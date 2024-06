Guvernul aprobă cumpărarea de trenuri și locomotive, ARF ratează licitațiile

Finanțarea va fi asigurată de banii nerambursabili proveniți din Fondul de Modernizare și de la bugetul de stat. Ministerul Transporturilor a pregătit nota de fundamentare a achiziției și acum se așteaptă avizul Executivului pentru a începe pregătirea licitației. Procedura va fi derulată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), o instituție care în ultimii ani s-a făcut remarcată prin ratarea mai multor licitații pentru achiziționarea de material rulant feroviar.

Finanțarea necesară pentru achiziționarea celor 9 rame electrice interregionale de lung parcurs, destinate transportului feroviar de călători (RE-IR-2) va fi de 89,948 de milioane de euro, cu TVA, respectiv 447,4 milioane de lei, cu TVA. În ceea ce privește achiziționarea celor 23 de locomotive electrice, costurile sunt estimate la 153,78 de milioane de euro, cu TVA, respectiv 764,31 de milioane de lei, cu TVA. Pentru va realiza acest proiect, România are la dispoziție 204 milioane de euro din Fondul de Modernizare, banii putând fi utilizați în perioada 2024-2027.

Trenuri pentru polii de creștere economică

Noile rame electrice urmează să deservească principalii poli de creștere economică ai României, se arată în proiectul inițiat de Ministerul Transporturilor. Firma care va câștiga contractul are la dispoziție 37 de luni pentru livrarea ramelor electrice. Achiziția este justificată prin faptul că în ultimii 20 ani, în România, nu s-au făcut achiziții publice de material rulant nou destinate transportului feroviar public de călători, iar operatorul de transport feroviar de călători cu capital de stat CFR Călători nu a achiziționat și nu are în parcul activ un număr suficient de material rulant care să deservească publicul călător. De asemenea, operatorii de transport feroviar de călători cu capital privat, care au intrat pe piața de transport feroviar din România, au achiziționat numai material rulant second hand, cu o vechime considerabilă, care nu mai corespunde din punctul de vedere al cerințelor europene de calitate și siguranță. Nu în ultimul rând, introducerea trenurilor electrice este motivată de necesitatea reducerii emisiilor poluante.

45 de luni pentru livrarea locomotivelor

Cele 23 de locomotive electrice noi vor avea sisteme ERTMS, vor fi capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători. Ele vor fi introduse pe întreaga rețea electrificată și în proiect de a fi electrificată și sunt vizate legături directe între marile orașe ale României, pentru a contribui la reducerea poluării din transporturi. Rutele vizate sunt:

Dej - Brașov - București - Constanța;

Timișoara - Arad - Brașov - București - Constanța;

Timișoara - Cluj - Iași;

Iași/Suceava - București - Constanța;

Livrarea locomotivelor se va întinde pe o perioadă de 45 de luni, iar mentenanța trebuie asigurată pentru 20 de ani, cu posibilitatea extinderii sale.

A treia licitație pentru trenurilor pe hidrogen, anulată

În timp ce se pregătesc noi licitații pentru cumpărarea de material rulant, licitațiile mai vechi sunt anulate pe bandă rulantă, riscând astfel să pierdem foarte multe fonduri europene. Ultima licitație anulată zilele trecute este cea legată de achiziționarea a 12 trenuri pe hidrogen. Marți, 28 mai 2024 a fost termenul-limită pentru depunerea ofertelor la contractul cuprins între 1,6 și 2,5 miliarde de lei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu peste 100 de milioane de euro. La expirarea termenului-limită nu fusese depusă nicio ofertă. Aceasta a fost a treia licitația anulată, după ce a doua a fost anulată pentru că unica ofertă primită a fost declarată neconformă. De asemenea, nici la prima licitația nu s-a înregistrat vreo ofertă.

Contractul de 3 miliarde de lei, anulat de instanță

Contractul de peste 3 miliarde de lei semnat în ianuarie 2024 cu PESA (Polonia) pentru achiziționare a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost anulat după ce Curtea de Apel București a admis în aprilie contestația Alstom (Franța). Inițial o hotărâre a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a dat undă verde semnării contractului cu PESA, dar decizia a fost întoarsă de judecători.

PESA - la evaluare, PESA - și la reevaluare

Pe 31 mai, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anunțat că a finalizat reevaluare ofertei PESA depusă în cadrul licitației care are ca obiect achiziția a 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs. Reevaluarea ofertelor a fost solicitată de Curtea de Apel București, iar după această procedură câștigătoare a fost declarată tot oferta firmei poloneze. Probabil că licitația este departe de a se finaliza, pentru că este de așteptat că firma contracandidată, Alstom - Franța, să meargă în instanță pentru a contesta reevaluarea Autorității pentru Reformă Feroviară. Finanțarea proiectului este asigurată din Planul Național de Redresare și Reziliență, și de la bugetul de stat, iar valoarea totală este de 1,1 miliarde de lei, fără TVA (223,79 de milioane de euro), dintre care 830,4 milioane de lei reprezintă valoarea ramelor (167,97 de milioane de euro) și 276 de milioane de lei (55,82 de milioane de euro) - serviciile de mentenanță.

Deși în ultimii ani Autoritatea pentru Reformă Feroviară a organizat multe licitații pentru achiziționarea de trenuri electrice, doar una a fost finalizată. Este vorba despre cea referitoare la achiziționarea a 20 de rame electrice de la compania Alstom, contract care ulterior a fost suplimentat cu încă 17 rame. Primul tren Alstom Coradia Stream este așteptat să intre în circulație în a doua parte a anului, după ce la sfârșitul lunii iunie sunt așteptate să se finalizeze testele care se fac în România.

Vârsta medie a materialului rulant este de 30 de ani

Parcul de vagoane al SNTFC CFR Călători S.A. cel mai mare operator de servicii feroviare din România, însumează 2.280 de unități cu o vechime medie de 30 de ani, dar reținând faptul că peste 770 de unități sunt mai vechi de 20 de ani și peste 220 de unități sunt mai vechi de 40 de ani. Parcul activ de vagoane al societății este de aproximativ 840, insuficient pentru o operare fără riscuri a rutelor cuprinse în mersul trenurilor aferent anului 2019, respectiv a obligației de serviciu public.

Parcul de locomotive al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A. este de peste 1.080 de unități, din care parcul activ însumează numai circa 440 de unități. Vârsta medie a parcului de locomotive inventariat se prezintă astfel: locomotive electrice 38 de ani, locomotive diesel 44 de ani, iar automotoare 49 de ani. Cele mai noi locomotive au fost livrate în perioada 2009-2011. Cea mai mare parte a materialului rulant existent în România nu are nivelul de calitate impus de obligațiile de serviciu public. Tehnologiile folosite sunt depășite. Prin urmare, materialul rulant nu îndeplinește standardele de calitate necesare pentru punerea în aplicare a CSP, ceea ce necesită, așadar, înlocuirea acestuia.

