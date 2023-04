Pătrunjelul bio sau ecologic, între minciună şi certificare

După principiul dau un ban, dar știu că mănânc ceva sănătos, mulți acceptă un preț mai mare din dorința de a avea în alimentație produse netratate chimic. Cum poți avea siguranța că produsul este ceea ce susține producătorul că este? Cel mai des trebuie să îi crezi pe cuvânt pe cei care îşi vând produsele. Specialiştii spun că există o diferenţă între produse bio şi cele ecologice certificate. Cei care au pe etichetă „produs ecologic” trebuie să prezinte și certificatul!

Dacă în magazin produsele ecologice sunt certificate și clienții au siguranța calităţii lor, la producători situația este diferită. Puțini sunt cei care pot face dovada că produsele lor sunt ecologice, deși majoritatea agricultorilor susțin că folosesc numai îngrășământ natural atunci când trebuie să își vândă produsele. Pieţele sunt pline de produse „bio”, unii chiar scriu asta pe etichetă. Fiecare are argumente solide atunci când îşi laudă marfa. „Eu mă ocup cu grădinăritul de când mă ştiu. Şi copiii mei au învăţat de la mine. Avem solarii în care cultivăm ceapă, usturoi, salată, lobodă, de toate. Vând în piaţă de peste 30 de ani. Ştie toată lumea ce produse bune am. Nu folosesc îngrăşământ chimic, sunt bio. Eu pun doar bălegar. Cine nu mă crede să vină la mine acasă. Le arăt solariile, le arăt bălegarul de la grajduri. Eu nu sunt ca alţii care au luat certificate de producător şi ei stau la bloc, nu au nicio palmă de pământ. Dacă îmi vedeţi mâinile, sunt mâini muncite”, spunea tanti Florica, un cunoscut agricultor din Ştefăneşti-Argeş.

Doi termeni care nu trebuie confundați

Să nu facem confuzia între produsele bio, crescute în gospodării, fără pesticide, şi produsele ecologice certificate, spun specialiştii. Una este să avem un ou de la găina din ogradă, pe care o hrănim cu porumb şi grâu, şi atunci ştim că este bio, alta este ca pentru acelaşi ou să avem dovada că este ecologic prin certificarea de către un organism autorizat.

„Produsele bio sunt făcute în mod natural, fără pesticide. Produsele ecologie sunt fără pesticide, dar sunt analizate. Produsele ecologice primesc anual un certificat. Producătorii ecologici sunt monitorizaţi de către organizaţii de control acreditate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ei sunt cei care iau probe de sol, probe de produs, le duc la analiză şi scriu în certificat că este ecologic, că este în anul doi de conversie sau că în produs s-au găsit diverse reziduuri. Atunci când sunt găsite reziduuri se dă un termen în care trebuie să fie rezolvată problema”, a explicat, pentru Jurnalul, Tiberiu Curea, consilier în cadrul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Argeş.

Fără chimicale

Un agricultor care se află în perioada de conversie explică ce tehnici şi îngrăşăminte foloseşte şi cum este monitorizat pentru a obţine certificatul ecologic. A cumpărat un teren, în comuna Albota, judeţul Argeş, în urmă cu 10 ani, şi l-a cultivat. Este o afacere de familie, în care muncesc părinţii, fraţii şi nepoţii. La început foloseau îngrăşământ macerat din urzici sau din bălegar.

„Facem agricultură de aproximativ 10 ani, dar în urmă cu aproximativ doi ani am intrat în conversie ecologică şi în septembrie anul acesta urmează să primim certificatul. Suntem monitorizaţi de o instituţie care urmăreşte să folosim seminţe ecologice, netratate, certificate şi să nu utilizăm niciun fel de tratament chimic în perioada de creştere a plantelor. Noi punem gunoi de grajd învechit şi tratamente bio. Până acum doi ani foloseam numai îngrăşământ macerat din urzici, dar acum le folosim în paralel, că şi dăunătorii au devenit mai rezistenţi. Nu folosim căldură în solarii, doar folia protectoare, că ne-ar costa foarte mult. Iarna mai punem o folie în plus. La legumele ecologice, timpul în care ajung la recoltare este mai lung faţă de cele tratate chimic. De exemplu roşiile au fost plantate la 1 februarie şi vor putea fi recoltate la 1 iulie. Acum vindem verdeţuri. Avem ceapă, usturoi, baby spanac, rucola, salată verde, pătrunjel, mărar. Le vindem la gramaj, nu la fir, că aşa am putea păcăli clienţii, pentru că un fir este mai subţire, altul mai gros. Anul acesta avem nişte salate foarte mari, chiar de peste 500 de grame una, şi costă 5 lei. Ceapa este 4 lei legătura de 100-110 grame, la fel şi usturoiul. Pătrunjelul costă 3 lei legătura de 40 de grame şi mărarul 3 lei, legătura de 30 de grame. Avem şi un amestec de frunze pentru salată, pe care gospodinele îl pot prepara direct. Trebuie doar spălat şi îi adăugăm sare, oţet şi ulei. Costă 8 lei punga de 150 de grame”, a explicat pentru Jurnalul Valentina Ioniţă, producător de legume ecologice.

Se gândeşte la sănătatea familiei

Un alt agricultor susţine că produce alimente bio folosind numai îngrăşământ natural. Argumentul lui cu privire la calitatea produselor este că toată familia lui mănâncă din acele produse. „Dacă nu ar fi bune am mânca noi? Am vinde doar la alţii ca să facem bani! Noi facem agricultură de mulţi ani. Avem teren şi cultivăm în aer liber şi în solar. Folosim îngrăşăminte naturale, că ne gândim în primul rând la sănătatea noastră, v-am zis şi noi tot de acolo mâncăm. Nu avem certificat, pentru că în România ne omoară birocraţia. Certificatul nostru este omenia. Nu ne minţim clienţii. Noi vindem ceapă verde ecologică la legături mari. O legătură cu 20 de fire costă 10 lei. Vindem şi legături cu 50 de fire de ceapă şi 50 de fire de usturoi cu 50 lei”, a spus Ion Andreescu.

