Alexandru Lupoiu, florarul care și-a învins destinul, prin talent și pasiune

Alexandru Lupoiu este un tânăr din județul Dâmbovița care nu a primit totul de la viață, ba chiar a avut de la început mai puțin decât ceilalți. Dar nu a ținut cont de malformația care i-ar fi putut distruge viața, pentru că pasiunea l-a făcut mai bun decât competitorii lui. Acum le face concurență celor care au primit totul la naștere și a demonstrat că e foarte talentat. Nici măcar nu a cerut privilegiile prevăzute de lege, ci a arătat că poate crea artă din aranjamentele florale. Talentul său a fost recunoscut și pe plan internațional, la „The Grand Ball of Monte Carlo”, organizat în celebrul hotel Burj Al Arab, din Dubai, pentru care a creat decorațiunile din flori.

În timpul pandemiei, când mulți erau speriați de investiții, Alexandru și-a deschis pe cont propriu o florărie, la Fieni, în nordul județului Dâmbovița, asumându-și riscurile. A devenit în scurt timp preferatul întregii zone, pentru că aranjamentele florale pe care le face cu pasiune sunt deosebite. Inițial nu a vrut nici măcar să profite de avantajele pe care i le oferă legislația din România, pentru a-și deschide o unitate protejată, pentru persoane cu dizabilități. A preferat să aibă un PFA obișnuit, la fel ca și ceilalți competitori de pe această piață, mizând pe talentul lui. Și a reușit. Își dorește mereu să depășească orice limită, iar recent a fost apreciat pentru aranjamentele florale create de el, la „The Grand Ball of Monte Carlo”, un eveniment anual la care participă prinți, prințese și mari personalități ale întregii lumi, despre care a povestit, pentru Jurnalul.

Jurnalul: Care este cea mai mare realizare a ta, în viață și în profesie?

Alexandru Lupoiu: Mai întâi a fost florăria pe care am deschis-o la Fieni, în 2021, chiar de ziua mea, când am împlinit 20 de ani. Apoi a fost aprecierea din partea oamenilor care cumpără aranjamente florare de la mine, iar acum este participarea mea la balul cu celebrități, prinți și prințese, de la Burj al Arab. Am participat la un Masterclass internațional, care a avut ca scop amenajarea cu mii de flori parfumate a „The Grand Ball of Monte Carlo”, ediția a X-a care, a avut loc la Burj al Arab, hotel emblematic pentru Dubai.

Jurnalul: Cum ai ajuns să participi la acest eveniment?

Alexandru Lupoiu: M-am înscris și am fost ales pentru a face parte din echipa organizatorică a acestui masterclass. Au fost înscriși foarte mulți floriști și cred cu tărie că abilitățile mele, profesionalismul și experiența acumulată în toți acești ani în domeniul floristic au contat foarte mult.

Jurnalul: Cum a fost prima ta experiență internațională, în Dubai?

Alexandru Lupoiu: Evenimentul a avut loc pe 17 martie, într-un cadru de poveste, la care au participat personalități importante din toată lumea, prinți, prințese și celebrități din mai multe domenii. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că viața mea va arăta așa! Sunt fericit și recunoscător pentru ceea ce mi se întâmplă. Am cunoscut oameni frumoși și buni, am trăit experiențe noi și m-am bucurat de fiecare moment petrecut în Dubai. Iar „The Grand Ball of Monte Carlo” din Burj Al Arab a fost pentru mine o adevărată provocare, evenimentul fiind trăit la cote maxime și cu o intensitate cât se poate de profundă. M-am simțit onorat să fac parte din echipa organizatorică a acestui eveniment princiar și unic în lume. Am fost printre puținii români care au reușit un eveniment de nota 10 la Burj al Arab și toate astea s-au datorat Alinei Neacșa, omul care a contribuit la evoluția mea, încă de la început. Am vrut să particip și la edițiile anterioare organizate de doamna Alina, la Monaco, dar nu am reușit, din cauza mai multor motive. Cu prima ocazie m-am înscris la Masterclass-ul din Dubai, în noiembrie 2022.

Jurnalul: Cât timp ai petrecut în Dubai și ce ai reușit să faci, în afară de aranjamentele florale?

Alexandru Lupoiu: Am fost acolo în perioada 13-20 martie 2023, împreună cu echipa organizatorică formată din români, inclusiv prezentatori, cântăreți și dansatori. Misiunea mea era să mă ocup de decorațiunile florale pentru evenimentul care a avut loc pe 17 martie, iar noi am avut nevoie de două zile pentru a decora toată sala. Am folosit doar flori parfumate. În restul timpului am avut parte de experiențe superbe, unice, într-un circuit turistic la care a participat tot grupul nostru, pentru că nu poți să ajungi în Emirate și să nu vizitezi tot ce e mai frumos. Cele mai frumoase experiențe au fost o cină pe iaht, unde ne-am bucurat de priveliștea frumosului Dubai, safari în deșert pe timp de seară, unde am avut o cină cu grătar, tradiționalele dansuri arăbești, dansul Tanoura, dar am experimentat și pictura cu henna, fumatul Shisha și m-am fotografiat pentru prima oară cu un șoim dresat. Mi-au plăcut enorm costumele locale și plimbarea pe cămile, în deșert.

Jurnalul: Ce obiectiv turistic ți-a plăcut în mod deosebit și ce le-ai recomanda românilor care vizitează Emiratele Arabe Unite?

Alexandru Lupoiu: Am vizitat Miracle Garden, cea mai mare grădină naturală cu flori din lume, unde am avut ocazia să gust cel mai bun fresh de Mango. Am fost impresionat și de cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, din care se poate observa panoramic tot emiratul Dubai. În Dubai mi-au plăcut foarte mult lipiile pe care le-am mâncat când am vizitat orașul vechi. Le recomand tuturor. În altă zi am mers în Emiratul Abu Dhabi, unde am vizitat celebra Moschee și am văzut cel mai mare candelabru și cel mai mare covor din lume. Am vizitat și Muzeul Luvru și reprezentanța Ferrari, din emiratul Abu Dhabi, unde grupul nostru a fost însoțit de un ghid turistic. A fost o experiență unică, pe care aș repeta-o oricând.

