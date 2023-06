Iohannis și-a depus declarația de avere: i-a crescut tot

Acestea sunt câteva dintre mențiunile pe care președintele României, Klaus Iohannis, le-a făcut în cea mai recentă declarație de avere, completată pe 31 mai 2023 și publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale. Și soția sa, Carmen, profesor la Colegiul Gheorghe Lazăr din Sibiu, a avut un salariu anual mai mare cu 2.728 de lei față de 2021. În schimb, familia prezidențială a câștigat, din chirii, 88.778 de lei, cu 6.696 de lei mai mult decât în anul 2021. Președintele a mai încasat aproape 6.000 de lei din drepturile de autor aferente cărților publicate.

Președintele României, Klaus Iohannis, este primul demnitar de rang înalt care și-a completat și depus declarația de avere pe ultimul an fiscal. Documentul a fost postat pe site-ul Administrației Prezidențiale pe data de 31 mai 2023 și, conform acestuia, la capitolului imobiliare averea prezidențială nu s-a modificat cu nimic față de declarația de avere completată la mijlocul anului trecut.

Astfel, Klaus Iohannis, împreună cu soția sa, Carmen, deține în continuare cele șase imobile la Sibiu, dintre care un apartament de 84,60 metri pătrați cumpărat în 1997, un apartament de 253 metri pătrați cumpărat în 2011, un apartament de 67 metri pătrați moștenit de Carmen Iohannis în 2020, o casă de 76 de metri pătrați cumpărată în 2007, o casă de 377 metri pătrați cumpărată în 1992 și încă o casă de 64 metri pătrați, cumpărată în 2007.

Nici în această ultimă declarație de avere nu figurează că președintele ar deține o mașină sau bunuri de valoare de peste 5.000 de euro.

Cont bancar mai „gras” cu 30.000 de lei

În schimb, apare un plus de 30.000 de lei la capitolul economii, față de anul precedent. În 2023, Klaus Iohannis menționează un cont curent, deschis în anul 1999, la Banca Comercială Română, în care se regăsește suma de 200.000 de lei. În declarația de avere completată în luna iunie a anului trecut, președintele menționa în acest cont bancar economii de 170.000 de lei.

Nici în declarația din 2022, nici în cea la zi, Klaus Iohannis nu menționează plasamente sau investiții și nici datorii, dar nici cadouri, servicii sau avantaje primite cu titlu gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii sau societăți naționale ori instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, granturi, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depășească suma de 500 de euro.

Salariul a crescut cu 500 de euro

Cea mai semnificativă modificare se regăsește, în schimb, la capitolul „venituri realizate în ultimul an fiscal împreună cu familia”. Președintele României precizează, în declarația de avere depusă la 31 mai 2023, că în anul fiscal anterior a realizat venituri de natură salarială, încasate de la Administrația Prezidențială, în cuantum de 181.944 de lei pe an. Conform declarației de avere din iunie 2022, Iohannis menționa că, în anul fiscal anterior, a câștigat ca președinte al României un salariu anual de 179.507 lei, cu 2.437 de lei mai puțin.

Concret, în 2022, Klaus Iohannis a câștigat, lunar, un salariu net de 15.162 de lei (25.919 lei brut), în timp ce în 2021, a realizat venituri salariale lunare de 14.858,9 lei net (25.569 lei brut).

Și salariul încasat de Carmen Iohannis, profesoară de limba engleză la Colegiul Gheorghe Lazăr din Sibiu, a crescut, față de anul precedent. Conform declarației de avere, soția președintelui a realizat, în ultimul an fiscal, venituri de natură salarială de 41.283 de lei pe an, față de 38.555 de lei pe an, cât figura în declarația de avere de anul trecut, rezultând un plus de 2.728 de lei pe an. Mai exact, în 2022, Carmen Iohannis a realizat, lunar, un venit net de 3.440,25 lei (5.880 lei brut), în timp ce în 2021, salariul acesteia a fost de 3.212,91 lei net (5.491 de lei brut).

Imobiliarele i-au adus bani frumoși

Mult mai consistente sunt, însă, câștigurile din surse extrasalariale realizate de familia prezidențială. Este vorba despre veniturile din închirierea caselor și apartamentelor de la Sibiu.

Iohannis susține că veniturile din chirii, în ultimul an fiscal, s-au ridicat la 44.389 de lei pentru el și o sumă identică pentru soția sa, în condițiile în care, anul trecut, suma menționată era de 41.041 de lei, cu 3.348 de lei mai puțin.

În 2022, chiriile încasate de familia prezidențială s-au ridicat, în total, la 88.779 de lei pe an, ceea ce înseamnă 7.298,2 lei pe lună (1.510 euro).

Cu o pauză de un an, drepturile de autor pentru „Pas cu Pas”, „Primul pas” și „Eu.Ro” reîncep să aducă venituri

O altă modificare notabilă în economia veniturilor președintelui României este aceea că Klaus Iohannis a reînceput să facă bani din cărțile publicate. Acesta notează că, în ultimul an fiscal, a încasat venituri din drepturi de autor, de la Curtea Veche Publishing SRL, suma de 5.934 de lei. În anul fiscal 2021, șeful statului nu a încasat niciun leu de pe urma lucrărilor scrise și publicate, Acest lucru s-a mai întâmplat o singură dată, în cele două mandate ale lui Iohannis, la Palatul Cotroceni, consemnat în declarațiile de avere completate în anul alegerilor prezidențiale din 2019, dar care conțineau informații financiare aferente anului fiscal anterior – 2019.

Începând cu data de 14 iunie 2016, președintele României, Klaus Iohannis, a menționat, în cuprinsul declarațiilor de avere, realizarea unor venituri din proprietatea intelectuală, încasate de la Editura Curtea Veche Publishing SRL, în valoare totală de 179.583 de lei. Este vorba despre cele trei lucrări pe care șeful statului le-a scris și publicat – „Pas cu pas”, „Primul pas” și „Eu.Ro – Un dialog deschis despre Europa”.

Aceste venituri au fost constante, cu două pauze notabile, ultima fiind chiar în anul fiscal 2021, când Klaus Iohannis nu a încasat niciun leu de pe urma acestor lucrări.

În declarația din 2020, pentru anul fiscal 2019, arată că a realizat 1.275 de lei. Iar în declarația din 2021, aferentă anului fiscal 2020, veniturile din proprietate intelectuală crescuseră la 29.784 lei.

