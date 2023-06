Drulă, Cioloș și Simion vor să se facă șefi peste profesori. Partidele din opoziție se cațără pe conflictul sindical

Surse din mai multe județe au declarat că politicienii din opoziție încearcă să creeze noi sindicate, pentru a prelua forța reprezentată de profesorii nemulțumiți. Politicienii profită de necunoașterea cadrelor didactice, pentru a le transforma în vectori de imagine pentru partidele politice, înainte de anul electoral 2024.

Profesorii se simt trădați de liderii sindicatelor, după ce s-a acceptat o ofertă a Guvernului pe care majoritatea susține că nu a votat-o. În unele orașe continuă acțiunile de protest în stradă și au fost făcute anunțuri, pe rețelele de socializare, pentru a se picheta inclusiv sediile sindicatelor. În județele cu cei mai mulți protestatari nemulțumiți, care ar fi dorit continuarea grevei, s-au născut și noi lideri care cer demisiile președinților celor două federații sindicale din învățământul preuniversitar, Simion Hăncescu (FSLI) și Marius Nistor (FSE „Spiru Haret”).

Surse din mai multe județe au explicat, pentru Jurnalul, că în spatele acestor noi nuclee sindicale stau, de fapt, partidele politice din opoziție, respectiv USR, REPER și AUR. „Acum trei zile, noi am început să comunicăm foarte mult pe grupuri de WhatsApp și pe Facebook. Ne-am transmis opiniile, nemulțumirile și am făcut împreună calcule. Am stat până noaptea târziu, a fost o efervescență cum n-am mai trăit. M-am bucurat și am simțit că în sfârșit putem schimba ceva, că suntem o forță reală și că decizia finală nu va depinde de vreo negociere între guvern și lideri, așa cum ni s-au și dat asigurări, în toată această perioadă. Apoi am văzut că a fost lansată o petiție prin care se cere demisia președinților celor două federații, dar petiția pentru care mulți colegi se bucură este a unui ONG care are legături foarte strânse cu partidul lui Dacian Cioloș și a avut în trecut și cu USR. Colegii noștri, fiind profesori, nu cunosc dedesubturile politicii din România. Am înțeles, în momentul lansării petiției, că tot ce am sperat noi e confiscat politic”, explică un profesor din județul Maramureș.

Noii lideri sunt membri de partid

La Iași, protestul profesorilor s-a transformat într-o adevărată mișcare de rezistență și se iese în continuare în stradă. Și aici am găsit lideri ai unui partid din opoziție, cu ajutorul unor cadre didactice care au reușit să-i identifice pe cei care doresc să preia ștafeta luptei sindicale. „Am discutat mult, în grupurile de profesori, iar una dintre cele mai vocale doamne ni s-a părut că ar vrea să creeze un nou sindicat. Ne-a dat, într-adevăr, foarte multe repere, dar ulterior am aflat de la o altă colegă de-a noastră că doamna a candidat, la ultimele alegeri, pe listele USR. Probabil că acum vrea să ne folosească pentru viitoarea campanie electorală. Am fost în stradă, în ultimele zile, dar acum mă retrag, pentru că am pierdut lupta, dar nici nu vreau să particip la o încercare de deturnare a mișcării sindicale către o campanie electorală”, a explicat o profesoară din județul Iași.

Din informațiile venite de la profesorii din județul Suceava, liderul mișcării de protest față de sindicate, cel care s-a profilat ca potențial creator al unui nou sindicat, a fost identificat ca membru AUR. „Am fost convins că vom avea un nou lider și că va putea să ne reprezinte. Zilele acestea am sorbit fiecare postare a lui, mi s-a părut totul foarte logic, analizat cu maximă luciditate și cu implicare. Chiar am apreciat că a fost cineva care le-a făcut calcule, a stat nopți la rând să cerceteze, să analizeze și să ne transmită informații valoroase. Apoi am aflat că respectivul domn este membru AUR. Este profesor, dar este implicat politic și deja a-nceput să strângă adepți pentru crearea unui nou sindicat, la toamnă. Aș fi mers către noul sindicat, dar implicarea sa politică m-a determinat să mă retrag, pentru că mi-am dat seama că toate acele analize veneau de la un partid, nu de la o persoană care a făcut asta pro bono, pentru a-și ajuta colegii profesori”, spune o sursă din Suceava.

Se pregătesc de alegerile de anul viitor

La începutul grevei profesorilor, USR și AUR au protestat în Parlament, pentru a susține cadrele didactice. La fel se întâmplă acum în fiecare oraș mare și în fiecare județ, unde membrii partidelor politice din opoziție încearcă să preia forța sindicală de partea lor, promițându-le cadrelor didactice o mult mai bună reprezentare sindicală, după eșecul actualelor federații. Cei care află că noii lideri sunt implicați politic fac un pas înapoi, însă multe cadre didactice nu sunt obișnuite cu aceste trucuri folosite frecvent de politicieni și nu înțeleg ce se întâmplă.

„Am făcut politică, în ultimii 20 de ani, am participat la mai multe rânduri de alegeri, în județul meu, știu ce înseamnă o structură județeană de partid și câtă nevoie au acum cei din opoziție de noi membri, mai ales de profesori, în teritoriu, pentru că n-au candidați nici la locale. Am văzut că deja este deturnată lupta către formarea unor noi structuri sindicale, dar în spate sunt oameni din USR, REPER și AUR, care nu vor face decât să schimbe macazul, trecând forța sindicală de la PSD și PNL spre micile formațiuni politice care acum sunt în opoziție. Iar anul viitor ar putea câștiga alegerile, chiar cu ajutorul profesorilor care astăzi sunt nemulțumiți. E o foarte bună strategie și probabil îi vor păcăli pe mulți. Nu achiesez”, explică un profesor, fost candidat pe listele unui partid politic din județul Neamț

Profesorii care acum sunt încă supărați ar face mai bine să verifice noii lideri pe care i-au găsit, în aceste zile, pe rețelele de socializare. Înainte de a se înscrie în noile sindicate, ar fi bine să afle dacă acei lideri nu sunt cumva susținuți politic.

Profesor din județul Suceava