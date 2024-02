PSD Iași își vrea răul: iese la europarlamentare cu plagiatorul Eva. Decizii incredibile luate de social-democrați, cu doar câteva luni înainte de alegeri

Acesta este nimeni altul decât fratele controversatului ex-procuror DNA Emilian Eva, condamnat penal pentru infracțiuni de corupție și exclus din magistratură în vara anului trecut. Lucian Eva a fost sancționat de CNATDCU, în 2020, pentru că și-a plagiat teza de doctorat. El îl va înlocui pe lista PSD pentru Parlamentul European pe actualul eurodeputat Tudor Ciuhodaru. Cu sau fără legătură cu această decizie a filialei locale, deputatul PSD de Iași Marius Ostaficiuc și-a anunțat demisia din partid și negociază o mutare la AUR. Aceeași cale politică ar fi urmată și de către Tudor Ciuhodaru.

Grupul de Investigații Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvică, atrage atenția asupra faptului că Lucian Eva este „un plagiator dovedit” și reamintește că, în data de 31 decembrie 2020, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis că Lucian Eva „a plagiat teza de doctorat susținută la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, în ianuarie 2010”. „Profesorii universitari care au analizat teza de doctorat susținută de Lucian Eva au constatat că acesta a comis «plagiat sever, complex și repetitiv». Cu toate că a plagiat, Lucian Eva a reușit să-și păstreze titlul de doctor, printr-un artificiu procedural, respectiv acela conform căruia i se mai aplicase deja o sancțiune. Teza de doctorat susținută de Lucian Eva a mai fost analizată o dată, în anul 2013, când CNATDCU l-a sancționat doar cu un «avertisment scris»”, precizează Grupul de Investigații Politice.

Ruda unui ex-anchetator condamnat pentru corupție

Conform sursei citate, Lucian Eva a devenit cadru universitar la Universitatea Apollonia din Iași și a fost numit în funcția de director al Spitalului de Neurochirurgie, „exact în baza titlului de doctor obținut în mod fraudulos în anul 2010”. Și GIP mai atrage atenția asupra faptului că Lucian Eva este fratele ex-procurorului DNA Emilian Eva. Acesta din urmă a fost condamnat definitiv de către judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, în noiembrie 2023, la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru că a primit mită pentru deciziile pe care le-a luat în calitate de procuror.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, atunci, că Emilian Eva a primit șpăgi în schimbul clasării unui dosar de corupție, că a efectuat operațiuni de comerț clandestin cu opere de artă incompatibile cu funcția de magistrat și că a săvârșit falsuri în declarațiile sale de avere.

Emilian Eva, fratele posibilului candidat PSD la alegerile europarlamentare, Lucian Eva, a fost suspendat din magistratură și, ulterior, exclus din profesie, la propunerea Secției pentru Procurori de la CSM, printr-un decret prezidențial emis de Klaus Iohannis anul trecut.

Șapte terenuri, o casă de 360 mp și un milion de lei în conturi

Revenind la teza de doctorat a lui Lucian Eva, potrivit GIP, „profesorii care au analizat documentul au constatat că Lucian Eva a comis un plagiat sever, complex și repetitiv și-au propus, în unanimitate, la data de 17 decembre 2020, retragerea titlului de doctor”. Potrivit acestui raport, experții au constatat că Lucian Eva a tradus, practic, cuvânt cu cuvânt zeci de pagini de specialitate, fără a cita corespunzător sau fără a cita deloc sursa, „apoi a folosit, tot fără să citeze, surse de pe internet, inclusiv referatul «Scheletul mamiferelor», publicat de o elevă de clasa a IX-a”.

În raportul citat se mai arată că Lucian Eva „nu cunoaște termenii anatomici medicali”, că „a publicat imagini necorespunzătoare, fără citare”, și alte aspecte interesante.

Lucian Eva este, în prezent, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași și, potrivit ultimei sale declarații de avere, publicată la data de 14 iunie 2023, are în proprietate șapte terenuri intravilane și extravilane, cu suprafața totală de 35.370,9 metri pătrați, în județul Iași.

De asemenea, medicul posibil candidat mai deține o casă de locuit, tot la Iași, construită în anul 2010, cu suprafața de 360 de metri pătrați. Lucian Eva are în proprietate un autoturism Mercedes, fabricat în anul 1985, deține bijuterii și opere de artă evaluate la 93.500 de euro și are economii, în conturi și depozite bancare, în sumă de 16.599,21 euro și 935.455,9 lei. În anul fiscal anterior completării acestui document, Lucian Eva a realizat venituri salariale, în calitate de manager de spital de stat, de 283.395 de lei pe an, adică de 23.616,5 lei pe lună, iar din activități didactice la Universitatea Apollonia din Iași, a mai câștigat 3.326 de lei.

Demisii din organizația locală. Deputatul de Iași și europarlamentarul în funcție migrează la AUR

Coincidență sau nu, alegerile electorale făcute de social-democrații ieșeni au generat un curent potrivnic în organizație. La data de 2 februarie, PSD Iași a decis să nu îl mai propună pe lista candidaților pentru alegerile europarlamentare pe medicul Tudor Ciuhodaru (FOTO), eurodeputat în exercițiu, ci pe Lucian Eva. Această decizie ar fi fost luată de membrii PSD Iași, prin vot secret.

În 14 februarie, deputatul PSD de Iași, Marius Ostaficiuc, și-a anunțat demisia din partid, acuzând conducerea PSD Iași că „confundă politica cu business-ul”. „Plec dintr-o filială capturată care dimineața este de stânga, la amiază este la mijloc, iar seara la dreapta, după care, a doua zi, o ia de a capăt, a precizat acesta.

Ostaficiuc negociază cu AUR, pentru a candida la alegerile parlamentare. Interesant este că și Tudor Ciuhodaru ar fi demisionat din PSD Iași și ar urma să candideze la alegerile europarlamentare susținut tot de AUR. Nu este exclus ca Ciuhodaru să fie aruncat chiar în lupta pentru Primăria Municipiului Iași.

