Jean Valvis, fondatorul Aqua Carpatica, aduce un omagiu eroilor care au eliberat Grecia

Se consideră un copil adoptiv al Bucovinei, pentru că din 1992, de când a ajuns aici, s-a îndrăgostit de locuri și de oamenii de aici, de credința lor în Dumnezeu, de ospitalitatea și pioșenia românilor pe care-i consideră frați ai grecilor. A dezvoltat în România proiecte de mare succes și a conceput un brand de țară bazat pe apele din România, cele mai bune din lume. Jean Valvis spune mereu că românii și grecii sunt frați, sunt popoare înfrățite pe care le leagă cele mai importante evenimente istorice, iar în România s-a simțit de la început ca acasă. Acum, de Ziua Națională a Greciei, Jean Valvis vorbește despre lupta eroilor care au făcut posibilă eliberarea și independența Greciei, din 1821. Relația seculară dintre România și Grecia arată că înfrățirea celor două țări și a celor două popoare rezistă peste timp.

Adrian Ursu: Domnule Valvis, la mulți ani pentru Ziua Națională a Greciei! Facem din nou un exercițiu extrem de util. Care-i lecția de istorie pe care un grec ar trebui să le-o predea românilor, ca să înțeleagă ce istorie comună avem?

Jean Valvis: Mulțumesc. La mulți ani Greciei! Și vă mulțumesc și dumneavoastră, personal, pentru că în fiecare an vă amintiți de Ziua Națională și ne invitați, și sunteți un adevărat prieten al Greciei. De fapt, eu folosesc oportunitatea Zilei Naționale ca să amintesc ideea de bază: Etheria, cu toată ființa mea. România și Grecia sunt două țări, cu două popoare înfrățite. Ne asemănăm în foarte multe privințe. Această iubire reciprocă văd că merge bine și pe măsură ce trece timpul, cu atât frumusețea Greciei e descoperită mai mult de cetățenii României. La fel și spiritul, și Ortodoxia, și rezistența în fața inamicilor comuni. Da, celebrăm 25 Martie 1821, data la care eroii noștri au reunit poporul grec și au făcut Revoluția lor împotriva turcilor, pentru a ne scoate de sub ocupația Imperiului Otoman. Putem să amintim ce a început, în 1821, la Mănăstirea Sfânta Lavra și ceva care eventual merită să fie subliniat: faptul că statul grec a fost recunoscut abia din anul 1830. Deci a mai durat încă nouă ani până când Europa a recunoscut Grecia și nu i-a mai considerat pe revoluționarii greci teroriști, pentru că Imperiul Austro-Ungar considera primii revoluționari ca fiind teroriștii care împiedicau pacea în Europa. Oamenii au înțeles spiritul revoluționar.

Simt o emoție puternică, pentru că astăzi trăim la căldură, în sufrageria noastră, nu avem griji, nu pierdem vieți omenești, nu ne dăm viața și sângele. E bine să pomenim anumiți oameni și eu, ca cetățean grec - pentru că sunt grec de origine, în afară de faptul că sunt cetățean elvețian sau bucovinean prin adopție - am obligația morală să vă cer permisiunea de a pomeni niște nume care au condus revoluția Greciei, precum generalul Theodoros Kolokotronis, Georgios Karaiskakis, Andreas Miaoulis sau Konstantinos Kanaris etc. Eroii noștri care se aflau atunci la Iași, erau legătura noastră directă cu Kapodistrias (Contele Ioannis Antonios Kapodistrias - n.r.), care a fost primul guvernator, primul prim-ministru al satului grec. A știut să pună bazele statului grec.

Eu cred că este esențial să pomenim numele eroilor care și-au dat viața pentru Grecia, în acțiunea de eliberare. Acum avem conflicte jurul nostru, din păcate, dar în confortul sufrageriei suntem liniștiți că nu ni se mai poate întâmpla ceea ce, iată, au trăit strămoșii noștri. Dar, din păcate, avem și îngrijorarea aceasta că foarte aproape de noi există conflicte și că nu e exclus ca la un moment dat să fie din nou sunată goarna pentru a ne apăra patria.



Adrian Ursu: Credeți că mai sunt popoarele pregătite să facă tipul acesta de jertfă, de dăruire?

Jean Valvis: Ei da, cred că atunci când ai conștiința națională, e foarte, foarte dificil. Pentru orice imperiu și pe orice forță geopolitică se îneacă vocea unei conștiințe naționale. Problema este când există un mix al populației de diferite religii sau diferite origini, cum se întâmplă în Siria. Pentru mine, se întâmplă lângă noi, în nordul nostru, este mult mai clar că din punct de vedere al drepturilor exprimate e mult mai omogen. Este mult mai complicat ce se întâmplă în Siria și în legătură cu epurarea, curățenia etnică - așa cum se numește acolo. Însă sunt lucruri care țin, sigur, de fibra națională, de ființa fiecărui popor. Pe de altă parte, suntem membri ai unor alianțe, suntem în interiorul unor comunități largi, iată, cum este Uniunea Europeană, cum este NATO și cumva nu mai suntem pe cont propriu, așa cum pentru greci a fost nevoie de 9 ani să își pledeze cauza și să convingă Europa de faptul că sunt o națiune și un stat care trebuie recunoscut. Acum avem avantajul acesta al alianțelor, știm să le păstrăm, suntem în pericol să le pierdem. E o întreagă dispută acum dacă va trebui să alegem între Europa și Statele Unite, dacă va trebui să alegem, dacă suntem mai degrabă membri ai UE sau mai degrabă membri ai NATO. E o altă dilemă, cumva, pe care o traversăm, iată, după niște decenii în care credeam că a venit liniștea și pacea în Europa. Întrebarea este: se rezolvă? Unde se cogulează conștiințele oamenilor? Personal, nu angajez pe nimeni, decât pe mine însumi. Eu consider România parte a Europei, prin cultură. România există prin literatura ei, prin arhitectura ei, prin frumusețea acestui popor. Unde este? Este din altă parte a Atlanticului sau în Europa? Clar, ca și Grecia - avem și noi un parteneriat strategic cu Statele Unite, care ține nu numai de latura economică, ci și de cea militară, de cooperare directă. Repet, și Grecia, și România au acest parteneriat și cumva sunt la fel de de importante.



Adrian Ursu: Să ne întoarcem la semnificația acestei zile și la mesajul pe care ați vrea să-l transmiteți românilor, într-un moment atât de important.

Jean Valvis: Iată, pentru poporul frate, de la poporul grec, mesajul ar fi să aibă încredere în propria forță. Democrația nu este ceva ce îți dă cineva cadou. Democrația este un regim la care trebuie în continuare să te lupți pentru a-l consolida. Poporul acesta are conștiința lui și interesele lui. Asta nu înseamnă că este izolat. Asta nu înseamnă că face un joc de rol. Neutralitatea, atunci când ești la șes, e ceva dificil, pentru că fiind la șes, la orizontal, da, trec toți cei puternici și tancurile, și armatele. Elveția e plină de munți. România are Carpații care ne-au apărat de multe ori în istorie. Mesajul meu este foarte simplu: Conștiința națională e puternică. E România independentă de partidele politice? Da, peste toate partidele, există conștiința națională. Există inițiativa privată în România care face ca economia să zboare. E un boom economic în acest moment. Forța acestei țări crește. Vă dă cineva forța? Ea există și e exprimată în inițiativa privată. România are și cele mai bune ape din lume, un adevărat brand de țară. Mesajul meu este acesta: mergem mai departe, în forță!

Ambasadorul apelor minerale

Jean Valvis a pus și bazele unei companii de îmbuteliere a apei minerale la Vatra Dornei, în 1992, apoi, în anul 1994, a fondat Valvis Holding, înființând Dorna Apemin, societate pe acțiuni cu capital româno-elvețian, în cadrul căreia, între anii 1996-1999, s-au construit, sub brandul Dorna, trei noi fabrici de exploatare a apei minerale în Vatra Dornei, Suceava (Dorna, Poiana Negri, Izvorul Alb).

În anul 2010 a fost lansat brandul Aqua Carpatica, singura apă cu 0 mg nitrați/litru. Aqua Carpatica, brandul creat de Jean Valvis în 2010, este deja prezent, din 2016, pe pieţele internaţionale. „România, patria apelor minerale” este proiectul de brand de țară propus de Jean Valvis. A mizat pe faptul că România deține 40% din rezervele de apă minerală la nivel mondial și 110.000 km pătrați care primesc apă pură, fiind numărul unu în lume, ca forță a apelor minerale, la nivel mondial. Jean Valvis a făcut și muncă diplomatică, pentru a-și convinge partenerii de afaceri din alte țări de beneficiile apelor din România.



