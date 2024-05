Acuzații teribile: Statuia generalului Coldea a căzut de pe soclu. Capul statului paralel, suspect ordinar la DNA

Hideg ar fi fost constrâns să încheie cu casa de avocatură a lui Trăilă un contract de asistență juridică de 600.000 de euro, din care a plătit 200.000 de euro. După care, în loc de condamnarea cu suspendare, a încasat, la Tribunalul București, patru ani cu executare. Sentința a fost pronunțată de un judecător care i-a fost student lui Doru Trăilă. La ora închiderii ediției, foștii capi ai SRI și avocatul Doru Trăilă se aflau încă în sediul DNA, la audieri în acest dosar instrumentat de cunoscuta procuroare Mihaiela Moraru Iorga, pe care Kovesi a dat-o afară din DNA, în 2017, după care i-a fost fabricat un dosar penal desființat în instanță.

Cutremur în interiorul „statului paralel” din România. Generalii în rezervă Florian Coldea, ex-șeful militar al Serviciului Român de Informații din perioada prezidențiatului lui Traian Băsescu, și Dumitru Dumbravă, cunoscut sub porecla de „Câmpul tactic din justiție”, au fost convocați, ieri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar care vizează săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență și de spălare de bani. În acest dosar, DNA îl mai vizează și pe cunoscutul avocat Doru Trăilă. Cauza penală, instrumentată de procurorul Mihaiela Moraru Iorga, a plecat de la un denunț înaintat recent de omul de afaceri Cătălin Hideg, care îi acuză pe cei trei de șantaj, amenințare și înșelăciune, după ce i-au cerut 600.000 de euro pentru a-l ajuta să scape cu o condamnare cu suspendare într-un dosar instrumentat de EPPO și în care, ulterior, la fond, a primit o condamnare de patru ani de închisoare cu executare.

Cătălin Hideg a fost trimis în judecată în urma unui dosar instrumentat de EPPO, instituție condusă de apropiata lui Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi, privind o presupusă fraudă cu fonduri europene, în care a fost calculat un prejudiciu de 3 milioane de euro. Afaceristul susține că în ultimii doi ani a primit sfaturi, din diferite cercuri, potrivit cărora, dacă vrea să beneficieze de o soluție favorabilă în acest dosar, în instanță, trebuie să apeleze la generalul Florian Coldea. Acesta declară că a ajuns la fostul numărul 2 din SRI prin intermediul unui prieten, respectiv al omului de afaceri Dan Tocaci, un apropiat al grupului de interese din jurul companiei de salubritate Romprest, cărui i-a cerut ajutorul să ajungă la Coldea. Tocaci a apelat la sprijinul unui alt om de afaceri, care locuiește la Monaco, pe nume Bogdan Nenoni, un fost ofițer SRI, fiu de fost ofițer SRI și care ar deține, în acte, o vilă pe Coasta de Azur care i-ar aparține, în realitate, lui Florian Coldea, potrivit unor anchete de presă, și care a deținut funcții guvernamentale în timpul guvernului condus de Emil Boc.

Au cerut 600.000 de euro. Le-a dat 100.000 și a luat 4 ani cu executare

Nenoni ar fi luat legătura cu Florian Coldea, iar Florian Coldea l-a desemnat să se ocupe de „problema” lui Cătălin Hideg pe fostul său subaltern de la SRI, generalul Dumitru Dumbravă. Iar în vara anului trecut, Dumbravă l-a invitat pe Cătălin Hideg (FOTO) să se prezinte la sediul casei de avocatură a lui Doru Trăilă, pentru a perfecta înțelegerea. Hideg povestește că acolo i s-a cerut să semneze un contract de asistență juridică, în care onorariul perceput era de 700.000 de euro, la care să se adauge TVA. Afaceristul a reclamat că nu a mai auzit de un astfel de onorariu, însă i s-ar fi replicat că judecătorul de la fond de la Tribunalul București, care a judecat dosarul lui Hideg, era un fost student al avocatului Doru Trăilă.

Omul de afaceri a cerut un termen de gândire, fiind din nou convocat la sediul casei de avocatură, unde a înaintat o ofertă de 500.000 de euro. În final, s-a ajuns la înțelegerea unei plăți de 600.000 de euro. Contractul s-a parafat în luna octombrie a anului trecut.

În vară însă, Cătălin Hideg s-a întâlnit, întâmplător, cu Florian Coldea într-un restaurant de lux din București, un alt prieten făcându-le cunoștință, iar din discuția avută a rezultat faptul că Florian Coldea cunoștea în amănunt atât situația omului de afaceri, cât și detaliile dosarului.

Cătălin Hideg a achitat o primă tranșă de 100.000 de euro, urmând să mai achite 100.000 peste scurt timp, iar în 16 februarie 2024, la Tribunalul București, a primit o condamnare de patru ani de închisoare cu executare. Din acel moment, Hideg a început să înțeleagă că este tras pe sfoară și a refuzat să mai plătească restul de bani. Acela a fost, practic, declicul. Într-o discuție telefonică, acesta a precizat: „Mi-au cerut 200.000 la camera preliminară. Nu le-am dat decât 100.000, că nu am mai avut, pentru că îmi murea firma. Am băgat banii în firmă cât am mai putut, ca să plătesc salariile la 66 de oameni. După care zic: nu mai am bani să vă plătesc! Din momentul acela, Coldea a înnebunit! A început să-l amenințe și pe Dumbravă!”.

Surse: Audiați în calitate de suspecți

Într-o altă înregistrare depusă la dosar, generalul Dumitru Dumbravă i-a transmis omului de afaceri: „Îți spun că se poate schimba situația la Curtea de Apel, dar eu sunt într-o situație nasoală față de avocat. Vizavi de plățile care trebuiau făcute și nu s-au mai făcut. E prima dată când se întâmplă așa ceva. Eu am încercat să spun: bă, nu e așa. O să facem tot posibilul. Am avut o analiză fix pe speța asta. Avem o speranță că se vor rezolva problemele”.

Cătălin Hideg se mai plânge de faptul că, după aceste discuții, a început să fie presat și șantajat să plătească restanțele către avocatul Trăilă și să achite prejudiciul de 3 milioane de euro din dosar. Asta în condițiile în care, în timpul urmăririi penale, el a vrut să achite respectivul prejudiciu, însă EPPO a refuzat. Presiunile ar fi mers chiar mai departe, până acolo încât i s-ar fi cerut să vândă afacerea unor cetățeni francezi, care dețin o companie concurentă celei patronate de el.

La ora închiderii ediției, audierile erau încă în toi la sediul DNA. Acestea au început, ieri dimineață, cu avocatul Doru Trăilă. Acesta a fost audiat, după care a părăsit sediul Parchetului. Ulterior, a fost convocat din nou să se prezinte la DNA, pentru a doua oară în aceeași zi.

După Trăilă a intrat la audieri generalul Dumitru Dumbravă, care a fost audiat aproape patru ore, din care cel puțin trei ore generalul Florian Coldea a așteptat pe hol să fie introdus în încăperea în care are loc ancheta penală. După Coldea, ar fi urmat rândul omului de afaceri Dan Tocaci.

Surse din interiorul anchetei au precizat că, deja, în acest dosar, avocatul Doru Trăilă și generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au calitatea de suspecți, urmărirea penală in rem devenind una in personam, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și spălare de bani.

Acuzații de trafic de influență și spălare de bani. Anul trecut, firmele generalilor au făcut profituri uriașe

Informația conform căreia procurorii DNA vizează inclusiv săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în acest dosar este una cheie, în afacere fiind implicate, potrivit surselor citate, companiile de consultanță pe care generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă le-au înființat după ce au fost trecuți în rezervă din cadrul Serviciului Român de Informații. Este acreditată o legătură comercială între casa de avocatură a lui Doru Trăilă și aceste companii, prin contracte de consultanță fictive încheiate pentru prestarea unor servicii care nu s-au derulat niciodată.

Concret, plățile ar fi fost disimulate prin intermediul acestor contracte de consultanță. Reamintim că, după ce a devenit pensionar, Florian Coldea a înființat, alături de alt general SRI, pe nume Dumitru Cocoru, compania SC Strategic Sys SRL, înregistrată la Registrul Comerțului în 20 iulie 2023, și care are ca obiect de activitate ingineria și consultanța legată de aceasta. În 2023, firma a funcționat cu un singur salariat și a avut o cifră de afaceri record - 6.119.796 de lei. Societatea a încasat, anul trecut, venituri de 6.129.903 lei, a cheltuit 393.256 lei și a realizat un profit net de 4.837.140 de lei, cel mai mare de la înființare.

Oficial, de la fondarea societății și până în data de 31 decembrie 2023, partea de profit a lui Florian Coldea din SC Strategic Sys SRL se ridică la 1.266.575 de euro. Doar anul trecut, partea de profit a fostului director adjunct al SRI s-a ridicat la 41.132,1 euro pe lună. Comparativ, cea de-a doua firmă înființată de Florian Coldea împreună cu Dumitru Cocoru, SC Strategic Assets SRL, societate care se ocupă cu activități ale agențiilor imobiliare, a mers mult mai prost. În 2023, firma a avut un profit net de doar 1.627.894 de lei.

De cealaltă parte, și generalul Dumitru Dumbravă, anchetat, la rândul său, de DNA în acest dosar, este patron de firmă de consultanță. Acesta este asociat unic al companiei SC Wise Line Consulting SRL, firmă care în 2023 a realizat un profit net de 4,4 ori mai mare decât în 2022.

Anul trecut, societatea lui Dumbravă a avut o cifră de afaceri de 6.218.315 lei, cu un profit net de 3.040.255 de lei. În 2022 profitul net a fost de 695.344 de lei.

