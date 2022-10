Democrația de tip USR: un ministru e „de paie”, dacă nu încalcă legea

Sorin Cîmpeanu, fostul ministru al Educației, a fost acuzat că-i apără pe plagiatori, după ce a refuzat să încalce legea în cazul fostului procuror Codruț Olaru. Ministrul nu i-a anulat titlul de doctor, pentru că exista un proces pe rolul instanței, iar astfel a fost considerat complice al plagiatorilor. Acum, noul ministru al Educației este chemat să dea explicații pentru că încă nu a-ncălcat legea, păstrând angajații care au ocupat posturile din minister prin concurs, în loc să-i dea afară, la cererea unor parlamentari USR. Aceștia cer epurarea pe criterii politice a Ministerului Educației, chiar dacă este ilegală.

Senatorul USR Ștefan Pălărie, membru în Comisia pentru învățământ, are o răfuială mai veche, afișată pe rețelele de socializare, cu actualul secretar general al Ministerului Educației, Ioana Lazăr. Din declarațiile lui reiese că spera ca noul ministru al Educației, Ligia Deca, să dea afară toți foștii angajați ai instituției, iar faptul că „a schimbat doar consilierii personali ai fostului ministru” pare șocant pentru parlamentar. Pălărie a chemat-o pe Ligia Deca în comisiile din Parlament pentru a-și expune obiectivele mandatului, imediat după ce a fost numită în funcție. Noul ministru a ignorat solicitarea, dar senatorul a relansat invitația, săptămâna aceasta, precizând că este „dezamăgit de lipsa de răspuns”.

Mai mult, senatorul Pălărie face afirmații grave la adresa unui ministru: „Trebuie să aflăm dacă avem un ministru de paie sau dacă este un ministru real, cu proprii intenții. Tocmai de aceea, pe noi ne sperie faptul că, din informațiile pe care le avem, de la Ministerul Educației nimic din structura ministerului nu s-a schimbat, cu excepția consilierilor personali ai doamnei ministru, restul aparatului de lucru a rămas acolo și sunt exact oamenii care au contribuit la legile Cîmpeanu 1.0”, a declarat senatorul USR, fără a ține cont de legislația în vigoare, care nu permite schimbarea funcționarilor publici după bunul plac al unui ministru sau la cererea unui grup parlamentar. Funcțiile sunt ocupate prin concurs, ceea ce pare un amănunt nesemnificativ pentru parlamentarul USR și colegii lui de partid.

Ignoră procedurile sau nu le cunoaște

De asemenea, legile care deja au intrat în circuitul interministerial și au primit aviz pozitiv de la aproape toate celelalte ministere nu pot fi pur și simplu aruncate la gunoi de un nou ministru. Ligia Deca a dat declarații corecte, din punct de vedere procedural: a spus că se va consulta cu specialiștii și va decide, împreună cu aceștia, care vor fi modificările proiectelor de lege, până când acestea vor ajunge la Parlament. Mai ales după o perioadă foarte lungă de discuții, cât timp proiectele s-au aflat în dezbatere publică, nu poate veni să le schimbe în totalitate, eventual prin înlocuirea lor cu unele dictate de USR, doar ca să demonstreze că nu e „un ministru de paie”, călcând în picioare legislația și principiile democrației. Mai mult, senatorul Pălărie a demonstrat că nu înțelege cum funcționează un minister, precizând că noul ministru a schimbat doar consilierii personali ai fostului ministru – aceștia pleacă odată cu ministrul, tocmai pentru că sunt personali.

În legătură cu Legile Educației, senatorul USR fie nu înțelege care este traseul firesc pe care le parcurge orice astfel de proiect, fie dorește să inducă o idee falsă opiniei publice, spunând că nu există transparență decizională: „Aceste texte de legi ar trebui să fie făcute publice și dezbătute în Parlament pentru cel puțin un an de zile, nu să ajungă sub ordinul generalului Nicolae Ciucă, să fie trecute cu forța pe repede-înainte, sub formă de procedură de urgență, pe finalul anului, așa cum am fost anunțați”, a mai spus Pălărie, fără a ține cont de faptul că legile ajung să fie dezbătute în Parlament după ce primesc avizele de la celelalte ministere și pe cele din comisiile de specialitate. Ca șef al unei astfel de comisii, ar fi trebuit să cunoască cel puțin procedura. Cât timp vor fi dezbătute în Parlament nu decide un parlamentar sau un grup parlamentar, ci toți membrii Parlamentului, în funcție de punerea pe ordinea de zi și supunerea la vot – alte proceduri pe care ar fi trebuit să le știe și domnul Pălărie.

Respectarea legilor încalcă principiile partidului

Prin toate aceste manifestări, parlamentarii USR arată doar că percep democrația diferit față de toți ceilalți, considerând că oricine ar trebui să le execute ordinele, chiar cu încălcarea legilor. Exact acesta a fost motivul atacurilor repetate la adresa fostului ministru Sorin Cîmpeanu, care a avut îndrăzneala să nu se supună cerințelor USR, ci legilor în vigoare, chiar și Constituției. De altfel, majoritatea schimbărilor pe care le aduce proiectul de lege pentru învățământul universitar se referă la eliminarea posibilității de a desființa un titlu de doctor în mod abuziv și fără dovezi clare.

Singurul argument adus de grupul USR în susținerea necesității modificării proiectelor de lege „Cîmpeanu 1.0” este „scrisoarea celor 100 de intelectuali” revoltați, o petiție lansată la finalul lunii august, nicidecum vreo decizie judecătorească sau vreun principiu juridic. Tocmai de aceea a devenit indezirabilă și Ioana Lazăr pentru susținătorii eliminării „Legilor Cîmpeanu”, pentru că este juristul care a verificat acuratețea și legalitatea noilor norme, care urmează să fie dezbătute, amendate și votate apoi în cele două Camere ale Parlamentului, de către toți parlamentarii, nu doar de către USR.