(P) Dimitris Rompis, CFO Coca-Cola HBC: România și Grecia au legături puternice, istorice și culturale, și valori comune

Cum v-ați început cariera? De ce ați ales această industrie și în special zona financiară?

Mi-am început cariera acum 24 de ani în cadrul Coca-Cola HBC ca analist financiar, pentru operațiunile din Grecia. Pentru mine, Coca-Cola a fost întotdeauna foarte importantă, încă din copilărie. A fost unul dintre brandurile care m-au fascinat când eram copil și mă bucuram de fiecare picătură din această băutură apreciată în întreaga lume. Îmi plac cifrele și îmi place să lucrez cu ele, așa că am știut încă de la începutul carierei că zona financiară va fi calea mea. Am fost promovat pe diferite poziții în departamentul financiar și am lucrat în diferite țări, precum Cipru, Austria, Croația, Bosnia și Slovenia. Am o legătură foarte puternică cu ceea ce reprezintă cultura Coca-Cola HBC și o înțelegere foarte bună a impactului pozitiv pe care îl are brandul în comunitățile locale.

Ce știați despre România/români, înainte de a veni aici? Care era impresia generală a grecilor despre țara noastră?

Prin prisma faptului că lucrez într-o companie multinațională, am avut șansa de a interacționa cu oameni de diferite naționalități, inclusiv cu români, așa că impresia mea generală, înainte de a mă alătura operațiunilor locale, a fost că românii sunt foarte buni profesioniști, muncitori, care pun multă pasiune în ceea ce fac și lucrează foarte bine în echipă. România este bine-cunoscută ca o țară cu o istorie bogată și influențe culturale diferite, peisaje frumoase și o moștenire culturală diversă.

Ambele țări au o relație foarte strânsă, cu conexiuni care se întind pe ultimii 200 de ani și ceva. Tradițional, există o comunitate greacă foarte puternică în România și îmi doresc ca grecii să călătorească mai mult aici, să descopere peisajele montane extraordinare, deoarece știm că românii merg mai ales în Grecia ca turiști.

România este o țară care se transformă continuu și s-a dezvoltat în ultimii 20-30 de ani. Și, ținând cont că foarte mulți români vizitează Grecia, suntem foarte familiarizați cu cultura lor și credem că sunt foarte, foarte apropiați de cultura și valorile noastre, mai apropiați decât alte țări europene.

Există anumite valori grecești pe care le luați cu dumneavoastră atunci când vă mutați în alte țări și întâlniți noi culturi?

În fiecare țară în care m-am relocat până acum am învățat că cel mai important aspect este să respect cultura locală, obiceiurile și credințele oamenilor, încercând să fiu mereu deschis, și să construiesc relații bazate pe încredere. Aș spune că uneori mă simt ca Odiseu în călătoria sa aventuroasă că este întotdeauna descris ca fiind curajos, inventiv și hotărât să depășească provocările ca să încheie misiunea și să se întoarcă în Ithaca.

Credeți că românii și grecii împărtășesc valori comune? Care ar fi acestea?

România și Grecia au legături puternice, istorice și culturale, și valori comune datorită apropierii lor geografice și a mutiplelor interacțiuni de-a lungul secolelor. Românii și grecii împărtășesc aceeași religie ortodoxă care a influențat diverse aspecte ale culturii, eticii și valorilor lor. Ambele culturi se pot lăuda cu moșteniri culturale bogate și au fost influențate de modul de viață mediteranean, caracterizat printr-un accent puternic pe familie, comunitate, ospitalitate și o abordare relaxată a petrecerii timpului liber. Atât românii, cât și grecii au un puternic simț al identității naționale și al mândriei, adesea înrădăcinate în istoriile, limbile și tradițiile lor. Nu în ultimul rând, ambele popoare s-au confruntat cu provocări istorice și perioade de adversitate, demonstrând reziliență și adaptabilitate în fața diferitelor schimbări politice, sociale și economice.

Ce apreciați cel mai mult la români și la cultura locală? Și care ar fi lucrurile care ar putea fi îmbunătățite?

Apreciez căldura și ospitalitatea românilor față de oaspeți, reflectând un puternic sentiment de comunitate și generozitate. Nu există vreun loc în care, indiferent dacă vorbești sau nu limba română, oamenii să nu facă tot posibilul să te ajute. Sunt muncitori, inovatori, au întotdeauna o soluție pentru fiecare problemă și le place foarte mult să petreacă timpul cu familiile și prietenii lor. Întotdeauna este ceva de îmbunătățit în fiecare cultură, dar văd că România a evoluat atât de mult în ultimii ani, iar progresul cu siguranță va continua în ceea ce privește dezvoltarea economică, infrastructura (sper să vedem cât mai multe autostrăzi construite) și coeziunea socială. Unul dintre cele mai bune exemple de dezvoltare locală este implementarea celui mai mare proiect de economie circulară, Sistemul de Garanție Returnare, unul dintre cele mai mari sisteme integrate de acest fel din lume.

Având în vedere că lucrați într-o companie cu rădăcini grecești, ne puteți spune dacă există asemănări puternice sau mai degrabă diferențe puternice în cultura muncii?

Coca-Cola HBC este o companie multinațională care susține culturile locale și individualitatea și eforturile fiecărei țări. Prin urmare, pot spune că grecii și românii sunt pasionați de munca lor, își doresc să fie pionieri, să aducă ceva nou în fiecare aspect al vieții lor personale și profesionale. Dar ceea ce consider că este prezent în toate țările Coca-Cola HBC, influențat de rădăcinile grecești ale companiei, este accentul pus pe relații. Conexiunile personale și networking-ul joacă un rol semnificativ în interacțiunile de business, iar modul în care se obțin rezultatele este mai important decât realizările în sine. Pentru mine, ceea ce este, de asemenea, extrem de important este că împărtășim aceleași scop și viziune pentru succes. Cu toții obținem rezultate excelente odată ce lucrăm ca o singură echipă.

Cum ați descrie atmosfera din echipa Coca-Cola HBC România?

Un mediu deschis, divers, prietenos, care susține inițiative proactive și idei creative în toate aspectele legate de companie. Credem în crearea unei lumi mai bune și, prin urmare, susținem și dezvoltăm proiecte sustenabile, de care se vor putea bucura viitoarele generații.

Ce rol joacă România în Grupul Coca-Cola HBC, cât de relevantă este această piață pentru compania dumneavoastră?

România este o piață importantă pentru Coca-Cola HBC, încă din 1991 când s-a alăturat Grupului. Astăzi găzduiește a doua cea mai mare fabrică din Grup, la Ploiești, cu exporturi către alte 15 piețe și o echipă dedicată de 1500 de angajați. În România avem o istorie de aproape 33 de ani de investiții, inovații, parteneriate care fac diferența. Ne angajăm să contribuim la economia locală și să avem o creștere sustenabilă. Vorbind despre spiritul de pionierat al românilor, anul trecut am inaugurat la Ploiești unitatea noastră internă de producție PET reciclat pentru ambalajele noastre din 100% rPET, o tehnologie unică și prima din industria locală a băuturilor.

Cum sărbătoriți Ziua Independenței Greciei în România? Aveți un mesaj pentru poporul grec care trăiește în România care sărbătorește astăzi?

Sărbătorim cu prietenii, familia, cu mâncare bună și băuturi alese.

Pentru comunitatea greacă din România care sărbătorește Ziua Independenței Greciei, această zi să servească ca o amintire a rezistenței, curajului și spiritului de libertate care au caracterizat poporul nostru de-a lungul istoriei. Fie ca sărbătoarea voastră să fie plină de bucurie, prietenie și mândrie pentru bogata noastră moștenire culturală. O "Zi a Independenței" fericită! Χρόνια Πολλά!

Istoria Coca-Cola HBC pe scurt

Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company) este partenerul strategic al companiei Coca-Cola, care îmbuteliază și vinde un portofoliu larg și flexibil de băuturi pe cele 29 de piețe unde își desfășoară activitatea. Începuturile Coca-Cola HBC sunt legate de Nigeria, unde în 1951, A. G. Lenventis, unchiul președintelui de astăzi, Anastassis G. David, a înființat Nigerian Bottling Company. În 1969, Hellenic Bottling Company a fost înființată în Grecia, pentru a fi achiziționată de familie în 1981. Afacerea a crescut rapid și la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 li s-a oferit oportunitatea de a investi în România, Moldova, Macedonia de Nord, Rusia, Bulgaria, Serbia și Armenia. În 1991, Hellenic Bottling Company a fost listată la Bursa de Valori din Atena. Iar în 2000 a apărut oportunitatea de a fuziona cu un alt mare îmbuteliator Coca-Cola – Coca-Cola Beverages Plc., care fusese listat la Bursa de Valori din Londra și opera în 12 țări. Astfel, s-a născut compania de astăzi, așa cum este cunoscută acum, Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. sau Coca-Cola HBC.