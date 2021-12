În 2022 România trebuia să aibă 3.700 de kilometri de autostradă, dar vom încheia anul cu mai puțin de 1.000

În 2014, România informa Comisia Europeană că până în 2022 va da în folosință 3.700 de kilometri de autostradă. Vremea a trecut, iar la sfârșitul lui 2021 nu am reușit să bifăm nici măcar prima mie de kilometri. După ce anul trecut compania de drumuri a dat în exploatare 55 de kilometri, anul acesta numărul lor se reduce la 30 de kilometri, iar în 2022 vom mai adăuga pe harta autostrăzilor, în cel mai fericit caz, 44 de kilometri, dar în final am putea să contabilizăm zero kilometri.

Pentru anul viitor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar trebui să deschidă două loturi de pe Autostrada 3 (Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea). Este vorba despre Lotul 3 Chețani – Câmpia Turzii (15,69 km) de pe tronsonul Ogra – Câmpia Turzii și Secțiunea 3C2 Chiribiș – Biharia (28,55 km) de pe tronsonul Suplacu de Bacău – Borș.

Lotul Chețani – Câmpia Turzii a rămas fără constructor

Construcția Lotul Chețani – Câmpia Turzii a început în mai 2016, dar în aprilie 2021 contractul de execuție încheiat cu Asocierea Straco Grup SRL – Specialist Consulting SRL – Total Road SRL a fost reziliat din cauza slabei mobilizări pe șantier. Abia luna trecută CNAIR a preluat de la fostul antreprenor amplasamentul și urmează să organizeze o nouă licitație pentru desemnarea unui constructor. La data rezilierii contractului construcția era realizată în proporție de circa 40%, astfel că deschiderea acestei bucăți de autostradă nu mai poate avea loc anul viitor.

Grad de execuție – 0,5%, termen de finalizare – iunie 2022

Pentru secțiunea 3C2 Chiribiș – Biharia contractul a fost semnat în iunie 2020 cu Asocierea Trameco SA – Vahostav-SK a.s. – Drumuri Bihor SA – Drum Asfalt SRL – East Water Drillings SRL, valoarea lui fiind de 326,51 de milioane de lei, fără TVA. Are un termen de proiectare de 6 luni și 18 luni pentru execuție, urmând ca secțiunea să fie deschisă în iunie 2022. În prezent, stadiul fizic de execuție al lucrărilor este de numai 0,5%, ceea ce pune sub semnul întrebării și deschiderea acestui lot.

24 km, construiți în 7 ani în loc de 2

Anul acesta CNAIR a reușit să inaugureze, după o întârziere de cinci ani, ultimul tronson din Autostrada Sebeş – Turda, Lotul 2, care leagă Alba Iulia Nord și Aiud. Deși tronsonul de 24 de kilometri avea termen de finalizare doi ani, construcția lui a durat șapte ani. Chiar și în aceste condiții, el a fost deschis cu restricții de viteză. Astfel, pe 1,5 kilometri limita de viteză este de 60 km/h din cauza unei alunecări de teren, iar pe restul lotului de autostradă – de 100 km/h. Problemele apărute pe acest lot ar urma să fie rezolvate până în aprilie 2022, după cum a comunicat Ministerul Transporturilor. La momentul semnării, valoarea contractului era de aproximativ 550 de milioane de lei, fără TVA.

920 km de autostradă avea România la sfârșitul anului 2020





Alte proiecte programate să se finalizeze anul viitor



Conform CNAIR, tot anul viitor ar urma să se deschide trei secțiuni din drumul expres Craiova – Pitești. Este vorba despre loturile Craiova – Robănești (17,7 km), Robănești – Piatra Olt (18,5 km) și Piatra Olt – Valea Mare (21,35 km). Ultimele două loturi au în decembrie 2021 un grad fizic de execuție de 89,57%, respectiv 90,68%, în timp ce lotul Craiova – Robănești gradul este de 42%.

Suntem ultimii la calitatea infrastructurii rutiere

România se situează pe locul 119 din 141 de ţări analizate prin prisma calităţii infrastructurii rutiere și este pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte numărul de kilometri de autostradă la 100.000 de locuitori. Potrivit unui sondaj realizat de Forumul Economic Mondial pe tema calității percepute a infrastructurii rutiere, care citează date din 2019, calitatea drumurilor românești a primit calificativul 2,96.