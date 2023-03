Invenție simplă, dar de efect în lupta cu poluarea

Inginerul român Vasile Andreescu a brevetat, zilele trecute, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, o soluție care ne-ar putea scăpa de emisiile de dioxid de carbon. Invenţia se referă la un filtru cu apă pentru fum şi procedeul de combinare a dioxidului de carbon cu apa. Ea constă în filtrarea jetului de fum şi alte particule rezultate în urma arderii combustibilului. Filtrul, conform invenţiei, este alcătuit dintr-o cupolă, care este aşezată în capătul unui coş de fum. Această cupolă este prevăzută cu o instalaţie de pulverizare a apei, care se poate monta şi pe corpul coşului de fum, iar fumul care se degajă prin coş este direcţionat, cu ajutorul cupolei, într-o zonă în care este pulverizată apa prin instalaţie. Printr-un tub se poate introduce aer suplimentar în coşul de fum, pentru eficientizarea procesului.

Depoluator, pe aceleași principii

Cea de-a doua invenție brevetată de Vasile Andreescu se referă la un depoluator cu apă pentru fum și funcționează pe același principiu de combinare a dioxidului de carbon din fum cu apa. Depoluatorul, conform invenţiei, aduce fumul printr-un tub în interiorul unui rezervor cu apă, bulele de fum care se formează fiind sparte cu ajutorul unor site în interiorul apei, pentru o bună funcţionare fiind necesară creşterea vitezei de circulaţie a fumului cu ajutorul unei pompe de fum şi al unui aspirator. Astfel dioxidul de carbon intră în reacţie chimică cu apa şi formează acidul carbonic, un acid slab, care este mai uşor de anihilat.

De la înregistrarea unei invenții până la punerea ei în practică e însă cale lungă. Se realizează un studiu de fezabilitate și un prototip de un institut de cercetare-proiectare, care poate găsi ideea fezabilă și poate păși pe calea de la teorie la practică. Iar dacă rezultatele sunt pe măsură, acest proiect ar putea fi aplicat pentru orice emisie de fum de la o fabrică de ars gunoiul, de exemplu, până chiar la o termocentrală pe cărbuni sau alți combustibili care elimină gaze. „Cred că s-ar putea atașa acest filtru și la locomotivele diesel sau la vapoare, responsabile și ele cu poluarea atmosferei”, spune bucureșteanul Vasile Andreescu.

I-a venit ideea în urma unui reportaj

Inventatorul a povestit și cum i-a venit ideea: „Eu sunt inginer în domeniul electric, iar proiectul nu are legătură cu activitatea mea de zi cu zi. Priveam la televizor un reportaj despre poluarea din București și reporterul a spus că fântânile de pe Bulevardul Unirii curăță aerul din jurul lor, numai ele știu cum. Am făcut legătura cu observația că aerul este mult mai curat după ploaie și mi-am dat seama că picăturile de apă de fapt curăță aerul. Am început documentarea despre ploile acide, despre faptul că există o reacție între apă (H2O) și dioxidul de carbon (CO2), în urma căreia rezultă acidul carbonic (H2CO3). Am scris aceste idei într-o cerere de brevet de invenție în cele două variante pe care le-am depus la OSIM”. Culmea, deși are la bază o idee cunoscută și simplă, un astfel de proiect nu a fost înregistrat vreodată la Oficiul pentru Invenții și Mărci.

Acidul carbonic, mai ușor de neutralizat

Desigur că se nasc întrebări despre ce se întâmplă cu particulele de praf, funingine și alte elemente solide de dimensiuni mici, conținute de fum. Acestea sunt oricum oprite la coșurile majorității fabricilor, care sunt obligate să monteze filtre pentru reținerea din fum a substanțelor solide. Dar chiar și dacă nu au această soluție implementată, ideea lui Vasile Andreescu ar face mult mai bine, pentru că particulele nu vor mai ajunge în aer și implicit în plămânii noștri, ci vor fi reținute în apa pulverizată, care urmează să fie apoi curățată cu alte tehnologii.

Și atunci rămân întrebări despre ce se întâmplă cu acidul rezultat și cum poate fi acesta neutralizat. Însă H2CO3 este una dintre cele mai slabe soluții acide, care poate fi gestionată cu ușurință de orice firmă care filtrează chiar și apa menajeră.