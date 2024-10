Legea indexării pensiilor militare e doar „praf în ochi”. S-a votat, dar nu se va putea aplica

Pensionarii militari nu-și primesc integral drepturile bănești, din cauza neaplicării în integralitate a Legii 223/2015, dar în paralel s-a lansat celebrul slogan care a convins aproape pe toată lumea că toți cei care ies la pensie din structurile de apărare au „pensii speciale nesimțite”. Mai mult, pensiile lor nici măcar nu s-au indexat cu rata inflației, precum cele civile. Acum s-a votat un prim proiect de lege pentru indexarea pensiilor militare, dar cineva a reintrodus în text un amendament care ar putea anula legea, deși fusese discutat și eliminat.

Marți, Camera Deputaților a votat o modificare legislativă pentru indexarea pensiilor militare, dar aceasta ar putea rămâne doar „praf în ochi” pentru militari, înainte de alegeri. „Acest proiect nu va ajunge să producă efectele pe care ni le dorim. Unul dintre contestatarii proiectului, deputatul Bogdan Rodeanu de la USR, a semnalat destul de pertinent (spunem noi) situația în care se află acest proiect, care a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ și ai cărui inițiatori (grupul PNL) au ales să ignore solicitările enunțate de șeful consiliului. Potrivit documentului, inițiatorii Plx-540/2024 ar fi trebuit să ofere niște clarificări, lucru pe care nu l-au făcut, iar acesta este un motiv pentru care domnul Rodeanu consideră fără drept de tăgadă că proiectul va fi declarat neconstituțional”, a explicat Georgeta Gheorghe, președinte al Asociației Rezerviștilor Militari din Interne și Apărare - ARMIA.

Aceasta mai arată că legea va fi, în mod cert, trimisă la CCR de către USR, pentru că a putut observa încă de la dezbateri ce reacții și argumente au avut reprezentanții acestui partid. „Deputatul USR a oferit exemplele altor acte normative declarate neconstituționale pentru că nu au respectat solicitarea Consiliului Legislativ, iar deputatul USR Claudiu Năsui nu a ratat nici de data asta ocazia să exerseze pronunția articulată și cu accent foarte sonor a sintagmei „pensii speciale”. Cred că face deja parte dintr-un exercițiu de dicție, pentru că a ținut morțiș să enunțe de mai multe ori (prea multe, aș zice) că militarii încasează pensii speciale, iar inechitățile nu sunt în interiorul sistemului de pensii militar, ci între pensiile publice și cele speciale”, le-a explicat liderul ARMIA rezerviștilor, într-o comunicare internă.

Amendament neconstituțional, reintrodus și votat

Militarii așteaptă acum soluții salvatoare, deși au putut vedea cum nici măcar nu s-a ținut cont de amendamentele lor, la votul din Camera Deputaților. „Unul dintre puținele amendamente bine redactate, introdus de deputatul Coarnă (Dumitru Coarnă, fost lider sindical al polițiștilor - n.r.), a fost respins. Prea bun, prea ca la țară... probabil. În fine, una peste alta, proiectul a trecut de comisii, a fost votat și în plenul Camerei Deputaților și va pleca la Senat. Încă are nevoie de ajustări, pentru care A.R.M.I.A se va asigura că vor fi depuse propuneri, dar sentimentul că deznodământul este deja hotărât în defavoarea noastră nu dispare. Azi, mai mult ca oricând, eu am simțit că această propunere legislativă este sortită eșecului, chiar cu concursul inițiatorilor. Nu mă rog decât să mă înșel. Nu am orgolii. Prefer să nu fie așa cum cred, decât să trăim o dezamăgire”, a mai comunicat președinta A.R.M.I.A. colegilor rezerviști.

Aceeași asociație a militarilor în rezervă mai arată că proiectul nu are în spate și un calcul al impactului bugetar și a fost „făcut pe genunchi”. Rezerviștii nu înțeleg nici de ce articolul suspectat de neconstituționalitate fusese eliminat la comisiile parlamentare, dar varianta votată de Camera Deputaților îl conține, punând în pericol legea, pentru că după ce articolul a reapărut în proiect și a fost votat, se poate trimite legea la CCR, după ce va fi votată și de Senat.

Se strâng liste de propuneri

Până la votul din Senat, structurile militarilor se reorganizează, strângând liste cu revendicări. Primele solicitări - mult mai vechi - se referă la aplicarea în integralitate a Legii salarizării și a Legii pensiilor militare de stat.

Mitingul organizat de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), vineri, 25 octombrie, în fața Guvernului, a strâns zeci de mii de nemulțumiți din structurile militare care au încercat încă o dată să explice de ce pensiile militare nu sunt „speciale” și nici „nesimțite”. Dimpotrivă, prin neaplicarea integrală a legii și neindexarea pensiilor militare, exact militarii pensionați au fost, în ultimii 10 ani, cei mai dezavantajați, la plata drepturilor bănești din pensii.

Militarii care au protestat la finalul săptămânii trecute cer aplicarea integrală a Legii nr. 233/2015 și eliminarea tuturor „consolidărilor” aduse, neconstituțional, prin OUG-uri; acordarea soldei de grad și a drepturilor conexe, inclusiv rezerviștilor, așa cum s-a prevăzut pentru cadrele militare active, prin OUG 26/2024 - forma acceptată de rezerviști pentru Plx 540/2024. Rezerviștii mai cer reintroducerea „sporului de armată” pentru civilii angajați în structurile SAOPSN, „deoarece au obligații și restricții similare cadrelor” - arată SCMD.

SCMD a protestat încă din octombrie 2017 față de modificările legislative care le-au tăiat militarilor din drepturile bănești. Reprezentanţii SCMD arătau, încă de atunci, că „prin Legea nr. 153/2017 a salarizării unitare, au fost coborâţi coeficienţii de salarizare a militarilor şi poliţiştilor, în bătaie de joc, la cote ce fac meseriile respective neatractive pentru tineri. Astfel, Şeful Statului Major al Armatei Române are coeficientul de salarizare 4,36, similar unui balerin angajat la Opera de Stat sau unei secretare de primărie”.

În ceea ce-i priveşte pe rezervişti, „a căror Lege a pensiilor militare de stat, a fost deja distrusă de Ordonanţa 57/2015 a Guvernului Cioloş”, SCMD arăta că aceştia „au fost complet decuplaţi de structurile active, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2017, care legiferează, împotriva lor, discriminarea faţă de civili şi dubla impozitare”.

Tot din 2017 a pornit scandalul legat de confuzia creată între pensiile speciale și cele militare. Această confuzie a fost folosită în discursurile politice, până astăzi, în detrimentul cadrelor militare în rezervă, dintre care multe au venituri mai mici decât pensionarii civili.

SCMD a solicitat, în mai multe rânduri, încetarea discriminării militarilor și a rezerviștilor cărora li se încalcă drepturile ce decurg din solda de grad și executarea misiunilor de luptă, atât pe teritoriul României, cât și în afara granițelor țării.

