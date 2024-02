Ministrul Agriculturii inflamează spiritele: Eliminarea mărcilor private din comerțul alimentar, o lovitură pentru consumator

Afirmația, care a fost făcută marți, în cadrul Conferinţei RO 3.0 „Gustul Viitorului. Industria alimentară și retailul din România pentru următorii 7 ani” - powered by Kaufland, organizată de Antena 3 CNN și cotidianul Jurnalul, a stârnit imediat controverse în piață. Ulterior, ministrul Agriculturii a revenit cu o serie de clarificări, precizând că nu a spus că și-ar dori să elimine de pe piață alimentele ieftine, dar că a primit plângeri de la producătorii români, care susțin că marile lanțuri comerciale le ofertează produsele la prețuri care le fac necompetitive față de mărcile proprii ale retailerilor.

Toate marile lanțuri de retaileri vând astăzi produse alimentare sub marcă proprie, la prețuri mai mici comparativ cu cele ale altor producători. Foarte multe dintre ele sunt produse chiar în România și se vând fie sub brandul propriu al rețelei de supermarket, fie sub o altă marcă exclusivă creată de aceasta. Multe dintre acestea sunt fabricate chiar de producători prezenți în supermarketuri cu propriile branduri, dar ele sunt promovate de marile rețele de magazine la prețuri mai mici, pentru a atrage clienții.

Nu sunt mai slab calitativ

Diferențele de prețuri între aceleași produse vândute sub marcă proprie și sub marca producătorului sunt destul de consistente, iar odată cu dispariția mărcilor proprii, românii vor fi nevoiți să scoată din buzunare mai mulți bani pentru alimente, mai ales că vorbim despre produse care alcătuiesc coșul zilnic. Trebuie spus că nu vorbim despre o calitate inferioară a acestor produse comparativ cu celelalte mărci vândute la raft. De exemplu, rețelele Kaufland și Carrefour vând lapte sub mărcile proprii K-Classic și Carrefour Discount, produs de Albalact, iar Lidl comercializează produse lactate sub marca Pilos, fabricate de Napolact. În același timp, la prețuri mai mari aceste rețele comercializează și mărcile de produse lactate ale companiilor Albalact și Napolact. Un alt exemplu este rețeaua Mega Image care comercializează multe produse sub marcă proprie, cum ar fi Delhaize, Gusturi românești sau chiar direct Mega, marcă privată ce a inclus încă de la lansare peste 360 de produse, dintre care 250 erau produse alimentare.

Cota de piață a mărcilor private, în creștere

Pe fondul inflației și al scumpirilor din ultima perioadă, marca privată dezvoltată de retaileri a ajuns preferată de mulți români, ea urcând la 18,5% din piaţa bunurilor de larg consum din România, potrivit unei analize realizate în luna decembrie de compania de cercetare de piață NielsenIQ. „O practică utilizată de români pentru a gestiona bugetele gospodăriei a fost cumpărarea produselor marcă privată, ridicând, astfel, cota de piață a acestor produse (18,5% în Q3 2023). Principala categorie este cea de carne, ce reprezintă 10% din totalul mărcilor private vândute în România. În acest an însă, prețurile produselor marcă privată au crescut accelerat față de branduri, 75% dintre categoriile de produse private label au înregistrat creșteri în valoare în primele nouă luni din 2023, în timp ce doar 48% dintre produsele private label au crescut și în volum”, arată studiul NIQ.

Piața mărcilor private are încă loc de creștere puternică, ea fiind încă mult sub nivelul înregistrat în alte țări. De exemplu, mărcile private dețin circa 50% din piața bunurilor de larg consum (FMCG) din Spania, Marea Britanie şi Germania, iar în Polonia, cea mai dezvoltată economie din regiune, ele au ajuns să aibă 34% din vânzările de bunuri de larg consum, arăta un studiu NIQ din primăvara anului trecut.

„Ca ministru al Agriculturii, eu aş scoate marca proprie definitiv din comerţ. Pentru a se crea o relaţie comercială corectă. De ce să avem marcă proprie unde 4 lei este litrul de lapte şi alt lapte intră cu 7 lei? Să reglăm preţurile, fişele de cost pe produs, sunt integrate cheltuieli directe şi indirecte, şi la procesator la fel, au cheltuielile directe şi indirecte cu un adaos comercial limitat şi la retaileri la fel, cu un adaos comercial limitat. Eu, din punctul meu de vedere, vă spun sincer, eu nu sunt de acord cu marca proprie”. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, la Conferinţa RO 3.0

Florin Barbu vrea intervenția Consiliului Concurenței

„Am ridicat astăzi (marți - n.red.), în cadrul unei dezbateri, o problemă pe care mi-au semnalat-o în repetate rânduri producătorii români: produsele lor sunt ofertate de marile lanțuri comerciale la prețuri care le fac extrem de necompetitive în raport cu produsele marcă proprie ale rețelei comerciale respective. Consider că această situație trebuie analizată de Consiliul Concurenței, pentru a stabili dacă nu cumva îmbracă forma unei practici comerciale neloiale față de cei care produc românește. Faptul că pe rafturile magazinelor produsele alor noștri sunt vândute la un preț dublu față de produsele marcă proprie, în condițiile în care materia primă și procesarea sunt absolut identice, ne obligă să acționăm!”, a spus ministrul Agriculturii ulterior declarației făcute la conferința Romania 3.0, organizată de Antena 3 CNN și cotidianul Jurnalul. „Și ca să fie clar și pentru amatorii de senzațional: NU am spus niciodată că îmi doresc să elimin de pe piață alimentele ieftine. Vreau ca românii să aibă acces la produse de calitate, la prețuri corecte, suportabile!”, a mai spus el.

De ce sunt mărcile proprii mai ieftine

În timp ce ministrul Agriculturii invocă o posibilă concurență neloială, marii retaileri spun că produsele sub marcă proprie sunt mai ieftine pentru că ele nu au costuri de distribuție și marketing. Pe de altă parte, marii retaileri au o putere mare de negociere cu producătorii autohtoni datorită volumelor mari pe care le cumpără și își pot impune propriile condiții. De asemenea, prin dezvoltarea mărcilor private, lanțul de aprovizionare este mai scurt, influențând astfel direct și prețul la raft.

Eliminarea mărcilor proprii nu este agreată de marii retaileri. Prezent la conferința Romania 3.0, Dumitru Valer Hancaș, director de comunicare și Corporate Affairs Kaufland România, a afirmat că această decizie ar da total peste cap planurile de afaceri ale marilor companii din România.