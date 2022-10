În loc de centrale nucleare de cartier, Primăria Iași aduce, cu trenul, huilă din Portul Constanța

Cel puțin, în ce privește strategia Primăriei Municipiului Iași, condusă de liberalul Mihai Chirica, de a ieși din această iarnă care se anunță a fi una mai mult decât complicată. Dacă în toamna trecută edilul anunța un proiect îndrăzneț, în parteneriat cu SUA, de construire a unor microcentrale atomoelectrice de cartier, printre care una la centrala termoelectrică Holboca, acum municipalitatea plătește peste 4,7 milioane de euro pentru a aduce 140.000 de tone de huilă, tocmai din Portul Constanța.

Până la energia produsă de microcentralele atomice de cartier, Primăria Iași, condusă de controversatul edil Mihai Chirica, a ales să intre în iarnă pe calea clasică. Adică a cărbunelui energetic, pe care îl aduce tocmai din Portul Constanța. În data de 7 august 2022, municipalitatea a făcut cunoscut, prin intermediul unui anunț de participare publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), faptul că dorește să contracteze servicii de transport navetizat, constând în 140.000 de tone de cărbune energetic (huilă), cu o flexibilitate de +/- 10 la sută.

Potrivit caietului de sarcini, cărbunele trebuie transportat pe relația depozitul Comvex Constanța Port – Stația Constanța Port Zona C – Centrala Termică și Electrică Holboca.

În cadrul operațiunilor de transport sunt incluse manevra de încărcare a navetelor în Portul Constanța, la punctul de încărcare din Stația Constanța Port Zona C și CFR Socola, pe baza notelor de cântar, manevre care se fac cu locomotivă diesel, precum și transportul pe relația Stația Constanța Port Zona C – Stația CFR Socola Iași, cu vagoane pline, respectiv retur, cu vagoane goale, de data aceasta transportul efectuându-se cu locomotivă electrică. Ultima operațiune este manevra de descărcare a navetelor cu cărbune, în punctul de descărcare din municipiul Iași – Estacada CET II Holboca, manevre care se vor face cu locomotivă diesel.

Ritm de încărcare continuu

Din documentația de atribuire mai rezultă că tonajul maxim brut pe tren cerut de Primăria Iași este de 2.800 de tone, iar tonajul net minim tarifat pe vagon trebuie să fie de 50 de tone. Planul de transport se va stabili în comun de către Primărie și prestator, conform graficului lunar de livrare a cărbunelui. Iar cantitatea va fi transportată în termen de 40 de zile de la data demarării transporturilor, transmisă prin comandă. Mai exact, municipalitatea va transmite prestatorului comanda, în funcție de disponibilitatea cărbunelui în Portul Constanța, iar ritmul de încărcare va fi de 2-3 trenuri pe zi, cu program de lucru continuu, șapte zile din șapte, timp de 24 de ore pe zi.

Pentru acest obiectiv, primăria condusă de Mihai Chirica a pus la bătaie nu mai puțin de 20.300.000 de lei fără TVA, contractul având un termen de valabilitate de 120 de zile. Iar, pentru atribuirea afacerii, municipalitatea a organizat o licitație deschisă, având ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, din care 85% reprezintă componenta financiară, 5 la sută reprezintă timpul de remediere a neconformităților la operațiunile de încărcare-descărcare, iar 10 la sută reprezintă timpul de mobilitate a personalului și mijloacelor de transport.

Prestatorul – CFR Marfă

La procedura de achiziții, Primăria Municipiului Iași a primit două oferte, dintre care una singură a fost catalogată drept admisibilă. Este vorba despre oferta depusă de Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă SA”.

Astfel, la data de 5 octombrie 2022, între cele două părți a fost parafat contractul 119739/2022, în valoare finală de 19.380.200 de lei fără TVA, respectiv de 23.062.438 de lei cu TVA inclusă (4.706.620 de euro).

Planul atomoelectric mai are de așteptat

Această achiziție de cărbune, cel mai probabil de import, din Portul Constanța, precum și transportul aferent al materialului energetic solid care să fie utilizat de Primăria Municipiului Iași are loc la mai puțin de un an de când edilul Mihai Chirica anunța că instituția pe care o conduce are în vedere un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, privind instalarea unor microtermocentrale atomoelectrice în România. „Noul concept se studiază. Am trimis o adresă la Ministerul Energiei şi am propus că dacă se va gândi o reţea naţională de microtermocentrale cu energie atomică, una dintre ele să fie la Holboca. Sunt sisteme sigure în exploatare, nu presupun accidente ca la Cernobîl sau de care aţi mai citit. Capacitatea lor merge până în 100 watt. Ar avea condiţiile favorabile pentru zona Iaşiului. Au consumator de energie termică 125 – 200.000 gigacalorii pe an. Apa necesară răcirii este acolo la Holboca, priza Prut. Avem peste 130 ha teren consacrat pentru activitatea industrială cu toate elemente funcţionale pentru a introduce energie în sistemul naţional. De asemenea, avem oameni cu experienţă. Astfel, 30 – 40 de ani cu ajutorul acestora nu vom mai aduce discuţia să ne transferăm de la gaz la altceva”, transmitea, în toamna anului trecut, primarul Municipiului Iaşi, pe contul său de socializare.