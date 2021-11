Roman: Rotația premierilor PNL și PSD, în baza unui gentlemen's agreement

Ministrul desemnat al Digitalizării, Florin Roman susține că PNL și PSD mai au de lucrat la capitolul încredere. El mai spune că rotația premierilor se va produce în baza unui gentlemen's agreement.

„Deocamdată avem un acord politic agreat de către conducerile partidelor care fac parte din această coaliție, în care există decizia politică ca premierul, secretarul general al Guvernului, ministrul de Finanțe și ministrul Transporturilor să intre în această rotativă între PNL și PSD, astfel încât să existe o echilibrare a ceea ce înseamnă algoritm parlamentar în noua coaliție. Deci practic, cele două mari partide vor avea aceste funcții la un interval de un an și jumătate, urmând ca această rotativă să se încheie în anul 2024”, a precizat la RFI Florin Roman.

Reporter: Și cum anume se va produce rotația premierilor? Își va da demisia Nicolae Ciucă?

Florin Roman: Nu avem această prevedere în acordul politic, practic, va fi o înțelegere, un gentlemen's agreement între cele două părți.

Reporter: Și există și posibilitatea ca PNL să nu renunțe la funcția de premier, după un an și jumătate?

Florin Roman: Nu, nu există această posibilitate. PNL și-a respectat întotdeauna înțelegerile politice.

Reporter: Dacă ați decis ca PNL și PSD să aibă propriul premier la un an și jumătate, asta înseamnă că nu aveți încredere suficientă unii în alții pentru a merge trei ani cu un singur prim-ministru?

Florin Roman: Nu, nu are nici o legătură. Sunt două partide puternice, care vin în această coaliție parlamentară cu un număr mare de parlamentari. PSD-ul cu 150 de parlamentari, PNL-ul cu circa 120 și e normal ca fiecare grup parlamentar să aibă acest premier la rotativă, la un an și jumătate. E o înțelegere politică absolut firească și normală, atunci când există o majoritate largă și stabilă.

Reporter: Dacă premierul Nicolae Ciucă va vrea să demită un ministru de la PSD, cum va proceda, are nevoie de acordul social-democraților mai întâi?

Florin Roman: Așa cum știți, potrivit Constituției, partea de remaniere sau revocare aparține primului-ministru și primul-ministru cu siguranță se va consulta cu partidul din care face parte acel ministru, înainte de o remaniere sau de o revocare, dacă va fi cazul.

Reporter: Dar nu îi va cere acordul PSD-ului, ci doar îl va informa.

Florin Roman: La cum îl cunosc pe domnul Ciucă, dacă va lua o asemenea decizie, va avea cu siguranță și acordul partidului din care face parte ministrul.

”Nu suntem toți confortabili într-o asemenea coaliție, dar suntem în criză politică”

Reporter: Aveți încredere în PSD? Pentru că o coaliție de o asemenea anvergură ar trebui bazată pe încrederea între parteneri.

Florin Roman: Aici mai e de lucrat. Cu siguranță, la capitolul încredere mai e de lucrat. Sunt convins că nici dânșii nu se simt confortabil într-o coaliție cu noi, de altfel, nici noi nu suntem toți confortabili într-o asemenea coaliție, însă dacă e să fim realiști, de câteva luni suntem în criză politică, întrucât toate variantele de trecere a unui Guvern minoritar, a unui Guvern cu USR și așa mai departe au eșuat și practic am ajuns la posibilitatea de a forma această guvernare cu o majoritate parlamentară stabilă sau varianta Opoziției și anticipatelor (...).

Reporter: Dar reiese că dintre PSD și USR, PSD-ul este răul cel mai mic. Cum le veți explica asta alegătorilor liberali?

Florin Roman: Matematic. Din păcate, matematica ne arată că o coaliție cu USR era imposibilă, urmare a plecării celor 17 parlamentari alături de Ludovic Orban, iar o coaliție formată din PNL, USR și UDMR, așa cum a început în decembrie anul trecut practic, matematic, nu mai era posibil. Eu am văzut la aceste discuții un Dacian Cioloș care mie cel puțin mi-a lăsat impresia că își dorește mai mult Opoziția, pentru a se poziționa ca și candidat la alegerile prezidențiale din 2024 (...).

Reporter: Dar chiar și așa, PSD-ul e mai frecventabil pentru PNL decât USR-ul, cu care aveți o anumită compatibilitate doctrinară și politică?

Florin Roman: De ce insistați pe o chestiune care matematic nu poate exista. Dacă dvs. vreți să mă convingeți că 114 plus 80 plus 29 dau o majoritate parlamentară...

Reporter: Ați fi avut o majoritate la limită, dar ea ar fi existat.

Florin Roman: Ia, vă rog, faceți socotelile și vedeți că nu există o asemenea majoritate.

Reporter: Nu aveți nici o problemă să stați în Guvern la aceeași masă cu fostul premier PSD Sorin Grindeanu, în mandatul căruia a apărut infama OUG 13?

Florin Roman: Cu siguranță, sunt lucruri care nu convin nici uneia dintre părți. Problema pe care o avem este că două partide mari sunt obligate să facă câteodată ceea ce trebuie, nu ceea ce vor, pentru că eu nu cred că am fi avut această posibilitate de a lăsa țara până în martie fără Guvern și fără un Guvern cu puteri depline (...).

Reporter: Dar cum veți putea corecta legile justiției alături de PSD, adică de partidul care le-a modificat în sens negativ?

Florin Roman: Le-am corectat în primul rând în acea perioadă în care eram în Opoziție, atacând la CCR acele legi și amintiți-vă că prin decizii ale CCR am oprit de la promulgare aproape 60% din ceea ce a fost toxic în acel pachet de legi. Între timp, sigur că și noi am venit cu condițiile noastre în această coaliție, iar una a fost legată de acea discuție pe justiție și am luat decizia ca să rezolvăm acea problemă de desființare a SIIJ până în martie anul viitor. În altă ordine de idei, programul de guvernare are o puternică componentă a PNL. Nu se renunță la cota unică, nu introducem noi taxe și impozite, avem cel mai mare buget de investiții din ultimii 31 de ani, aproape 90 de miliarde, reprezentând 7% din PIB.

A pierdut PNL la negocierile cu PSD?

Reporter: Cum a ieșit PNL din negocierile cu PSD pentru împărțirea ministerelor?

Florin Roman: Păi, vă repet, dacă ne uităm la numărul de parlamentari, 150 ai PSD și 117-120 ai PNL, PSD-ul practic vine cu un număr de ministere mai mare, dar eu cred că aici nu e important, așa cum se vorbește popular, cum se împarte ciolanul. Important este ca această discuție să aducă lucruri bune pentru români, să avem acele lucruri pe care ni le-am propus (...).

Reporter: Totuși, PSD-ul deține ministere cheie, ca Finanțele, Munca, Transporturile. Nu ați ieșit în pierdere din împărțirea portofoliilor? Este exact ce i-au reproșat liberalii fostului președinte al formațiunii, Ludovic Orban, când a negociat coaliția cu USR.

Florin Roman: Haideți să nu comparăm mere cu pere! Deci vorbim de o coaliție în 2020 între PNL, care era principalul partid de dreapta din acea coaliție, USR, care cu 15% vroia să conducă întreaga Românie și UDMR și vorbim de o coaliție în care PNL-ul are un număr de parlamentari mai mic decât principalul partid de stânga, dar vorbim de o coaliție stabilă, care adună peste 300 de voturi la ora actuală și asigură o confortabilă și puternică majoritate parlamentară.

(sursa: Mediafax)