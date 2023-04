Fabrica de ambalat ajutoare

La începutul lunii februarie ea a fost achiziționată de doi investitori români, Mihaela Neagu, patroana firmei Best Achiziții SRL, și Mihail-Daniel Matache, dar repornirea fabricii rămâne sub semnul întrebării, spun oamenii de acolo, în timp ce noul management susține că ea va începe să funcționeze anul acesta. România a ajuns să cultive cu sfeclă de zahăr o suprafață de circa 12 ori mai mică decât la începutul anilor 1990, pentru că fermierii nu au mai avut unde să-și ducă vândă producțiile.

Sub noua conducere, fabrica a contractat 3.300 de hectare de sfeclă de zahăr, iar fermierilor le-a fost acordată deja prima tranșă din sprijinul promis. Este vorba despre sămânța necesară, îngrășăminte etc., per total jumătate din necesarul financiar pentru a susține o cultură de sfeclă de zahăr de la înființare și până la recoltare. Nu sunt bani puțini, pentru că pe un ciclu agricol vorbim despre 12.000 de lei, spune liderul sindical din fabrică, Ioan Trif.

Unde încep nemulțumirile

Deși și-a onorat o parte din promisiuni, sindicaliștii spun că patronatul nu stă de vorbă cu ei. Nemulțumirile pornesc, evident, de la salarii. Ele sunt plătite la zi, dar sunt foarte mici, aproape de nivelul minim pe economie. „Toți angajații au fost rechemați la muncă imediat după ce fabrica a fost cumpărată de noii patroni. Numai că cei care au mai rămas astăzi în fabrică sunt folosiți la ambalarea pachetelor cu ajutoare primite de la Uniunea Europeană. Vorbim, în special, despre o forță de muncă necalificată, pentru că forța de muncă calificată s-a reorientat rapid spre locuri mult mai bine plătite la alte societăți. Acum fabrica mai are 120 de angajați, dintre care 80 sunt în producție. Asta este un fel de a spune, pentru că fabrica nu produce nimic”, spune liderul de sindicat.

Revizia tehnică nu a demarat

Deși a încheiat cu producătorii contracte pentru o suprafață de 3.300 de hectare de sfeclă de zahăr, patronatul nu a făcut până acum nimic pentru repornirea fabricii. Începerea activității de pregătire din punct de vedere tehnic a instalațiilor pentru a putea prelucra producția de sfeclă de anul acesta se lasă așteptată. Specialiștii spun că aceasta este o activitate absolut necesară între două recolte și ea durează câteva luni. La fabrica de la Luduș această reviziei tehnică ar putea dura însă ceva mai mult decât în mod obișnuit, având în vedere că unitatea a lucrat în regim de avarie și în ultimul an în care patroni erau francezii de la Tereos, spun aceștia.

Patronat: reparațiile încep în mai

Am contactat-o telefonic pe Mihaela Neagu pentru a-și exprima punctul de vedere în legătură cu cele reclamate de sindicaliști, dar ea a preferat să acuze presa că dezinformează și că nu respectă investitorii autohtoni. Totuși, la insistențele noastre, a declarat că fabrica va intra în revizie din luna mai, iar această activitate se va termina la timp pentru ca fabrica să poată prelucra sfecla pentru care s-au încheiat contracte. „Eu o să fac această activitate de revizie într-o lună. O să fac într-o lună ce alții fac în cinci. O să găsim și personalul necesar pentru repornirea fabricii. Anul acesta am încheiat contracte pentru o suprafață de 3.300 de hectare de sfeclă de zahăr pentru că nu am putut găsi o suprafață mai mare. La anul sperăm ca aceasta să crească pentru că agricultorii se vor reîntoarce la cultura sfeclei de zahăr când vor vedea că am fost serioși”, ne-a declarat Mihaela Neagu.

„Oamenii calificați au plecat din fabrică din cauza salariilor foarte mici. În zonă nu vor mai găsi meseriași. Acum fabrica mai are doar un electrician la termo. La fierberea siropului de sfeclă, un proces-cheie în fabricarea zahărului, mai sunt doi oameni, dar care în luna august se pensionează și ei. Situația este foarte gravă din punctul de vedere al asigurării personalului calificat. Fabrica a pierdut această forță de muncă, iar acum nu are cu ce să o înlocuiască”.

Ioan Trif, lider de sindicat Fabrica de zahăr Luduș

Fabrica de la Bod, ținută pe tușă

Prin societatea Best Achiziţii SRL pe care o controlează, Mihaela Neagu a cumpărat în 2021 și fabrica de zahăr de la Bod, județul Brașov, care a intrat în faliment în anul 2017, după ce în 2010 ajunsese în insolvență cu datorii de 90 de milioane de lei. Ea a anunțat că fabrica va relua producția de zahăr în 2022, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi. La vremea respectivă, Mihaela Neagu susținea că îşi propune să prelucreze circa 200.000 de tone de sfeclă în fabrică din care urma să obțină o producţie de 28.000 de tone de zahăr, dar totul a rămas la stadiu de promisiune. În decembrie anul trecut, reprezentanta Best Achiziții a reluat promisiunile privind redeschiderea fabricii, acest lucru urmând să se producă în 2023. Deși unitatea nu mai funcționa de mulți ani, Mihaela Neagu a început să vândă anul trecut zahăr, pe etichetă apărând că el este produs la Bod. Când și-a dat seama că înșelăciunea a fost descoperită, a dispus schimbarea etichetei, pe ea apărând că este zahăr din Ucraina. Anunțul este inscripționat și astăzi cu caractere minuscule și într-un loc prea puțin vizibil, mai precis pe fundul pachetului.

Societatea Best Achiziții SRL s-a remarcat în ultimii ani prin numărul foarte mare de contracte încheiate cu statul. În timpul pandemiei de covid a fost una dintre firmele cele mai active în ceea ce privește contractele pentru furnizarea de măști.

Cel mai mare cultivator s-a mutat la fabrica de la Roman

Unul dintre cei mai mari cultivatori de sfeclă de zahăr din Ardeal este Teodor Aflat, cel care alături de câțiva asociați a negociat până în ultima clipă preluarea fabricii de la francezi, dar în ziua în care trebuia să semneze contractul cu aceștia a fost înștiințat de reprezentanții Tereos că fabrica a fost vândută Mihaelei Neagu și lui Mihail-Daniel Matache. „Astăzi nu mai am nici treabă cu fabrica de la Luduș. Sunt cel care s-a zbătut să o salveze și, în final, am fost trădat. Francezii cereau 8,5 milioane de euro pe fabrică și eu am reușit să o scot la 6 milioane de euro, dar pe ultima sută de metri câteva persoane au întors foaia și au trecut alături de Mihaela Neagu”, spune Teodor Aflat. El cultivă sfeclă de zahăr de peste 20 ani, iar acum a decis să-și ducă recolta la fabrica de la Roman, patronată de austriecii de la Agrana. „Mereu am avut contract cu fabrica de la Luduș pentru 800-1.000 de hectare de sfeclă de zahăr, dar acum nu mai am nicio treabă cu această fabrică. Acum am contract cu fabrica din Roman, unde o să duc producția de pe 250 de hectare pe care le cultiv între Mediaș și Sighișoara”, ne-a declarat Teodor Aflat.

Redeschiderea fabricii este pusă sub semnul întrebării și de Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară-SINDALIMENTA. „Am avut o întâlnire la Ministerul Agriculturii cu doamna Mihaela Neagu, la care a participat și ministrul Daea. Cu această ocazie am stabilit să ne întâlnim din nou pentru a discuta despre păstrarea locurilor de muncă în contextul în care dumneaei promitea redeschiderea fabricii. Această întâlnire nu a mai avut loc, pentru că dânsa nu vorbește cu sindicatele, nici cu cel din fabrică, nici cu SINDALIMENTA”, spune Dragoș Frumosu. Din punctul său de vedere, redeschiderea fabricii este aproape imposibil de făcut anul acesta, în condițiile în care reviziile, o activitate care în mod normal durează 4-5 luni, încă nu au început și nici nu există semne că ar începe. În aceste condiții, nu este exclus ca producția contractată de pe cele 3.300 de hectare să fie dusă la prelucrare în altă fabrică, mai spune Dragoș Frumosu. „Să nu uităm că Mihaela Neagu mai deține, prin firma Best Achiziții, și fabrica de zahăr de la Bod pe care o ține închisă de aproape trei ani, deși promitea că o va deschide în momentul achiziției. Aici sunt foarte mulți bani de băgat pentru revizia instalațiilor și mai devreme de un an de zile nu poate fi repornită, ceea ce înseamnă că și 2023 este un an ratat. Aici sunt mari interese imobiliare”, potrivit lui Dragoș Frumosu.

„Fabrica de zahăr Luduș, ca și cea de la Bod, va rămâne cel mai probabil închisă anul acesta. Temerea mea este că fabrica de la Bod va fi tăiată, făcând loc investițiilor imobiliare pentru că zona are un mare potențial. De altfel, primarul din Bod și cel din Brașov voiau demolarea fabricii pentru a face jocul intereselor dezvoltatorilor imobiliari înainte ca ea să fie cumpărată de Mihaela Neagu. La fel cred că se va întâmpla și în cazul fabricii de la Luduș”.

Dragoș Frumosu, președintele SINDALIMENTA

