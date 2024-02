La mătură, pentru ispășirea păcatelor. Muncă în folosul comunității la instituții publice

Condamnat pentru ultraj, trimis la Protecția Copilului

Persoanele care efectuează zile de muncă neremunerată la diferite instituții publice sunt din două surse: fie cei care plătesc în acest fel pentru fapte penale fără periculozitate, fie care nu au plătit diferite amenzi și datorii și primăriile s-au văzut nevoite să ceară instanțelor să îndrepte lucrurile.

Cei care vin în urma unor dosare penale semnează, la instanță, înainte de condamnare, un acord. Instanța mai are însă și scăpări. Un individ condamnat pentru ultraj după ce a amenințat cu moartea mai mulți polițiști a fost condamnat la 4 ani și șase luni de închisoare cu suspendare, dar și să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Judecătorii au considerat că el poate sta pe lângă persoane vulnerabile deși a comis o infracțiune considerată cu grad de periculozitate. Este una dintre situațiile în care, ca să nu existe probleme, reprezentanții instituțiilor îi trimit, sub supraveghere, la activități în care nu au contact cu beneficiarii. Așa că bărbatul va ajunge la salubrizarea unor spații administrative.

„În 2023 am avut 6 persoane care au prestat activități de curățenie, igienizare, întreținere a spațiilor verzi. Ținem legătura cu Serviciul de Probațiune, se face o fișă de pontaj, se întocmește un raport și dânșii verifică totul. Nu am avut probleme, au respectat ce li s-a cerut și consider că e interesul lor să facă asta pentru că ei trebuie să execute acele zile. Sunt în supravegherea șefilor de centre”, a spus pentru Jurnalul, Tatiana Eftime, directorul DGAPSC Argeș.

Primăria Pitești a dat în judecată datornicii

În 2023, Primăria Municipiului Pitești a mers la instanță cu 102 acțiuni de înlocuire a amenzilor cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității. 44 de cauze au fost deja admise și sunt puse în executare, 12 persoane au achitat amenzile după ce au ajuns în instanță și alte 46 de dosare sunt în lucru.

„Avem persoane care prestează muncă neremunerată pentru datoriile neplătite și sunt direcționate la activități gospodărești în cadrul Cimitirului «Sfântul Gheorghe», la Grădina Zoologică, în parcurile din oraș. În ceea ce privește condamnările aflate în gestionarea Serviciului de Probațiune, activitățile se efectuează în cadrul Administrației Domeniului Public - la zoo și la cimitir”, a declarat pentru Jurnalul, Cristina Munteanu, consilier comunicare Primăria Pitești.

Mioveni: o oră de muncă scade 38 de lei din amendă

Și Primăria Mioveni a mers în fața judecătorilor cu 29 de persoane care aveau de achitat amenzi, dar nu au făcut-o. Pentru toate situațiile au fost emise mandate, iar amenzile, care aveau o valoare de 252.000 de lei, au devenit 6.539 de ore de muncă în folosul comunității, la Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni. Mulți dintre ei sunt trimiși să ajute la activitățile din cadrul Adăpostului de câini din Racovița.

„Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în cursul anului 2023 a întocmit actele de procedură pentru prestarea activităților efectuate de un număr de 58 de persoane obligate la muncă în folosul comunității” - Primăria Mioveni