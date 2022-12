DNA anchetează vânătoarea organizată pentru prinţul din Liechtenstein

Dosarul deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc a fost declinat la Direcţia Naţională Anticorupţie. Iniţial cercetările vizau două infracţiuni: uz nelegal de armă şi braconaj. Acum sunt cercetate infracţiuni de corupţie, dar nimeni nu a fost pus sub acuzare, potrivit unui răspuns transmis de către DNA.

„Dosarul menționat în solicitare se află în lucru, se efectuează acte de urmărire penală in rem (nicio persoană fizică sau juridică nu are calitate de suspect sau inculpat). În acest moment, în conformitate cu art. 12 alin.1 lit. e) din Legea 544/2001, alte date nu pot fi oferite”, se arată în răspuns transmis de către Direcţia Naţională Anticorupţie.



Anul trecut, în martie, două asociaţii care militează pentru protejarea mediului au reclamat public faptul că cel mai bătrân urs brun din Europa a fost împuşcat de un prinţ, prin mai multe ilegalităţi. „Pentru mine nu a fost nici prinţ, nici… El pentru mine a fost un vânător cu toate actele necesare în regulă”, spunea atunci preşedintele asociaţiei de vânătoare de la Ojdula, Markos Barna. Iar craniul crotaliat, rămas la sediul AVPS Botoş-Ojdula, a fost măsurat de vânători. „Aici lipseşte un dinte. Este vorba despre un urs, aproximativ 17 ani. Aşa am considerat, că e vorba de un urs bătrân, nicidecum de un urs tânăr”, spuneau Barna. Atât avea şi Arthur, spuneau activiştii de mediu, care reclamau faptul că i s-a făcut „un cadou” prinţului Emanuel von und zu Liechtenstein prin vânarea ursului la Ojdula. Iar ştirea a trecut graniţele ţării într-un scandal monstru.



„Identificarea ursului Arthur. În momentul de faţă nu am găsit la Ministerul Mediului, nici la o instituţie subordonată rapoarte de monitorizare”, declara Tánczos Barna pe 11 mai 2021, într-o conferinţă de presă. Adică, până la izbucnirea scandalului, nimeni nu a ştiut de existenţa bătrânului urs. Asta pentru că nimeni nu l-a monitorizat, cipat sau crotaliat. „Din exemplarul recoltat s-au cerut probe ADN”, a precizat atunci ministrul. Şi s-au şi extras. Cercetătorii de la Institutul de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – Staţiunea Braşov au în acest moment codul genetic al ursului împuşcat de prinţ în martie 2021. Rezultatul nu a fost transmis nici la Ministerul Mediului, nici la Garda de Mediu. Şi, nici acum, nu se ştie cine era bătrânul urs împuşcat la Ojdula. Cert este că, potrivit documentelor, prinţul avea derogare să vâneze o femelă, iar animalul mort este un mascul.

