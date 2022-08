Pericolele invizibile din vacanțele de vară pot fi evitate cu doar câteva reguli de igienă

Copiii sunt cei mai afectați, în caz de infecție, deoarece sistemul lor imunitar este în formare, până la vârsta de 12 ani. Cele mai periculoase locuri sunt piscinele aglomerate, dacă se ignoră regulile de igienă. La primele semne de îmbolnăvire trebuie să se ia imediat măsuri, pentru a se evita evoluția infecțiilor către forme grave, însă prevenția este cea mai importantă. Taberele de copii și zonele de cantonament pentru sportivii juniori se pot transforma în focare de rotavirus în câteva ore, dacă supraveghetorii nu sunt foarte atenți.

Tentația de a mânca orice, atunci când mergem la plajă, dar și ignorarea regulilor de igienă pot strica un concediu, mai ales pentru familiile care au copii. Cei mici sunt mai expuși la virusuri și toxiinfecții alimentare, mai ales atunci când sunt în comunități numeroase. Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire sunt în luna august, în special în grupurile mari de copii care merg în tabere sau în cantonament, pentru că sunt tentați să nu respecte regulile de igienă, mai ales spălarea mâinilor, a alimentelor sau dușurile înainte de a intra în piscine. Dacă nu sunt foarte atenți, adulții care îi supraveghează, se ajunge, adesea, la zeci sau chiar sute de cazuri de îmbolnăvire, mai ales atunci când este caniculă.

De cele mai multe ori, în a doua jumătate a lunii august sunt probleme grave cauzate de focare de rotavirus, pe litoral sau în alte zone turistice aglomerate, unde există piscine și vânzători ambulanți de mâncare a căror calitate nu poate fi verificată. Aceasta nu este doar o problemă a României, ci afectează toate zonele turistice, în special atunci când este caniculă și aglomerație. O mică neatenție poate declanșa un astfel de focar în câteva ore, iar de obicei este un cumul de factori, pentru că atunci când copiii ignoră regulile de igienă, mai ales pe plajele aglomerate sau la piscină, pot contracta și alte tipuri de virus, atunci când este și caniculă, în special dacă alimentele cumpărate de la tarabe sau de la vânzătorii ambulanți nu sunt verificate. „Infecția rotavirală, produsă de rotavirus, este foarte agresivă și afectează mai ales copiii cu vârsta sub doi ani. Poate produce o gastroenterită sistemică, adică rotavirusul poate produce și alte infecții în organism, inclusiv la creier. Boala evoluează foarte rapid și duce la deshidratare, până la cedarea rinichilor”, a explicat, pentru Jurnalul, medicul pediatru Valeria Herdea.

Copiii nesupravegheați pot declanșa focare

Grupurile mari de copii ar trebui să fie supravegheate cu cea mai mare atenție, mai ales în această perioadă a anului, dacă sunt în cantonamente, în excursii sau în tabere, unde sunt tentați să dea mâncarea de la unii la alții, fără să se spele pe mâini. La intrarea în piscine, de asemenea, dacă un singur copil are virusul, în câteva ore se poate declanșa un focar, iar când sunt peste 100 de copii în grup, situația este foarte greu de gestionat.

Mai puțin afectați ar putea fi cei care au mai contractat rotavirus înainte și au imunitate, dar și copiii vaccinați împotriva rotavirusului. „Vaccinurile care previn infecția rotavirală nu intră în programul național de vaccinare al României și se pot face contra cost. Rotavirusul este specific perioada verii și, din păcate, se transmite foarte ușor prin mâini murdare, prin apă, prin alimente nespălate. Lipsa regulilor de igienă, utilizarea incorectă a toaletei, duc la infecții în special acolo unde sunt comunități mari de copii. Un copil care vine în contact cu astfel de infecții generează o oarecare protecție pentru viitor. Și adulții se pot îmbolnăvi, chiar dacă nu fac formele de boală atât de severe precum copiii, dar pot transmite virusul. În situația utilizării piscinelor, ar trebui să verificăm dacă acestea au autorizație de funcționare și dacă probele de apă sunt prelevate și duse la analize de laborator zilnic”, mai spune medicul.

Deshidratarea agravează starea de sănătate

Rotavirusul provoacă gastroenterita - inflamația stomacului și a intestinelor, fiind ușor de confundat cu toxiinfecțiile alimentare, mai ales vara, când este foarte cald și putem presupune că am mâncat alimente alterate. Simptomele includ diareea apoasă severă, vărsăturile, febra și durerea abdominală. Rotavirusul este cea mai frecventă cauză de diaree severă la nou-născuți și la copiii sub 2 ani. Medicii avertizează asupra faptului că se impune spitalizarea în cazurile de deshidratare severă, aceasta fiind o cauză frecventă de deces, iar măsurile trebuie să fie luate imediat după apariția primelor simptome. Virusul se transmite pe cale fecal-orală. Perioada de contagiozitate ridicată este de la apariția simptomelor și timp de 3 zile după vindecare. Virusul poate fi transmis și cu câteva zile înainte de debutul simptomelor.

Din nefericire, în cazul multor piscine este aproape imposibil să verificăm zilnic dacă se respectă regulile de igienă. „În București nu există niciun ștrand avizat. Pentru a se evita aceste probleme, apa trebuie curățată permanent, chiar dacă e recirculată. Trebuie să existe o garanție că apa e curățată. Dacă un singur copil are infecția, o răspândește imediat. Când există un grup de peste 100 de copii, este obligația supraveghetorilor și a medicilor de însoțire să facă aceste lucruri. Este neapărată nevoie de existența medicilor de însoțire, în tabere, excursii și cantonamente, tocmai pentru evita aceste cazuri de răspândire a rotavirusului, care poate declanșa un focar în primele până la 12 ore de la intrarea copiilor în contact cu cel bolnav. Nu există tratament etiologic împotriva rotavirusului, decât în caz de suprainfecție. Tratamentul se personalizează întotdeauna, dar în general copilul se hidratează, eventual se pune la perfuzie”, mai explică medicul pediatru.



Se dă vina pe hoteluri sau pe restaurante

Astfel de focare de rotavirus au existat în România, în ultimii ani, iar de fiecare dată s-au folosit de ocazie mai ales cei care au dat vina pe mizeria din HoReCa. Adevărul pare a fi undeva la mijloc, însă avalanșa de știri despre un astfel de focar de infecție face imposibilă comunicarea corectă, mai ales pentru că pot fi zeci sau chiar sute de copii spitalizați în același timp, iar problema de sănătate a micuților este mult mai gravă decât nevoia de comunicare. Victime ale acestor infecții ajung, astfel, nu doar cei care se îmbolnăvesc și familiile lor, ci și proprietarii din HoReCa sau chiar zone turistice întregi.

„Am avut o astfel de situație în anul 2016, când mă ocupam de comunicare pentru un hotel lansat pe litoralul românesc exact în acea vară. Ne-am trezit în mijlocul unei situații de criză pe care trebuia să o gestionăm și am încercat mai întâi să ne dăm seama de unde provine problema, mai ales pentru că toată lumea spunea că mizeria de la hotel sau mâncarea stricată ar fi provocat toxiinfecțiile alimentare, dar noi eram acolo și vedeam cum se lucrează. Era totul impecabil. Așa că am încercat mai întâi să aflăm noi cum s-a ajuns la aș ceva. O primă pistă a fost mâncarea de pe plajă, pentru că era caniculă, în luna august, copiii mănâncă pe plajă cu mâinile murdare, părinții le cumpără tot felul de lucruri de la tarabe, inclusiv porumb fiert sau copt de la vânzătorii ambulanți. Am încercat să arătăm toate aceste lucruri, dar deja era o campanie de presă și în social media care se declanșase împotriva hotelierului, fiind zeci de infecții, de copii ajunși la spital, în stare foarte gravă, și părinți disperați. După trei săptămâni, Direcția de Sănătate Publică a dat un comunicat în care anunța că apa de la malul mării fusese infestată cu rotavirus, deci am aflat care era cauza îmbolnăvirilor, după ce și rezultatele analizelor de la hotel și de la restaurantul hotelului au arătat că acolo nu s-a găsit niciun virus și oricum totul era curat”, explică Eugen S., specialist în comunicare. După astfel de acuzații, de obicei pe oameni nu-i mai interesează ce anume a declanșat focarul și nici dacă a fost rotavirus sau au fost toxiinfecții alimentare, iar din cauză că nici măcar nu ajung să afle ce le-a pus viața în pericol copiilor lor, repetă aceleași greșeli, riscând să-și vadă copiii bolnavi din nou, în anii următori. Imunizarea naturală funcționează în unele cazuri, dar se pot îmbolnăvi cei care au deja și alte probleme de sănătate sau care au imunitate scăzută.

Trebuie să verificăm avizele sanitare inclusiv la apă, dacă mergem la piscină, să fim foarte atenți la ce e în jurul nostru, să nu mâncăm de la tarabe, să mâncăm doar alimente care au termen de valabilitate pe etichetă, pentru a evita îmbolnăvirea, mai ales în această perioadă.

Se poate produce reinfectarea

Clinicile medicale recomandă vaccinarea și oferă explicații despre simptomele bolii cauzate de rotavirus, despre prevenție și tratamente. „Copiii infectați pot avea diaree apoasă severă, vărsături, febră sau durere abdominală. Vărsăturile și diareea apoasă pot dura trei până la opt zile. Alte simptome pot fi pierderea apetitului și deshidratarea, pierderea fluidelor corporale, care este periculoasă în cazul sugarilor și copiilor mici. Adulții infectați cu rotavirus prezintă simptome mai ușoare. Deoarece există mai multe tipuri de rotavirus, copiii, chiar și cei vaccinați, se pot infecta și îmbolnăvi de mai multe ori, deoarece nici infectarea și nici vaccinarea nu oferă imunitate completă față de infecțiile viitoare. Copiii care nu sunt vaccinați au de obicei simptome mai severe la prima contaminare. Infecțiile ulterioare sunt mai puțin severe. Copiii vaccinați au un risc scăzut să se îmbolnăvească în urma infecției cu rotavirus”, explică specialiștii de la rețeaua de sănătate „Regina Maria”. Informații despre aceste pericole sunt oferite de aproape toate clinicile medicale, dar medicii spun că de cele mai multe ori oamenii ignoră exact regulile elementare de igienă și de protecție care i-ar ajuta să evite aceste situații.