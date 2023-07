Medic român, în „triunghiul de aur al oncologiei mondiale”

Se pregătea să devină un mare matematician, dar în ultimul an de liceu a schimbat brusc macazul. A decis să urmeze o carieră în Medicină, după ce a realizat că problemele din biologie, mult mai dificile, reprezintă adevărata provocare. După mai multe diplome universitare, obținute atât în România, dar mai ales în Franța, Doru Paul s-a stabilit în Statele Unite, despre care spune că sunt „Mecca în domeniul cercetării fundamentale în cancer şi numărul 1 din lume al oncologiei medicale”.

În prezent profesor asociat al Universității Cornell din New York, cu o experiență de peste 20 de ani atât în tratarea pacienților oncologici din spital, cât și ca cercetător și investigator principal în mai mult de 40 de studii clinice, dr. Paul a explicat pentru cititorii Jurnalul cum poate influența așa-numitul „climat intern al organismului” atât apariția, cât și dezvoltarea cancerului într-un anumit țesut, dar și care sunt cele „patru intervenții esențiale”, la îndemâna fiecăruia dintre noi, ce ar putea contribui la scăderea riscului de cancer, pentru că „cel mai bun tratament oncologic este prevenția”.

JURNALUL: - Știu că ați studiat Medicina în România, ați studiat câțiva ani și în Franța, dar v-ați stabilit în SUA. Când și de ce ați decis să alegeți Oncologia ca specialitate și de ce Statele Unite?

Este o poveste mai lungă pe care voi încerca să o rezum... În liceu eram foarte pasionat de matematică și regretatul profesor Nediță, profesorul nostru de matematică din liceu (Liceul de Matematică Fizică numărul 1, actualul Colegiul Național de Informatică) mă îndemna să urmez matematica. Îmi amintesc că prin toamna lui 1986, în luna octombrie, într-un weekend când părinții erau plecați de acasă, am meditat serios la viitorul meu. Îmi plăcea mult matematica, însă aveam impresia că problemele de matematică sunt relativ simple și, până la urmă, cu un efort susținut, în marea lor majoritate, rezolvabile. Pe de altă parte, intuiam că problemele din biologie aveau un grad mult mai înalt de dificultate și reprezintă o veritabilă provocare.

În concluzie, m-am decis să renunț la o carieră în matematică și, după un maraton de 150 de zile în care, efectiv, am învățat pe dinafară manualul de biologie de clasa a XI-a, am dat la Medicină. Odată admis la Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila” din București, încă din anul întâi, am decis să mă orientez spre studiul cancerului, respectiv spre oncologie, pentru că procesele maligne mi se păreau atunci, cum mi se par și acum, fenomene de o complexitate extraordinară. În anii imediat următori revoluției din decembrie 1989, România, care redescoperise democrația după 44 de ani de dictatură comunistă, se afla într-o perpetuă mișcare browniană și instabilitatea politică și economică post-decembristă influențau negativ și calitatea învățământului medical. Odată ivită opțiunea de a-mi continua studiile în străinătate, am plecat în Franța cu o bursă Tempus a Comunității Europene, urmând anul 5 la Facultatea de Medicină din orașul Caen, situat la 17 kilometri de coasta normandă, și apoi anul 6 la Facultatea de Medicină Paris Sud asociată cu Centrul Oncologic Gustave Roussy. În cursul anului 6, mi-am pregătit lucrarea de diplomă într-un laborator de cercetare din acest Centru, revenind apoi în țară pentru examenele finale și obținând în toamna anului 1993 atât diploma de medic, cât și licența pentru practicarea medicinii în România.

Reîntors la Paris, am urmat apoi un masterat în Biologia Îmbătrânirii la Institutul Curie și am obținut, pe rând, trei diplome universitare în Medicină Aerospațială, Cronobiologie și, respectiv, Oncologie Clinică.

America, țara tuturor posibilităților pentru cei motivați

De ce Statele Unite? Americanii au o vorbă: „cerul este limita”. Pentru cei motivați, America este cu adevărat țara tuturor posibilităților. Statele Unite sunt efectiv Mecca în domeniul cercetării fundamentale în cancer şi numărul 1 din lume al oncologiei medicale! America mi-a permis să îmi realizez nu visul american, pe care nu l-am avut niciodată, ci să continui studiul cancerului într-o țară care a înțeles importanța capitală a cercetării fundamentale pentru progres. La 33 de ani, am ajuns șef de departament de oncologie și, apoi, directorul de cercetare al centrului de cancer dintr-un spital de stat din New York, ceea ce mi-a permis să îmi continui pasiunea pentru cercetarea translațională și clinică în Oncologie. În ultimii 20 de ani, am fost investigator principal în mai mult de 40 de studii clinice și am obținut aprobarea IND de la FDA pentru trei studii-pilot.

Tratament experimental cu glucoză radioactivă, fără efecte secundare

Cel mai important proiect din oncologia clinică pe care l-am inițiat și la care am obținut rezultate cu potențial terapeutic îl reprezintă demonstrarea toleranței și eficacității clinice în mai multe tipuri de cancere a dozelor ridicate ale unui derivat radioactiv al glucozei (FDG) folosit acum peste tot în doze mult mai mici în imagistica de tip PET.

La cei patru pacienți cu cancer tratați în cadrul studiului (cancer pulmonar cu celule mici, cancer bucal, limfom și melanom), la dozele administrate, terapia pozitronică cu FDG a fost complet lipsită de efecte secundare și, în prezent, suntem în căutare de fonduri pentru extinde studiul la un grup mai mare de pacienți.

De cinci ani este profesor asociat al Universității Cornell din New York, care, alături de Institutul Rockefeller, unde a lucrat pe vremuri Emil Palade, și Spitalul Memorial Sloan Kettering alcătuiesc „un veritabil triunghi de aur al Oncologiei mondiale”.

Legături strânse cu România

Dincolo de experiența americană însă, în toți acești ani am continuat să mențin o legătură foarte strânsă cu România, participând anual, din anul 2006, la congresele de oncologie din România, apoi în 2016 primind, summa cum laude, titlul de Doctor în Științe (PhD) de la Facultatea de Medicină din Craiova.

Apoi, foarte important pentru mine, după echivalarea diplomelor de specialitate obținute în Statele Unite și a obținerii dreptului de practică de la Colegiul Medicilor din România, acum 8 ani am început să practic medicina și în țară.

Nu în ultimul rând, începând cu anul 2017, împreună cu doctorița Adina Croitoru și doctorul Florin Băcanu organizăm anual, la București, Simpozionul de Oncologie Personalizată Stop Cancer România, care a ajuns în prezent la Ediția a 7-a (www.stop-cancer-romania.ro).

JURNALUL: - Apropo de studii și cercetare, am citit recent un studiu de-al dvs., potrivit căruia există legături puternice între cancer și, așa cum l-ați numit, „climatul intern al organismului”. Ne puteți spune mai multe despre acest lucru și care ar fi implicațiile acestor legături pentru prevenirea și tratamentul cancerului? Credeți că s-ar putea reduce mortalitatea dacă bolile oncologice ar fi abordate altfel?

Da, vă referiți la un articol recent scris în colaborare cu profesoara Aurora Nedelcu din Canada, doctor în biologie. Ideea noastră principală este că dincolo de factorii genetici, celulari sau tisulari, apariția cancerului este determinată și de caracteristicile sau de schimbările acelui „mediu intern” sau „matrice fluidă” la care se refereau în trecut Claude Bernard și Walter Cannon, numit de noi „climat al organismului”. Am definit acest climat ca o proprietate emergentă datorată interacțiunilor atât între celule, cât și între țesuturi sau organe.

Climatul organismului, pe de o parte, poate influența atât apariția, cât și dezvoltarea cancerului într-un anumit țesut, pe de altă parte, poate fi perturbat de către cancer, ca în cazul apariției cașexiei în stadiile terminale ale bolii maligne.

Apariția și menținerea climatului intern este datorată atât unor factori intrinseci, relativ statici, cum sunt compoziția corpului (grăsime, mușchi, oase, microbiotă) cât și unor factori extrinseci, care sunt variabili, de exemplu: dieta, elementele de mediu (fumat, expunere la soare, patogeni și carcinogeni).

Acești factori pot influența componentele climatului organismului care includ: compoziția fluidelor interne, ph-ul, temperatura, potențialul electric, rata metabolismului bazal, presiunea intracorporeală și inflamația. În articolul scris în colaborare cu doamna profesor Nedelcu am citat o bibliografie bogată care demonstrează, pe de o parte, cum factorii intrinseci și componentele climatului pot influența diferitele faze ale dezvoltării cancerului și cum, pe de altă parte, cancerul, la rândul lui, influențează acești factori și componente ale climatului în avantajul propriu.

„Una dintre concluziile cele mai importante ale articolului este că, dat fiind rolul climatului intern asupra inițierii cancerului, este posibil ca în viitorul foarte apropiat să fie introduse în oncologia clinică baterii de biomarkeri din fluidele biologice (sânge, urină, etc.) care să prezică apariția diferitelor tipuri de cancer cu mai mulți ani înainte de apariția lor clinică. Cel mai bun tratament oncologic este prevenția! Dacă ipotezele noastre sunt corecte, introducerea pe scară largă a acestor baterii de teste ar putea duce la prevenirea și depistarea precoce a multor cancere și, desigur, la o scădere drastică a mortalității datorate bolilor canceroase”.

JURNALUL: - Dacă învățăm cum să păstrăm un echilibru al acestui climat corporal, putem să prevenim apariția cancerului sau, spre exemplu, dacă „reparăm” un dezechilibru după apariția unei boli oncologice, putem să oprim dezvoltarea unei tumori sau apariția altora? Ne puteți da niște exemple concrete?

Am discutat puțin mai înainte despre acest mănunchi de cauze care duc la apariția cancerului. Printre aceste cauze, dereglările echilibrului climatului corporal, sau al homeostaziei - cum este numit, în termeni științifici, acest echilibru - joacă, după părerea mea, rolul cel mai important.

Cancerul poate fi considerat o boală a homeostaziei. Există patru intervenții esențiale care, întărind homeostazia organismului, ar putea contribui la scăderea riscului de cancer.

În primul rând, exercițiul fizic. Exercițiul zilnic de cincisprezece minute sau mai mult, mișcarea, în general, stimulează imunitatea și s-a demonstrat, de exemplu, la pacientele cu cancer de sân, că exercițiul fizic duce la o reducere semnificativă a recidivelor bolii canceroase.

În al doilea rând, alimentația, care, după mine, atunci când este corectă, are un rol fundamental în menținerea homeostaziei. Cunoașteți, poate, proverbul cu mărul consumat zilnic care ține doctorul departe. Există o legătură strânsă între cancer și inflamație și microbiota intestinală care modulează inflamația din organism și care joacă un rol cheie în procesul malign. Introducerea în alimentație a fructelor, legumelor și, în general, a produselor antiinflamatorii naturale este importantă atât pentru prevenirea, cât și pentru tratamentul cancerului. O altă metodă esențială este îmbunătățirea ritmului circadian al corpului, mâncând la ore fixe în fiecare zi (de exemplu, la: 9 am, 2 pm și 6 pm) și nu doar atunci când ne este foame.

În al treilea rând, somnul nocturn, o altă modalitate eficientă pentru susținerea imunității. Recomandarea mea este de a vă culca seara înainte de ora zece și jumătate și de a dormi cel puțin șapte ore pe noapte, fără întreruperi, în întuneric total.

Și, nu în ultimul rând, conexiunea minte-corp. Cercetări recente au demonstrat o legătură clară între stres și progresia cancerului. Neuronii secretă mediatori chimici care pot modula direct activitatea sistemului imun. Pe cât posibil, stresul trebuie redus. Factorii mentali, în general, și cei emoționali, în particular, sunt extrem de importanți în cancer. Psihicul poate influența fie pozitiv (efectul placebo), fie negativ (efectul nocebo) starea organismului.

„Sfatul meu pentru toți pacienții cu cancer: Nu vă pierdeți speranța și optimismul, nu lăsați cancerul să vă invadeze viața, nu lăsați boala să vă stăpânească mintea și să vă tulbure sufletul”.

JURNALUL: - La aflarea unui diagnostic oncologic, foarte mulți români apelează mai întâi la suplimente alimentare, homeopatie, se tratează cu plante etc. Funcționează medicina alternativă în Oncologie?

Prefer să folosesc termenul de medicină complementară care nu delimitează artificial tratamentele medicinii alopate de alte abordări terapeutice. Anumite culturi - cum ar fi cultura indiană (Ayurveda) sau cea chineză (medicină tradițională chineză) - au dezvoltat sisteme medicale tradiționale foarte avansate și multe metode asiatice pornesc de la concepte similare de restabilire a homeostaziei organismului cu cele prezentate mai înainte.

Dincolo de aceste tradiții milenare, există însă o vastă varietate de metode și tratamente cu eficacitate îndoielnică. Din păcate, mulți pacienți cu cancer sunt speriați de ce au aflat din diferite surse despre efectele secundare ale tratamentelor clasice și sunt gata să accepte orice tratament, oricât de exotic (venin de scorpion albastru etc.) ambalat într-o reclamă atrăgătoare. Recomandarea mea către pacienți este de a urma pe de o parte tratamentele medicinii contemporane devenite în prezent foarte eficiente, atât pentru tratamentul cancerului, cât și pentru evitarea efectelor secundare, cât și, pe de altă parte, de a investiga și a fi deschiși și la paleta de tratamente complementare cu eficacitate dovedită de care pot beneficia.

Metodele ayurvedice sau ale medicinei tradiționale chineze aplicate corect și personalizat de către practicieni competenți pot ajuta la îmbunătățirea calității vieții.

Apoi, după cum precizam mai devreme, atitudinea pacientului în fața bolii este foarte importantă și orientarea spre valori spirituale, respectiv, rugăciunea, meditația sau alte metode prin care pacienții își regăsesc sensul propriei existențe și își mențin optimismul pot contribui substanțial la îmbunătățirea calității vieții.

„Intenționăm să ridicăm oncologia românească la un nivel mondial”

JURNALUL: - Ați organizat, în această primăvară, la București, cel de-al VII-lea Simpozion Translațional de Oncologie Personalizată pentru Combaterea Cancerului, STOP CANCER România. Care sunt beneficiile acestor evenimente pentru medicii și pacienții din România?

Intenția noastră, a organizatorilor simpozionului STOP CANCER - folosesc pluralul pentru că vreau să precizez că este vorba despre o muncă de echipă și un efort colectiv - este, pe de o parte, de a facilita dialogul între specialiștii oncologi din România și diaspora, iar pe de altă parte, de a crea o platformă de oncologie translațională pentru schimbul de informații și idei între cercetătorii din diferite domenii ale științelor fundamentale și clinicienii oncologi în scopul dezvoltării de proiecte comune.

Prin aceste platforme de colaborare și informare, dorim să contribuim atât la îmbunătățirea modalităților de diagnostic ale cancerului, cât și la ameliorarea prognosticului și a calității vieții pentru pacienții cu cancer din România. În afară de simpozion, anul trecut, am organizat împreună tot cu doctorița Adina Croitoru, principala mea colaboratoare în majoritatea proiectelor desfășurate în România, și un curs de oncologie medicală adresat tinerilor rezidenți în oncologie. Cursul a avut aproape 900 de participanți și a fost extrem de bine primit și intenționăm să îl continuăm și în 2024.

Prin aceste sesiuni de curs prezentate de specialiști de top din oncologie atât din România, cât și din diaspora românească intenționăm să educăm generațiile viitorilor oncologi și să ridicăm oncologia românească la un nivel mondial.

Proiecte pentru pacienții din România

De asemenea, pentru pacienții cu cancer am creat portalul stopcancertv.ro unde sunt postate interviuri filmate și materiale scrise destinate informării pacienților asupra diferitelor aspecte ale bolilor maligne. Nu în ultimul rând, alături de alți specialiști oncologi din România, Europa de Vest, Canada și SUA, am inițiat proiectulul de telemedicină HEAL (www.asociatiaheal.ro), care oferă servicii gratuite de consultanță, second opinion și tumor boards atât medicilor, cât și pacienților români.

Intenția noastră este de a facilita accesul pacienților cu cancer din România la expertiza unor specialiști de top, care să le permită alegerea tratamentului optim pentru boala lor. Dincolo de progresele din tehnologie și cercetarea fundamentală, medicina a fost și va rămâne întotdeauna o vocație menită să aline suferința oamenilor și să ofere confort și sprijin celor care au nevoie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹