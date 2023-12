Românii cu panouri fotovoltaice pe casă au bătut centrala nucleară de la Cernavodă

Măsura este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are termen de realizare sfârșitul primului trimestru al anului viitor. Pentru realizarea rețelei de consiliere Ministerul Dezvoltării a pus acum în dezbatere publică un proiect de lege care urmează să ajungă, în cursul lunii ianuarie, pe masa Guvernului, pentru adoptare, după care va fi trimis în Parlament, pentru votare. La ușile acestor ghișee, care vor fi deservite doar de două persoane, vom vedea cozi interminabile, în condițiile în care tot mai mulți români vor să investească în această zonă, pentru reducerea facturilor la energia electrică. Pe de altă parte, sistemul de consiliere ar putea fi o frână în cale creșterii excesive a puterii instalate, care deja creează probleme sistemului energetic național.

Pentru respectarea termenelor asumate, până la 1 martie 2024 în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor județene, precum și în cadrul aparatului de specialitate al primarului general al Municipiului București se înființează câte un ghișeu unic de informare și consiliere pentru renovarea energetică și implementarea noilor instalații de producere a energiei din surse regenerabile la nivelul locuințelor, prevede proiectul pus în dezbatere publică. Autoritățile locale vor trebui să contribuie și ele cu bani la funcționarea celor 42 de ghișee. Prin PNRR se va asigura finanțarea achiziționării de mobilier și instruirea a două persoane la fiecare ghișeu. Institutul Național de Administrație asigură formarea profesională unitară a personalului care lucrează în ghișeele unice de informare până la data de 20 martie 2024, utilizând finanțarea alocată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență în acest scop. În rest, salariile sunt asigurate de angajator. Personalul va beneficia de stimulentele financiare acordate persoanelor care lucrează cu fonduri comunitare și îi vor fi aplicabile prevederile privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare), în limita cheltuielilor de personal aprobate prin Legea bugetului de stat.

Ghișeele unice vor acorda consiliere și persoanelor afectate de sărăcia energetică pentru accesarea de fonduri din PNRR

Îngropați în hârțogărie

Pe lângă serviciile de consiliere, viitoarele centre vor trebui să transmită Ministerului Dezvoltării trimestrial informații centralizate privind investițiile în renovare energetică realizate din fonduri publice sau private pentru care au fost depuse cereri de finanțare sau au fost acordate autorizații de construire, pentru monitorizarea atingerii țintelor naționale de reducere a consumului de energie. Aceasta va fi o atribuție în plus pentru cele două persoane încadrate aici, ceea ce le va îngreuna și mai mult sarcina. Formatul raportărilor urmează să se stabilească prin ordin al ministrului Dezvoltării.

De la reducerea facturilor, la o sursă de făcut bani

Încurajarea apariției prosumatorilor este un lucru bun, dar la modul în care este acum făcută la noi creează deja probleme furnizorilor de energie electrică. Aceștia s-au trezit că în timpul zilei au un surplus de câteva sute de MW cu care nu au ce face, iar Transelectrica are probleme cu echilibrarea. Soluția este stocarea energiei, dar investițiile sunt destul de mari, iar prețul energiei va crește. Dispeceratul Energetic Național din cadrul Transelectrica a semnalat că are deja probleme cu echilibrarea sistemului, din cauza numărului mare de prosumatori și a faptului că energia introdusă de ei în rețea este fluctuantă. Din acest motiv, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) analizează serios opțiunea de a impune un prag pentru capacităţile prosumatorilor, mai ales că pe piață a apărut deja fenomenul de supradimensionarea a instalaţiilor de producţie, astfel încât să monetizeze excesiv acest surplus de energie pe care îl produc. Există situaţii unde, deşi prosumatorul are un aviz tehnic de racordare doar pentru 5 kilowaţi, instalează 20 de kilowaţi, pentru că acoperişul o permite, însă în acest fel dezechilibrează reţeaua de distribuţie. George Niculescu, preşedintele ANRE, spunea recent că rolul prosumatorilor este eficientizarea energetică şi reducerea facturii într-o perioadă de preţuri mari la energie şi gaze, nu de a câştiga bani din această activitate, lucru care însă a început să se întâmple la noi în foarte multe cazuri.

Puterea instalată la prosumatori o depășește pe cea a Centralei nucleare de la Cernavodă

Numărul prosumatorilor a ajuns, în octombrie 2023, la 101.605, iar capacitatea instalată - la 1.298 MW, potrivit ultimelor date făcute publice săptămâna trecută de preşedintele ANRE, George Niculescu. Potrivit acestuia, până la finele anului se estimează că puterea instalată va ajunge la aproximativ 1,5 GW, ceea ce înseamnă că va depăşi puterea celor două reactoare de la Cernavodă. „Dacă în 2018 aveam 601 prosumatori, în 2019 aveam 905. În 2020, numărul a crescut la 2.257, în 2021 - la 14.221, în 2022 - la 40.812, iar în octombrie 2023 - la 101.605, cu o putere instalată de 1.298,94 MW. Fenomenul este în evoluţie. Estimăm că până la sfârşitul anului vom avea 1,5 GW. Iată că vom depăşi două reactoare nucleare de la Cernavodă”, a subliniat George Niculescu. Unităţile 1 şi 2 de la Cernavodă au, fiecare, o putere instalată de producţie de 700 MW şi asigură aproximativ 20% din necesarul de energie al României. Anul viitor se preconizează instalarea tot a 1.000 MW de către prosumatori, astfel încât, la sfârșitul anului 2024, capacitatea instalată a acestora va ajunge la circa 2,5 GW. Spre comparație, puterea instalată la Turceni, cea mai mare termocentrală din România, este de 1,32 GW și ea asigura circa 10% din consumul anual de electricitate al României.