Cum vor aleșii să salveze agricultura României: Interzicerea exportului la miei și viței, crearea diviziei de creștere a animalelor

Inițiatorul propunerii legislative, un deputat cu dosar penal după ce, în vară, și-a lăsat oile să pască pe pășunea altcuiva, susține că măsurile propuse vor da posibilitatea fermierilor să folosească cerealele - care, altfel, s-ar exporta - pentru creșterea animalelor din propriile ferme.

Propunerea legislativă „pentru sprijinirea dezvoltării agriculturii” a fost pusă pe masa senatorilor, la începutul acestei săptămâni, de deputatul Ciprian Ciubuc, intrat în Parlament pe listele AUR, în prezent fiind neafiliat.

Potrivit acestuia, proiectul de lege stabilește măsuri prin care se vor „stimula și susține creșterea, exploatarea și alimentația la speciile de animale de interes zootehnic prin folosirea resurselor de hrană produse în țară, având ca scop protejarea agriculturii românești, dar și a stimulării creșterii bovinelor și ovinelor”.

„Constatăm că în acest domeniu în țara noastră s-a înregistrat un regres deoarece au dispărut exploatațiile (cooperativele agricole sau întreprinderile agricole de stat) care dădeau esență și posibilitatea dezvoltării în ritm susținut a agriculturii. Ne referim la sectorul producției de cereale, producțiilor de câmp, dar și la sectorul zootehnic”, arată deputatul în expunerea de motive.

Cu toate că ponderea acestui sector la formarea produsului intern brut a scăzut în ultimii ani, agricultura rămâne una dintre ramurile importante ale economiei naționale, mai spune acesta, precizând că, din datele statistice ale INS, se observă „preocuparea pentru refacerea exploatațiilor agricole la un nivel de mărime adecvat, care să asigure un bun randament în exploatare în domeniul agriculturii”.

Creșterea producției și a consumului intern de carne de oaie și vită

Concret, în proiectul legislativ sunt stabilite mai multe obiectivele, printre care:

- Stimularea creșterii efectivelor de ovine și bovine în zonele montane;

- Creșterea consumului intern de carne de oaie și de vită pe cap de locuitor;

- Creșterea greutății de tăiere la bovine pentru obținerea unui randament ridicat de carne în carcasă;

- Stimularea agriculturii și a folosirii cerealelor de pe piața internă.

De asemenea, se urmărește „stimularea organizării de exploatații sau asociații, în vederea creșterii tineretului ovin și bovin pentru îngrășare, în vederea asigurării cu carne a pieții interne, dar și în vederea reprezentării intereselor în relație cu furnizorii de imputuri și beneficiari ai produselor realizate”, conform documentului.

Totodată, inițiativa are ca obiectiv promovarea activității de ameliorare a efectivelor de ovine și bovine pentru mărirea și îmbunătățirea producției de carne: „Ameliorarea efectivelor de ovine pentru producțiile de lapte și carne prin folosirea însămânțărilor artificiale cu berbeci și țapi cu înaltă valoare de ameliorare”.

Pentru relansarea și susținerea acestui sector în vederea asigurării necesarului de carne pentru consumul populației, prin această lege „se are în vedere creșterea cantitativă și calitativă a producției de carne de bovină și ovină”, stipulează proiectul de act normativ.

Mieii sub 40 kg, interziși la export

Dacă obiectivele sunt multe, măsurile prevăzute în document se limitează la două și vizează interzicerea exportului de miei și viței și obligarea unor agricultori să crească și animale.

„Se interzice pe tot parcursul anilor 2025 - 2026 exportul de tineret bovin sub greutatea de 400 kg și exportul de tineret ovin sub 40 kg”, stipulează proiectul de lege. Practic, la 40 kg, mieii sunt deja oi, iar vițeii ajung la greutatea de 400 kg după vârsta de un an.

Suprafața mare de pășuni, spune inițiatorul, precum și o cantitate mare de produse secundare de la producția vegetală, ce pot fi valorificate ca furaje la oi și vaci „sunt folosite mult mai eficient pe piața internă prin măsurile impuse timp de doi ani prin interzicerea unor exporturi”.

De asemenea, „agricultorii, care lucrează minimum 300 ha, sunt obligați fie din capitalul propriu, fie în asociere cu alți fermieri, fie în colaborare cu altă fermă să creeze o divizie de creștere a animalelor pentru valorificarea, în proporție de peste 30% pe piața internă, precum și în scopul producerii cerealelor destinate furajării tineretului ovin, taurin și a bovinelor adulte în perioada de finisare”, mai prevede documentul.

Deputatul amintește că agricultorii din mai multe țări europene, inclusiv din țara noastră, au protestat în acest an, în orașele mari.

„Protestele fermierilor din România de la începutul anului 2024 au adus la lumină noianul de dificultăți cu care au ajuns să se confrunte în ultimii 3 ani de secetă și de implicații negative pornind de la războiul din Ucraina și continuând cu creșterile alarmante ale prețurilor de la combustibil, îngrășăminte, pesticide, rate la bănci pentru utilajele achiziționate în leasing și ajungând la situația revoltătoare provocată de prețul de dumping al cerealelor provenite din Ucraina de o calitate proastă și foarte proastă, care însă le-a dat agricultorilor lovitura cea mai mare. (…) Exasperarea fermierilor are mai multe cauze: venituri insuficiente din cauza unor prețuri prea mici în raport cu costurile de producție, constrângeri administrative și de mediu în creștere”, se arată în expunerea de motive.

Urmărit penal pentru că și-a lăsat oile să pască pe pășunea altcuiva

Deputatul Ciprian Ciubuc este urmărit penal de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru distrugere, după ce a fost acuzat că a lăsat o turmă de oi să pască pe un teren care nu îi aparţinea. În comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din luna iulie, procurorii au afirmat că Ciubuc a distrus o cultură de lucernă și trifoi din satul Gura Văii, comuna Girov, județul Neamț, pe o suprafață de 640 de metri pătrați, care aparținea unui alt proprietar. Prejudiciul estimat de procurori este de 5.000 de lei.



