Lângă București, legea se face cu sabia, iar Poliția Ilfov nu are timp de anchete

S-a apucat să investească, să amenajeze pentru pescari și viitorii turiști o zonă sălbatică din Ilfov, despre care credea că va reuși să atragă mii de bucureșteni dornici de evadare în natură. Dar a atras furia unui sătean care se crede stăpânul bălții Șindrilița 2, după ce toată viața și-a deversat dejecțiile în lac. Omul locului a-nceput cu amenințări, apoi a trecut la fapte, ca un adevărat războinic ninja, cu sabia-n mână. Deși antreprenorul a depus șapte plângeri penale, din martie până în prezent, Poliția din Ilfov nu a avut timp nici măcar să-l audieze pe atacator, în ultimele patru luni.

În satul Șindrilița, comuna Găneasa, de lângă București, Balta Șindrilița 2 pare o zonă liniștită, bună pentru agrement. Omul de afaceri Dragoș Gabriel Oțet s-a gândit să amenajeze balta, a-nceput să facă investiții, dar a fost atacat și amenințat cu moartea, de mai multe ori, de un sătean furios. Investițiile au început în decembrie 2021, iar primele atacuri s-au petrecut în martie. Convins că România e o țară normală, omul de afaceri a depus plângeri la Poliție și a așteptat să se rezolve situația pe cale legală, dar, după mai multe luni și atacuri succesive, polițiștii din Ilfov i-au spus că n-au timp de cazul lui, pentru că au foarte multă treabă.

Amenințările cu moartea la adresa omului de afaceri au început imediat după ce acesta a astupat fosele septice de pe marginea bălții și i-a desființat atacatorului țeava de scurgere a dejecțiilor și a apei menajere, începând să amenajeze drumul de acces spre lac și să îngrădească zona. „El pretinde că e balta satului și că drumul e al lui. M-a amenințat de mai multe ori că unul dintre noi doi trebuie să plece de acolo, apoi a venit cu sabia. Eu i-am desființat deversarea de la WC în baltă și nu mai poate să vină acolo când vrea el. Am chemat Garda de Mediu, Apele Române, i-au pus în vedere Primăriei să ia legătura cu el să astupe țeava, dar el nu are canalizare, nu are hazna, nimic. Nu a avut niciodată. Și am venit eu să-i desființez deversarea dejecțiilor în lac. Mai aveau și alții haznale pe care le-am astupat cu 5 camioane de pământ, dar ceilalți nu au spus nimic. Vreau să investesc, să fac și căsuțe, terasă, dar trebuie să izolez balta de sat. Am autorizație să îngrădesc balta, am făcut cadastrarea, am pus parii de îngrădire, iar el i-a scos și i-a aruncat, acum câteva zile. I-am mai făcut o plângere, dar degeaba. Face pe nebunul, ca să facă ce vrea el în sat și e lăsat în pace. Are și permis de conducere, deci nu e nebun”, a explicat omul de afaceri.

Singura lege aplicabilă: OMERTA

Pe 17 mai, săteanul furios a trecut la fapte, cu sabia-n mână. A fost filmat cu mai multe telefoane mobile, au existat mulți martori, dar Poliția Ilfov nu-l consideră un pericol. Omul mai spune că imediat după atac a sunat la 112, dar polițiștii au venit și au plecat, fără să-l deranjeze pe atacator, pe motiv că nu l-au găsit acasă. „Ne-a atacat cu sabia, pe baltă. Pe mine m-a tăiat la umăr, dând cu sabia spre cap, iar pe fiul meu l-a tăiat la picior. Am fost la IML și era un medic de vreo 35 de ani, cu niște studenți. Mi-a dat două zile de spitalizare și fiului meu - o zi, spunând că sunt răni superficiale, că puteam să fim loviți cu orice, nu neapărat cu sabia, deși noi am filmat tot, cu telefoanele”, a povestit victima atacurilor, pentru Jurnalul. Nici pentru amenințările cu moartea, nici pentru atacul cu sabia, cu dovezi clare și martori, nici pentru faptul că deține o sabie ninja și iese cu ea să-și facă „dreptate”, săteanul nu a fost nici măcar audiat, timp de patru luni, de polițiștii din Ilfov. Nici măcar amendat pentru tulburarea liniștii publice nu a fost.

Atacatorul nu a fost găsit acasă

Explicația pe care victima a primit-o de la polițiștii din Ilfov e halucinantă: nu l-au anchetat, pentru că nu era la domiciliu când au venit să constate faptele. „Polițiștii au venit să constate, nu l-au găsit acasă și au plecat, iar în procesul verbal au încadrat fapta ca pe o lovire oarecare, nu cu sabia și nu amenințare cu moartea”, mai spune victima. Sabia care se vede în imaginile filmate de victime și de martori e una specială, o sabie ninja cu mâner roșu, despre care un specialist în arme albe ne-a explicat că poartă un fel de semnătură a unui clan mafiot, fiind făcută la comandă. Orice astfel de armă albă e deținută ilegal în România și constituie faptă penală însăși deținerea ei, dar polițiștii din Ilfov nu au fost impresionați, lăsând atacatorul să-și facă legea în continuare, pe balta pe care o consideră a lui. Iar amenințările continuă, în fiecare zi, fără intervenția Poliției. „Ultima oară a venit peste mine în sat, săptămâna trecută. M-a amenințat din nou cu moartea. M-am dus la Poliție și le-am spus: «Măi, oameni, buni, viața mea e în pericol, viața copilului meu, a familiei. Mă amenință că-mi taie picioarele și-mi omoară familia», dar ei n-au timp să rezolve dosarul”. Lipsa de reacție a polițiștilor din Ilfov este absolut inexplicabilă, în acest caz, mai ales pentru că se cunoaște activitatea infracțională anterioară a atacatorului. În materialul filmat de victime, în cursul atacului cu sabia, bărbatul se și laudă că a făcut șapte ani de pușcărie, spunând că nu se teme de Poliție.

În atâtea luni, după ce am depus șapte plângeri penale, nici măcar nu a fost chemat la audieri. Sâmbătă a mai ieșit o dată după mine pe stradă, să mă amenințe să plec de acolo, că altfel mă taie cu sabia.

Dragoș Gabriel Oțet, om de afaceri

„Doi și-un sfert” e pe urmele polițiștilor

Activitatea polițiștilor din toată țara este monitorizată permanent de „Doi și-un sfert”, care și-a intensificat acțiunile în ultima perioadă. Surse din cadrul IGPR ne-au explicat că sunt în derulare foarte multe anchete, pentru mai multe abateri de acest fel. Despre polițiștii din Ilfov, în IGPR se spune de aproape 20 de ani că sunt un fel de „stat în stat”. Chiar săptămâna aceasta, Direcţia Generală de Protecţie Internă (celebrul „Doi și-un sfert”) a lansat raportul pe anul 2021, din care reiese că a trimis organelor de urmărire penală peste 600 de informări cu privire la riscuri de corupţie în cadrul personalului MAI, doar pentru anul trecut. Corupţia din cadrul MAI este considerată o vulnerabilitate a Ministerului de Interne. Surse din Poliție ne-au spus că cele mai multe anchete sunt în Ilfov, Maramureș, Dolj și Giurgiu.

Chiar dacă accelerarea activității „Doi și-un sfert” a pornit de la nevoia de a prinde polițiștii care au pus în pericol lupta cu pandemia, anchetele DGPI vizând „deficienţe şi ilegalităţi privind desfăşurarea campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19”, s-au descoperit și colaborări ale polițiștilor cu mafia: „Implicarea personalului MAI în fapte de corupţie, inclusiv prin divulgarea de informaţii clasificate sau nedestinate publicităţii rezultate din activitatea profesională, în vederea sprijinirii unor grupuri de interese, precum şi implicarea personalului MAI în activităţi infracţionale sau incompatibile cu statutul profesional; Afectarea procesului decizional şi a capacităţii operaţionale a structurilor MAI, pe fondul legăturilor permanentizate de factorii decidenţi cu exponenţi ai grupurilor de interese, în scopul realizării unor deziderate personale sau de grup, prin folosirea abuzivă a autorităţii publice în exercitarea actului administrativ şi de justiţie, precum şi deturnarea şi utilizarea în interes propriu a instrumentelor instituţionale; Deficienţe grave de natură logistică, financiară, de resurse umane care afectează capacitatea de acţiune şi intervenţie a efectivelor MAI”.

Terenuri folosite zeci de ani, considerate proprietăți

Săteanul furios care l-a atacat cu sabia pe omul de afaceri, pretinde că acesta nu ar avea dreptul să folosească malul bălții Șindrilița 2, pentru că terenul respectiv e al lui și al vecinilor. La această situație a contribuit foarte mult problema cadastrării din România și necunoașterea legislației. În ultimii 25 de ani, planurile cadastrale au fost permanent modificate, de foarte multe ori abuziv, dar multe dintre probleme provin și din faptul că proprietarii care au avut chitanțe de mână în loc de acte de vânzare-cumpărare pe terenuri nu și-au făcut la timp cadastrarea. Chiar și așa, terenul de la malul unei ape nu poate aparține, conform legii, proprietarilor care au casele pe malul lacului, însă mulți dintre cei care până acum au folosit acele terenuri nu cunosc legislația și se consideră victime ale abuzului autorităților și ale unor investitori. Oamenii nici nu au fost informați de autorități, iar după ce au deținut acele proprietăți zeci de ani, acum sunt convinși că este terenul lor și cineva a intrat abuziv pe proprietatea lor.

Cazul de la Șindrilița 2 e singular doar prin atacul cu sabia și amenințările cu moartea, însă astfel de situații, din punct de vedere administrativ, se întâlnesc în multe locuri din țară.