi un sprijin de foc eficient și profund în toate tipurile de teatre de operațiuni. Construit pe o platformă cu mobilitate ridicată, K9 oferă o rată de tragere ridicată la distanță mare, fiind capabilă să atingă până la 40 de kilometri cu muniție specifică. Sistemul său de încărcare automată permite trageri rapide, în timp ce mobilitatea pe câmpul de luptă asigură o flexibilitate operațională foarte mare. K-9 Thunder este, de asemenea, echipat cu un sistem avansat de control al focului, garantând o precizie sporită în timpul operațiunilor de tragere. Are o cadență de tragere în rafală de trei cartușe la 15 secunde și o cadență maximă de tragere de șase până la opt cartușe pe minut timp de trei minute. Rata de tragere susținută este de două-trei cartușe pe minut timp de o oră. România are în vedere integrarea obuzierului autopropulsat K-9 Thunder în regimentele sale de artilerie.

Prin cooperarea cu Hyundai Rotem, România se echipează cu un arsenal militar de ultimă oră, gata să facă față provocărilor de securitate ale secolului XXI. Achiziția tancului K-2 „Black Panther” și a obuzierului K-9 Thunder marchează un pas crucial în modernizarea Forțelor Armate Române, oferindu-le capacitatea de a-și menține competitivitatea pe scena internațională și de a-și spori capacitățile de descurajare împotriva amenințărilor emergente.

K2 și K9, în dotarea militarilor polonezi

Polonia şi Coreea de Sud au semnat un contract de aproape 6 miliarde de dolari în iulie, la Varşovia, pentru tancuri, obuziere grele autopropulsate, lansatoare de rachete şi aeronave de atac uşoare. Astfel, Polonia a comandat 1.000 de tancuri K2 şi 600 de obuziere autopropulsate K9 din Coreea de Sud, iar din 2026 industria sa de apărare va începe să producă tancuri K2. De asemenea, pe lista de achiziții mai apăreau 288 de lansatoare multiple de rachete (sistemul din K239 Chunmoo). Primele tancuri și obuziere autopropulsate au ajuns în Polonia în luna decembrie a anului trecut.

