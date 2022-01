Dezumanizare și deprofesionalizare în Poliția Română

În ultimii ani a crescut presiunea asupra sistemului, au ieșit la pensie foarte mulți profesioniști, iar deficitul de circa 25% a fost umplut cu recrutări din sursă externă. Puțina școală pe care o fac acești polițiști a adus sistemul în situația de astăzi, în care deja ne confruntăm cu o gravă deprofesionalizare, dar și cu dezumanizarea unora dintre angajații din Poliție, iar ministrul Afacerilor Interne a declarat că lucrurile sunt chiar mai grave, constatându-se „cârdășia cu infractorii”, în cazul unora dintre cei care ar trebui să apere ordinea publică. Polițistul care a ucis o fetiță pe trecerea de pietoni și a accidentat-o grav pe prietena ei este imaginea dezastrului din sistem, iar soluții nu prea există.

În ultimii doi ani, polițiștii români au verificat măști faciale și declarații de deplasare, în starea de urgență și starea de alertă prelungită la infinit. Pentru o astfel de activitate nu e nevoie de prea multă școală. Dar victimele acestui sistem împins chiar din interior către deprofesionalizare și dezumanizare încep să apară, ca rezultat firesc al unei strategii greșite din ultimii 15 ani. Imaginile care au îngrozit România în ultimele zile sunt ale unui tânăr polițist care a lovit două fete pe trecerea de pietoni, în București, apoi a verificat cu piciorul dacă unul dintre copii a murit. S-a aflat despre tânărul polițist – în vârstă de 27 de ani – că este unul dintre cei recrutați din sursă externă, în 2017, după ce s-a întors de la muncă din Marea Britanie. A făcut, la fel ca mulți colegi ai lui, șase luni de cursuri, dar nici măcar nu a reușit să afle cum trebuie să reacționeze într-o astfel de situație de criză și nici cum ar putea să acorde primul ajutor. Aceste aspecte reies din înregistrarea apelului telefonic al polițistului la 112, după ce a produs accidentul. Polițistul a lovit în plin două copile, de 11 și 13 ani. Cea de 11 ani a murit pe loc, iar cealaltă, de 13 ani, are piciorul rupt și a rămas prăbușită pe trecerea de pietoni, dar în apelul la 112, polițistul nici măcar nu a precizat că sunt două victime pentru care este nevoie urgent de ambulanță.

Din Anglia, direct la Secția 5

Agentul de poliție a ajuns să ucidă un copil și să-l rănească grav pe altul, pe trecerea de pietoni, pentru că știa că poate face și abuz de funcție, dacă-l încurcă traficul. Și-a pus girofarul și a mărit viteza, pentru că se grăbea să ajungă la o școală, unde fusese trimis să predea cursuri de circulație pentru elevi. Dar el nici măcar nu are permis de conducere obținut în România, ci un permis emis în Marea Britanie. Mai mult, ministrul Afacerilor Interne a explicat că agentul „efectua o misiune polițienească, la solicitarea unei structuri de Evidența Populației”, deci nu se afla într-o misiune de urgență când a folosit girofarul. Abia după acest caz șocant s-au gândit și capii MAI să reevalueze încadrările din sursă externă. În aceeași perioadă în care a murit micuța Raisa, fetița accidentată de agentul de poliție pe trecerea de pietoni, s-a produs o altă tragedie în județul Giurgiu. Ministrul de Interne s-a referit la ambele, în conferința de presă susținută ieri. „Am decis să reanalizăm la nivelul MAI procesul de recrutare din sursă externă, pe cât de necesar, pe atât de riscant în unele situaţii. Suntem obligaţi să recurgem la această procedură de selecţie pentru a acoperi acest deficit de personal uriaş din MAI, aproape 30.000 de funcții. Vom pune accent în continuare pe recrutarea de specialiști în cadrul MAI, în acțiunile de recrutare din sursă externă. Este, de asemenea, necesar să creștem cifra de școlarizare, lucru care s-a întâmplat anul trecut. Avem cea mai mare cifră de școlarizare în 2022 din ultimii 5-6 ani. Dincolo de pregătirea din școală, dincolo de pregătirea de câteva luni după recrutarea din sursă externă, considerăm că este extrem de important procesul de pregătire continuă a angajaților MAI”, a declarat, ieri, ministrul Lucian Bode, într-o conferință de presă pe care a susținut-o cu o-ntârziere de cinci zile.

Greșeli impardonabile ale agenților neinstruiți

Tragedia din Capitală s-a produs la scurt timp după ce un alt polițist a ucis o femeie care traversa pe trecerea de pietoni, în luna decembrie, în judeţul Sibiu, în localitatea Agnita. Agentul nu era în misiune şi nu avea semnalele luminoase sau acustice pornite. Comunicatul de presă al Poliției nici măcar nu a amintit că tânăra de 21 de ani a fost ucisă de polițist pe trecerea de pietoni. Alt caz șocant din această perioadă, la care a făcut referire și ministrul de Interne, a avut loc la Bolintin Vale, în județul Giurgiu. Nicolae Tomescu, de 47 de ani, şofer de microbuz, a fost ucis de un grup de indivizi, dar procurorul a decis ca numai unul dintre criminali să fie reținut, lăsându-i liberi pe ceilalți, în ciuda prevederilor clare ale Codului Penal, într-un astfel de caz. Victima observase cum cei patru i-au înțepat una dintre roțile microbuzului cu un cuțit și i-a urmărit, iar aceștia au sărit la bătaie și unul dintre ei l-a ucis. Legea prevede, în astfel de cazuri, vinovăția comună a atacatorilor, chiar dacă lovitura cauzatoare de moarte a fost doar a unuia dintre ei. Dacă familia victimei nu ar fi apelat imediat la mass-media, pentru a expune abuzul, trei dintre cei patru criminali ar fi rămas în continuare liberi. „Această tragedie a scos la iveală putregaiul unui sistem care s-a degradat de la an la an, în ultimii 30 de ani. Resurse umane insuficiente, câteodată slab pregătite, câteodată în cârdășie cu puterea politică locală și câteodată în cârdășie cu infractorii. Avem sute de comunități în România ca aceasta, cu 15.000-20.000 de locuitori, din care 2.000-3.000 reprezintă populația activă. Ceilalți nu sunt nici șomeri, nici nu înregistrează alte venituri și ne punem întrebarea evident din ce trăiesc. Și avem și răspunsul de unde aceste cifre alarmante pe zona infracționalității, a furturilor și așa mai departe”, a mai spus Bode. Criminalii de la Bolintin Vale sunt din Răcari, județul Dâmbovița, fiind cunoscuți ca infractori foarte agresivi, cu multe infracțiuni despre care polițiștii ar fi trebuit să știe. Anul trecut, un alt scandal a adus o pată pe imaginea polițiștilor de la Onești, care nu au știut cum să gestioneze o situație delicată care a dus la moartea a două victime. Pe 1 martie 2021, doi muncitori în vârstă de 36 şi 52 de ani, care renovau un apartament în Oneşti au fost ucişi de fostul proprietar al locuinței, în vârstă de 68 de ani. Acesta era supărat că fusese evacuat și chiar el a anunțat Poliția că va comite dubla crimă, dar nimeni nu a reușit să negocieze cu el, timp de șase ore. Bărbatul i-a ucis pe cei doi cu un cuţit, după ce i-a sechestrat şi i-a legat pe balconul apartamentului, iar polițiștii l-au împușcat pe agresor.

Revolta rezerviștilor oripilați de anarhie

În ultimii ani, polițiștii au cerut guvernelor, în repetate rânduri, să oprească încadrările din sursă externă, arătând dezastrul care va urma. Nu s-a ținut cont de ceea ce au arătat profesioniștii din sistem, iar astăzi s-a ajuns la anarhie. „Valul” va veni peste trei-patru ani – spun rezerviștii – pentru că atunci se vor pensiona și mai mulți profesioniști din sistem, iar în spatele lor vor rămâne cei neinstruiți și cu probleme grave de comportament, pe care nimeni nu-i mai verifică astăzi. Aceștia mai spun că situația în care România a ajuns astăzi are la bază eliminarea transferului de cunoștințe între generații, după ce s-a considerat că specialiștii români nu sunt demni de luat în considerare pentru a forma noile generații de polițiști, iar școlarizarea noilor agenți s-a făcut pe baza vechii teorii a formelor fără fond, cu un „know-how” de import, irelevant în contextul local. „E nevoie de transferul de cunoștințe între generații, atât teoretice, cât mai ales practice. Avem nevoie de stabilitate, care nu înseamnă o încremenire în proiect, dar nici o permanentă căutare, pentru că aceste schimbări continue nu sunt bune. O instituție în sistemul acesta al ordinii publice și siguranței naționale trebuie să se bazeze pe niște valori perene, pe niște principii stabile, pe niște metode verificate. Nu faci experimente. Așa se formează un sistem sănătos. Un ofițer de operativ se formează în cinci ani doar de practică. În plus, polițiștii au nevoie și de dragostea pentru muncă, de pasiune, de cultură generală și de cultură organizațională, fără de care rămân ciulini pe câmp, dezlânați, fără rost. Vizitați palatul MAI și veți vedea că nu are nimic românesc la pavoazarea generală, este străin de țară, depersonalizat, fără suflet românesc. Despre alte unități nici nu mai vorbesc. MAI este rezultatul acțiunii de slăbire continuă, cu țintă clară. Pare puternic, dar este doar un uriaș cu picioare de lut, caracterizat în prezent printr-o anumită inerție și suferință la boli cronice. MAI de azi s-a născut în chinuri şi trăieşte în convulsii. E aşa ca o cetate întărită cu şanţ de apărare, da’ e asediată permanent”, explică Florin Șinca, colonel de Poliție în rezervă.

Atacurile repetate ale politicului asupra Poliției Române au condus la scoaterea din sistem a profesioniștilor și înlocuirea lor cu niște indivizi cu pregătire profesională incertă și comportament deviant, în multe cazuri.

Problemele subfinanțării sistemului și condițiile precare de muncă au menținut deficitul de personal de 20-25%, în ultimii 15 ani. În același timp, s-a încurajat încadrarea din sursă externă, fără pregătire prealabilă.