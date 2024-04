Lichidatorul „Cartierului de 2 miliarde” al lui Udrea a ajuns să dea bani de la el

Este ridicată, spre exemplu, problema unei cesiuni de creanță în valoare de zece milioane de euro. Apoi, se solicită informații despre afilierea la grupul economic a unei entități din Italia, către care s-au efectuat decontări, entitate care funcționează în clădirea în care locuiește fosta șefă a DIICOT Alina Bica. Administratorul judiciar arată că, în acest context, Realtopfarma nu are niciun ban în cont, astfel încât a fost nevoit să suporte din propriul buzunar unele cheltuieli aferente procedurii insolvenței, cum ar fi costurile poștale, publicarea anunțurilor de mică publicitate, deplasarea la Cluj, pentru inventar, sau chiar tarifele de la Registrul Comerțului.

Conform unui document din 26 martie 2024, întocmit de Dascăl Insolvency SPRL, administratorul judiciar al firmei care deține virtualul cartier de lux din Cluj, este ridicată, spre exemplu, problema unui contract de cesiune a unei creanțe, încheiat în data de 4 aprilie 2023, între SC Realtopfarma SA și SC Transilvania Smart City SRL, prin care s-a cesionat o creanță deținută de SC Realtopfarma SA față de SC Chester Group Investments SRL, în cuantum de… 10 milioane de euro. De asemenea, administratorul judiciar a identificat și cesionarea unor drepturi rezultate dintr-un contract de cesiune de creanțe, încheiat la data de 26 octombrie 2022, între Tonex Finance LTD și Realtopfarma SA precum și drepturi dintr-un contract de ipotecă parafat la data de 17 august 2020, încheiat între Tonex Finance LTD și Chester Group Investments SRL, prin care s-a constituit o ipotecă de rang I în favoarea Tonex Finance LTD pentru un număr de 21 de imobile.

Administratorul judiciar arată, în documentul citat, faptul că transferul patrimonial rezultat din contractul de cesiune încheiat de compania Transilvania Smart City nu a fost indicat în lista transferurilor patrimoniale efectuate de debitoarea Realtopfarma SA în cele șase luni anterioare deschiderii procedurii de insolvență.

Acțiune de anulare a contractului de cesiune

Având în vedere aceste aspecte, administratorul judiciar a solicitat administratorului special al SC Realtopfarma SA să comunice prețul cesiunii și modalitatea de plată a acesteia, contul în care a fost achitat acest preț, termenul de plată și toate informațiile privitoare la această plată, precum și la modalitatea de plată, dar și documentele referitoare la preț, modalitatea de plată și contul în care a fost achitat sau urmează a fi achitat.

Rezultatul acestor solicitări a fost, practic, nul, deoarece administratorul special al SC Realtopfarma SA nu a oferit administratorului judiciar, SC Dascăl Insolvency SPRL, niciun răspuns la aceste chestiuni. Din acest motiv, administratorul judiciar a formulat în instanță o acțiune în anulare a contractului de cesiune de creanță încheiat la data de 4 aprilie 2023 între SC Realtopfarma SA și Transilvania Smart City SRL.

În raportul citat, se arată că acționarii SC Realtopfarma SA sunt finul Elenei Udrea, ex-deputatul PDL Adrian Gurzău, și fratele partenerului de viață al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, Marinel Alexandrov. De asemenea, este prezentată desfășurat schița afilierilor acestei companii. Realtopfarma deține 100% din societățile Topmining Investments Solutions SRL, Transilvania Smart Energy SRL, Transilvania Smart Management SRL, Chester Group Investments SRl, Transilvania Real Estate SRL, Transilvania Smart Construct SRL, Transilvania Smart City SRL și Transilvania Smart Architecture SRL.

Nu există în conturi nici măcar sumele care să acopere cheltuielile poștale

Primăria municipiului Cluj-Napoca a transmis administratorului judiciar că SC Realtopfarma SA figurează înregistrată pe rolul fiscal cu un teren în suprafață de 14.736 de metri pătrați în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Moș Ion Roată, la numărul 29.

Tot administratorul judiciar aduce la cunoștința judecătorului sindic un alt detaliu interesant. „Ținând seama că societatea (Realtopfarma SA) nu deține în conturi sumele necesare acoperirii cheltuielilor aferente procedurii insolvenței, administratorul judiciar a avansat din surse proprii cheltuielile prevăzute de articolul 39 alineat 1 din Legea nr. 85/2014”, se arată în această informare. Mai exact, administratorul judiciar susține că a plătit din propriul buzunar servicii poștale în cuantum de 2.282,7 lei, anunțuri de mică publicitate în sumă de 136,08 lei, cheltuieli de deplasare, mai exact combustibil, în cuantum de 781,57 de lei, cazarea la Cluj-Napoca, pentru inventar, în sumă de 420 de lei, și tarifele la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) de 22,8 lei.

Afilierea cu o entitate din Italia, din anturajul fugarei Alina Bica

Iar lucrurile nu se opresc aici. Administratorul special al SC Realtopfarma SA nu a răspuns la mult mai multe solicitări adresate de administratorul judiciar. Printre acestea, se numără un punct care arată că „potrivit balanței de verificare din februarie 2023, rezultă că există deconturi între entitățile afiliate, respectiv societatea Edilfarma SRL”. În acest sens, administratorul judiciar a solicitat să i se comunice documentele care stau la baza afilierii SC Realtopfarma cu Edilfarma SRL și dacă sunt făcute demersuri pentru recuperarea sumelor decontate. Nu a fost transmis niciun răspuns.

Edilfarma SRL este o companie din Italia, cu sediul într-un imobil din Altamura, unde locuiește Alina Bica, fosta șefă a DIICOT. Firma a fost fondată în 4 februarie 2021, se ocupă cu construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și ar fi deținută de SC Realtopfarma SA, controlată de Elena Udrea, Adrian Gurzău, Adrian Alexandrov și Marinel Alexandrov. Directorul Edilfarma SRL Italia este Nicola Papangelor, coacționar, alături de Florin Busuioc, actualul partener de viață al Alinei Bica, în Nix Group Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, care deține pizzeria Noa, unde lucrează Alina Bica.

Revenind la raportul administratorului judiciar, se mai precizează că au fost cerute detalii despre care sunt premisele achitării creanțelor născute după data deschiderii procedurii de insolvență a SC Realtopfarma SA, „luând în considerare cererile de plată formulate de Unicredit Corporation IFN SA, de Mercedes Benz Leasing IFN SRL și de ANAF”. De asemenea, s-au cerut informații dacă bunurile societății sunt conservate corespunzător, astfel încât să nu existe risc de diminuare a patrimoniului, dar și care sunt în concret măsurile de protecție luate cu privire la aceste aspecte. Se mai precizează că, potrivit aceleiași balanțe, Realtopfarma figurează în contul de casă cu suma de 1.042.940,79 de lei, motiv pentru care s-a solicitat să depună suma în contul bancar deschis la CEC Bank. Administratorul judiciar a mai cerut situația creanțelor de încasat care să fie în acord cu balanța lunii anterioare deschiderii procedurii insolvenței, inclusiv documentele justificative.

