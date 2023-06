Cât mai merge masa la o nuntă de deputat. Declarațiile de avere ale înalților bugetari

Ministrul de Interne, deputatul Lucian Bode, a „strâns cureaua” și și-a cumpărat 500 de metri pătrați de teren intravilan la Sinaia. Colegul lor, Laurențiu Leoreanu, a cumpărat două hectare de pădure, anul trecut, în județul Neamț. Iar deputatul PSD Alexandru Rafila a vândut un apartament cu 250.000 de euro și a împrumutat două persoane fizice cu aproape o jumătate de milion de euro.

Încă un lot de deputați și-a depus declarațiile de avere și de interese pe anul în curs, după ce „Jurnalul” a prezentat, săptămâna trecută, situațiile financiare și imobiliare ale altor aleși, care s-au dovedit puțin mai harnici din acest punct de vedere birocratic. Doi dintre cei care au completat și publicat aceste documente au primit, în ultimul an fiscal, daruri de nuntă destul de importante.

Unul dintre aceștia este deputatul PNL Florin Claudiu Roman, o vedetă a Parlamentului, care, în declarația de avere depusă la data de 8 iunie 2023, menționează că a câștigat, împreună cu soția sa, Oana Roman-Franc, un dar de nuntă în cuantum de 137.000 de euro. În același document, deputatul mai menționează că, la data de 18 aprilie 2023, a donat un apartament către o persoană pe nume Ioana Franc, iar, la aceeași dată, a vândut un spațiu comercial către un anume Alexandru Marciulea, primind în schimb suma de 45.000 de euro.

La capitolul imobiliare, deputatul liberal mai notează că deține, împreună cu o anume Maria Roman, un teren intravilan cu suprafața de 600 de metri pătrați, achiziționat în anul 2012 la Alba Iulia, dar și o casă de locuit, cu suprafața de 300 de metri pătrați. De asemenea, pe numele Oanei Elisabeta Roman Franc mai figurează un apartament cu suprafața de 311,85 de metri pătrațI, cumpărat în 2021, în Voluntari, județul Ilfov. Florin Roman mai deține un autoturism Volvo XC60, fabricație 2011, și bijuterii în valoare de 5.000 de euro. În conturile bancare, deputatul a economisit 39.956,65 de lei și 30.598,94 de euro.

La capitolul datorii, Florin Claudiu Roman are un credit de 51.500 de lei, contractat de la Banca Transilvania în 2021, cu scadență anul viitor. Soția sa are un credit de 230.000 de euro, scadent în 2025. Florin Roman a încasat, în ultimul an fiscal, ca deputat, o indemnizație de 147.956 de lei, iar soția sa, avocat, a câștigat 466.119 lei pe an.

Căsătorie cu beneficii

Și deputatul liberal Ionuț Marian Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL și ginere al senatorului PNL Marcel Vela are trecut darul de nuntă în declarația de avere completată la 6 iunie 2023. De fapt, este vorba despre patru daruri de nuntă, pe care le-a încasat împreună cu proaspăta sa soție, Andra Sabrina Stroe. În document, se notează ca daruri de nuntă sumele de 286.800 de lei, 176.200 de euro, 14.200 de dolari SUA și 1.000 de franci elvețieni.

Ionuț Stroe nu are terenuri, case, mașini sau obiecte de valoare trecute în declarația de avere. În schimb, menționează că are în conturi și depozite bancare sumele de 215.959 de lei, 149.486 de euro, 9.800 de dolari SUA și 1.000 de franci elvețieni.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al PNL are datorii la Banca Transilvania, contractate în anul 2017, cu scadență în anul 2040, în sumă de 208.800 de lei.

Ionuț Stroe a realizat, în anul fiscal precedent, un salariu de deputat în sumă de 136.705 lei pe an, în timp ce soția sa a realizat 102.216 lei pe an, salariu de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, și 192.470 de lei reprezentând dividende de la SC Timiș SA Caransebeș.

Ministrul creditor

Și deputatul PSD Alexandru Rafila, ministru în funcție al Sănătății, a realizat, în ultimul an, venituri din dividende, în sumă de 39.713 lei, în calitate de acționar la Transgaz SA, la Banca Transilvania și la Teraplast SA. În declarația de avere completată la 6 iunie 2023, Rafila arată că, în 9 noiembrie 2022, a vândut un apartament, pe care a încasat 250.000 de euro. De asemenea, social-democratul a împrumutat două persoane fizice, dintre care una este un membră a familiei sale, cu suma totală de 435.000 de euro.

Alexandru Rafila deține trei terenuri intravilane și unul agricol, cu suprafața totală de 26.260 de metri pătrați, un apartament de 127 de metri pătrați în București și o casă de 330 de metri pătrați la Râșnov. Mai deține un autoturism Volkswagen fabricație 2018. În conturi și depozite bancare, demnitarul a economisit 1.447.275 de lei, 239.964 de euro și 16.236 de dolari SUA.

Anul trecut, Alexandru Rafila a încasat 153.312 lei, ca ministru al sănătății, 3.090 de lei de la Institutul Matei Balș și 111.452 de lei de la UMF Carol Davila.

Lucian Bode și-a cumpărat teren la Sinaia

Și ministrul Afacerilor Interne, deputatul PNL Lucian Bode, și-a publicat veniturile pe ultimul an fiscal, într-o declarație de avere datată 8 iunie 2023. Spre deosebire de colegul său de la Guvern, Bode nu a vândut, ci a cumpărat imobile. Mai exact, a achiziționat, în 2022, un teren intravilan cu suprafața de 500 de metri pătrați, la Sinaia, județul Prahova. Terenul este deținut împreună cu soția sa, Karina Bode. Ministrul de Interne declară că are o casă în Sălaj, cu suprafața de 225 de metri pătrați, dar și un apartament la Cluj-Napoca, cu suprafața de 55,7 metri pătrați, cumpărat în 2019. De asemenea, el mai deține un autoturism Mercedes Benz, fabricație 2016.

Lucian Bode a împrumutat, anul trecut, de la BRD, 10.000 de lei, pe care trebuie să-i restituie în 2027, dar a luat și de la o persoană fizică, al cărei nume nu l-a menționat, suma de 100.000 de euro, pe care trebuie să o returneze în cursul anului viitor.

Ca ministru de Interne, Bode a realizat un salariu anual de 171.545 de lei, în timp ce soția sa a câștigat 68.832 de lei pe an de la Grădinița 251, Sector 1, de la Ministerul Educației și ca formator la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

Un alt deputat celebru, liberalul Laurențiu Leoreanu, a făcut și el o achiziție în 2022, când a cumpărat două hectare de pădure pe raza localității Ion Creangă, județul Neamț. Acest teren se adaugă unor terenuri intravilane de 236 mp, 800 mp, 4.000 mp și 622 mp, pe care le deținea deja pe raza localităților Roman, Tarău și Ruginoasa. La capitolul case, acesta deține două case de locuit, o casă de vacanță și un alt spațiu, pe raza județului Neamț.

Tot anul trecut, Laurențiu Leoreanu a cumpărat un autoturism Dacia nou-nouț, care se adaugă unui Mercedes din 2018. Deputatul mai notează proprietatea unor bijuterii evaluate la 20.000 de euro. Leoreanu are un cont la Banca Transilvania, cu 70.140 de lei, iar anul trecut a câștigat, ca deputat, 134.703 lei. Soția sa, profesoară la Colegiul Național Roman, a câștigat venituri salariale de 78.255 de lei pe an.

