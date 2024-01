Aberația RCA. Dublarea prețului, prin plafonare

Cererea apare pe lista de revendicări cu care reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) au venit la ultimele negocierii cu ASF. Astfel, ei au cerut ca pentru camioanele de peste 16 tone să se aplice tariful de referință din luna august a anului trecut care este de 8.600 de lei, tarif care include frecvența daunelor și marja de profit de 5%, în condițiile în care de anul acesta el va crește cu 369 de lei. Solicitarea vine pentru că ofertele în piață variază astăzi între 12.000 - 15.000 de lei. Negocierile au fost însă un eșec, au declarat pentru cotidianul Jurnalul surse participante la negocieri, pentru că Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) se opune modificării formulei de calcul a tarifelor. Speranțele asociațiilor de transportatori se îndreaptă spre Guvern, unde este solicitată o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu.

Pe lista doleanțelor înaintată ASF se regăsesc, pe lângă cea referitoare la modul de stabilire al tarifelor, și alte puncte. Astfel, transportatorii afiliați COTAR și UNTRR au mai cerut egalizarea primelor între persoanele fizice și juridice care au aceeași activitate comercială sau cod CAEN, plata în rate a primelor de asigurare pentru polițele emise prin BAAR, adoptarea unor măsuri pentru creșterea gradului de cuprindere în asigurare și respectarea principiului bonus malus. De asemenea, ei mai cer posibilitatea suspendării polițelor RCA, conform Legii 132/2017, dar și modificarea hotărârii de guvern de plafonare a polițelor RCA la tarifele practicate de fiecare asigurător și utilizarea tarifele de referință pentru toate mașinile.

Soluția este la BAAR

Vicepreședintele ASF responsabil cu sectorul de asigurări, Sorin Mititelu, nu a venit cu un răspuns la toate aceste solicitări, dar a promis că va reanaliza împreună cu BAAR modificarea formulei de calcul a tarifelor recomandate. Totuși, transportatorii nu cred că se va schimba ceva pentru că BAAR nu este de acord cu modificarea acestei formule. „Au și companiile de asigurări reprezentate în BAAR dreptate. Atât timp cât ai băgat plafonarea și ea nu a avut niciun efect este de înțeles că o nouă modificare a formulei de calcul nu mai este acceptată. Oricum, plafonarea decisă anul trecut nu a fost respectată, tarifele au continuat să crească. Creșterea a fost în medie cu 8% pe total piață”, au declarat pentru Jurnalul surse din piața de asigurări.

Cum arată ultimele tarife de referință

Ultimele tarife de referință calculate de ASF au intrat în vigoare în august 2023 și ele urmează să fie modificate luna viitoare. Conform tarifelor de referință din august, cel mai mult pentru asigurarea RCA au avut de plăti șoferii sub 30 de ani care conduc mașini cu capacitatea cilindrică de peste 2.500 de centimetri cubi. În acest caz, valoarea tarifului de referință este de 4.709 de lei pe an. La polul opus, cea mai ieftină asigurare obligatorie a fost stabilită pentru șoferii cu vârsta între 51 și 60 de ani care conduc mașini cu motoare sub 1.200 de centimetri cubi, aceasta fiind de 1.006 lei. Tarifele de referinţă RCA sunt o estimare privind nivelul mediu al preţului poliţelor RCA pe diferite categorii, ţinând cont de diverse criterii, cum ar fi vârsta şoferului şi motorizarea autoturismului. Precedenta modificare a tarifelor de referință a avut loc în februarie 2023, ea marcând o creștere medie de peste 16% față de tarifele din august 2022.

În cazul autovehiculelor pentru transportul bunurilor, dube, camioane ușoare și camioane grele, tarifele RCA au crescut anul trecut cu până la 17%, într-un an, față de cele valabile la sfârșitul lui 2022, deși tarifele au fost plafonate.



Plafonate, dar în creștere

Deși anul trecut a funcționat plafonarea tarifelor RCA la nivelul practicat de fiecare asigurător în februarie 2023, tarifele RCA au continuat să crească, înregistrându-se o creștere medie de 8% pe total piață. Întrebarea este de ce au crescut tarifele dacă ele erau plafonate? Explicația este că asigurătorii au ridicat tarifele pentru că nimeni nu-i controlează. De fapt, ASF nici nu are această posibilitate, având în vedere că ar trebui verificate respectarea plafonării pentru zeci de mii de tarife, iar acest lucru a fost recunoscut ieri la întâlnirea cu transportatorii și de către Sorin Mititelu, responsabilul sectorului de asigurări din ASF, au declarat pentru Jurnalul sursele citate, precizând că acesta a spus că tarifele au înregistrat anul trecut o creștere, deși erau plafonate. Totuși, contact ieri telefonic de către Jurnalul, Sorin Mititelu a declarat că respectarea plafonării este verificată periodic de către ASF și ea este respectată.

Plafonarea RCA a lovit și în brokeri

După aproape un an de zile de la introducerea plafonării polițelor RCA, brokerii spun că sunt pe pierdere. Fosta conducere a ASF le-a redus comisioanele de la 12% brut la maximum 8% din prima brută încasată (7,4% net), iar diferența s-a dus în buzunarele companiilor de asigurări, susțin ei. Brokerii vând astăzi 91% din polițele RCA și controlează 78% din piața de asigurări, dar toți sunt pe pierdere din cauza măsurilor greșite impuse de fosta conducere a ASF, măsuri care sunt păstrate și de actuala conducere”, au mai precizat aceștia.