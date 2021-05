O tentativă anticorupție a PSD a distrus unitățile protejate

Persoanele cu dizabilități sunt în continuare dezavantajate și descurajate în România, prin legislația greoaie și neclară. O modificare legislativă din 2017 a desființat, practic, unitățile protejate în care lucrau persoane cu nevoi speciale, lăsând sute de oameni fără posibilitatea de a lucra. Un ONG a dat în judecată statul român și a obținut o decizie favorabilă din partea Curții Constituționale, s-au făcut și alte modificări legislative în favoarea persoanelor cu dizabilități, însă procesul de reautorizare a unităților protejate este în continuare foarte greoi, pentru că unii funcționari, care ar trebui să avizeze dosarele, nu cunosc încă legislația la zi. Cei care ar trebui să beneficieze de legile speciale sunt obligați să muncească în aceleași condiții ca și ceilalți, chiar dacă au dizabilități.

Alexandru Lupoiu și-a deschis o florărie la Fieni. Este un tânăr de 20 de ani, foarte talentat și ambițios, care nu vrea să-și irosească viața așteptând să fie ajutat, ci își dorește să creeze și să aibă succes. Dar nu a putut beneficia, până acum, de prevederile legislative care scutesc de taxe și impozite persoanele cu dizabilități, deși are acest drept. „Atunci când m-am gândit să-mi deschid o afacere credeam că pot beneficia de scutirile de taxe, dar mi s-a spus că nu este posibil și, dacă vreau, să deschid firma ca orice altă persoană fără dizabilități. Asta nu m-a descurajat, ba chiar m-a ambiționat. Am deschis florăria acum o lună, fiind și un cadou de ziua mea, la împlinirea vârstei de 20 de ani. Sunt pasionat de aranjamentele florale și oamenii apreciază ceea ce fac eu. Am deja comenzi pentru evenimete și le fac singur, pentru că nu pot să angajez alte persoane”, povestește Alexandru. În cazul lui, cu încadrarea la gradul I de dizabilitate, dar nefiind pensionat pe caz de boală, tânărul ar avea dreptul să-și înregistreze florăria ca unitate protejată, dar mai are de așteptat până când înțeleg și funcționarii de la instituțiile statului care mai este legea în vigoare, după multiple modificări suferite de această parte a legislației, din 2017 până astăzi.

Schimbarea care a lovit sistemul

Cadrul legislativ pentru persoanele cu dizabilități a devenit un nod gordian, după ce fostul guvern PSD a eliminat unitățile protejate, crezând că poate aduna, astfel, mai mulți bani la bugetul statului, prin OUG nr. 60/2017. Scopul declarat de guvern era acela de a elimina frauda din sistemul care avantaja persoanele cu dizabilități. După introducerea în legislație a unităților protejate și a scutirii de taxe, într-un anumit cuantum, a acestora, cei care au vrut să scape de unele plăți către stat au inventat un sistem prin care cumpărau fictiv produse și servicii de la astfel de firme sau intermediau contractele. Motivarea pentru modificările din OUG 60 a fost că a crescut numărul firmelor, dar nu și al angajaților cu dizabilități: la nivelul anului 2008 figurau 1.027 persoane cu dizabilități angajate în 280 de unități protejate, în 2016 erau autorizate 732 de unităti protejate cu un număr de 2021 persoane cu dizabilități angajate. În timp ce numărul unităților protejate s-a triplat, în perioada 2008-2016, numărul persoanelor cu dizabilități angajate în această formă de muncă a crescut cu mai puțin de 1.000 de salariați. Doar că modificarea legislativă prost făcută în 2017 a eliminat total posibilitatea pe care o aveau persoanele defavorizate de a fi incluse pe piața muncii, pentru că acești oameni nu pot da randament precum cei fără probleme de sănătate. Astfel s-a ajuns ca din peste 700 de unități protejate să mai rămână doar 4, anul trecut, tocmai pentru că aceste firme nu fac față competiției cu firmele concurente care nu au angajat persoane cu nevoi speciale. Astăzi s-a revenit la o creștere a numărului de unități protejate, pentru că a reînceput procesul de acreditare, conform noilor norme, însă acesta este greoi. Sunt deja autorizate peste 100 de astfel de firme.

Se așteaptă plata despăgubirilor

În plus, nu toți funcționarii știu care este situația actuală a legii, fiind și o problemă de birocrație care cel puțin îi descurajează pe cei care vor să muncească sau să-și creeze unități protejate, fiind persoane cu dizabilități. Ministerul Muncii nu a făcut o campanie de informare, în acest sens, pentru a elimina haosul din sistem. „Am făcut mai multe demersuri, în paralel. Am dat statul în judecată, am câștigat la CCR, iar decizia este favorabilă și a venit la finalul anului trecut. Dosarul s-a întors la Curtea de Apel, pentru despăgubirile materiale pe care le-am solicitat. Dar noi, în luna august 2020 am reușit să modificăm Ordonanța (60/2017 – n.r.), înainte de decizia CCR. Practic, unitățile protejate își puteau reîncepe activitatea, înainte de a veni decizia CCR. Apoi, Parlamentul a trebuit să se mai uite pe textul legii și să modifice articolele care nu erau în concordanță cu noile modificări. S-a eliminat intermedierea dintre unitățile protejate și firme”, a explicat, pentru Jurnalul, Angela Achiței, Antreprenor Social și Președinte Fundaţiei „Alături de Voi”, din Iași. ONG-ul a atacat în instanță OUG 60/2017 și a reușit să obțină, apoi, modificări ale legilor 145/2020 și 193/2020. Statul este acum bun de plată, pentru perioada în care unitățile protejate au înregistrat pierderi, dar persoanele cu dizabilități încă nu pot profita de cadrul legislativ favorabil, decât în măsura în care sunt consiliate și ajutate de un ONG, dacă nu cunosc foarte bine noile prevederi.

Firmele create în baza legislației internaționale care include întreprinderile sociale au reușit să funcționeze, mai mulți ani, în favoarea persoanelor cu dizabilități care au fost angajate, chiar dacă nu s-a ajuns la o lege care să permită înființarea întreprinderilor sociale în România. Aceste firme au funcționat ca unități protejate, până la modificarea legislativă, apoi s-au închis, după ce au rămas fără contracte. Acum se pot reautoriza, dar oamenii sunt nevoiți să ia aproape totul de la început, după ce au trimis angajații acasă. Noile condiții sunt în favoarea persoanelor cu dizabilități. Unitățile trebuie să aibă cel puțin trei astfel de persoane angajate și să vândă doar produse și servicii create de persoanele cu dizabilități.

